QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Nghị viện Châu Âu thông qua dự luật “Khôi phục thiên nhiên” với số phiếu sít sao. “Hiệp định Xanh châu Âu” đã nhận được 336 phiếu thuận, 300 phiếu chống và 13 vắng mặt trong phiên họp toàn thể ngày 12/07/2023 tại Strasbourg, Pháp. Dự luật đặt mục tiêu khôi phục các hệ sinh thái tại 20% diện tích đất liền và biển của Liên Hiệp Châu Âu từ nay đến năm 2030. Tổng cộng hơn 80% các hệ sinh thái và 70% đất đai châu Âu hiện trong trạng thái tồi tệ. Cánh hữu và cực hữu châu Âu không thành công trong kiến nghị bác bỏ dự luật (312 phiếu ủng hộ, 326 phiếu chống, 12 vắng mặt).

(CNA) - Máy bay tuần tra Mỹ bay qua eo biển Đài Loan. Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết máy bay chống tầu ngầm P-8A Poseidon của hạm đội 7 Hoa Kỳ đã bay từ phía bắc xuống phía nam dọc đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan sáng 13/07/2023. Trong một thông cáo, Hạm đội 7 Hoa Kỳ khẳng định “khi hoạt động trong khu vực eo biển Đài Loan phù hợp với luật pháp quốc tế, Hoa Kỳ tôn trọng các quyền và tự do lưu thông của tất cả các nước”. Việc “máy bay bay qua eo biển Đài Loan chứng minh cho cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

(Reuters) - Nga - Mỹ thảo luận về Ukraina. Trả lời hãng thông tấn TASS ngày 12/07/2023, giám đốc Cơ quan tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin khẳng định đã điện đàm với đồng nhiệm Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ - CIA “vào cuối tháng trước”. Trong khoảng một tiếng trao đổi, hai quan chức “đã suy nghĩ và thảo luận về việc nên làm gì với Ukraina”. Tuyên bố này xác nhận thông tin của hai nhật báo Mỹ New York Times và The Wall Street Journal là ông Burns đã gọi cho ông Naryshkin hôm 30/06 để khẳng định với điện Kremlin là Washington không có vai trò gì trong vụ binh biến của Wagner.

(Reuters) – Liên Hiệp Quốc thuyết phục Vladimir Putin gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Theo nguồn tin của Reuters ngày 12/07/2023, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã đề xuất với tổng thống Nga Vladimir Putin triển hạn thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraina tới Biển Đen để đổi lấy việc một chi nhánh của ngân hàng nông nghiệp Nga được gia nhập trở lại hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Nga đã đe dọa hủy bỏ thỏa thuận ngũ cốc, hết hạn vào ngày 17/07 tới, vì một số yêu cầu gửi ngũ cốc và phân bón của chính họ ra nước ngoài đã không được đáp ứng.

(AFP) - Cuba phản đối một nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu về nhân quyền. Trong thông cáo ngày 12/07/2023, Ủy ban Đối ngoại Quốc Hội Cuba lên án mạnh mẽ văn bản được thông qua hôm 12/07 “cho thấy mức độ can thiệp của Nghị Viện Châu Âu”, đồng thời khẳng định “Nghị Viện Châu Âu không có thẩm quyền đạo đức, chính trị và pháp lý để phán xét Cuba”. Nghị quyết được Nghị Viện Châu Âu thông qua cũng yêu cầu ban hành các biện pháp trừng phạt đối với chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel.

(AFP) – Blinken – Vương Nghị gặp lại nhau tại cuộc họp ngoại trưởng ASEAN. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc Vương Nghị đã gặp nhau vào hôm nay 13/07/2023 bên lề cuộc họp ngoại trưởng ASEAN đang diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Hai bên không đưa ra bình luận nào với các phóng viên có mặt tại chỗ. Cuộc họp ở Jakarta diễn ra gần một tháng sau khi ông Blinken đến Bắc Kinh trong chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc của một ngoại trưởng Hoa Kỳ sau gần 5 năm. Trong chuyến công du đó, ông đã gặp chủ tịch Tập Cận Bình cùng với ông Vương Nghị và ngoại trưởng Tần Cương.

(RFI) - Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp cải thiện quan hệ. Hai nhà lãnh đạo vừa đắc cử của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đã gặp nhau bên lề thượng đỉnh NATO hôm 12/07/2023. Trong cuộc trao đổi khoảng 30 phút, tổng thống Recep Tayyip Erdogan và thủ tướng Kyriakos Mitsotakis nhất trí bắt đầu lại trên cơ sở bớt căng thẳng hơn so với nhiệm kỳ trước. Từ 16 tháng qua, hai vị lãnh đạo đã không gặp nhau do căng thẳng về di dân, do tầu khảo sát khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động ở Địa Trung Hải suýt gây xung đột giữa hai nước.

(Reuters) - “Nga - Trung phải tăng cường liên lạc chiến lược”. Phát biểu này được ông Vương Nghị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc, đưa ra trong cuộc gặp ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 13/07/2023 tại Jakarta, Indonesia, bên lề hội nghị ASEAN. Ông Vương Nghị khẳng định “Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để ủng hộ vai trò trọng tâm của ASEAN và cảnh giác đối với mọi sự can thiệp của các thế lực bên ngoài”.

(Reuters) – Joe Biden thăm Helsinki để chào mừng Phần Lan gia nhập NATO. Tổng thống Mỹ hôm nay 13/07/2023 đã tới Phần Lan sau khi hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Vilnius, Litva khép lại vào hôm qua. Chủ nhân Nhà Trắng sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và lãnh đạo các nước Bắc Âu : Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Iceland và Na Uy trước khi trở về Washington.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký