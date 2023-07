QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuterd) - Việt Nam đình chỉ một tạp chí trên mạng. Tạp chí điện tử trực tuyến khá quen thuộc ở Việt Nam Zing News hôm qua 13/07/2023, đã bị Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định chỉ hoạt động trong 3 tháng, từ ngày 14/07, cùng mức phạt hành chính hơn 240 triệu đồng, vì "những vi phạm quy định hoạt động báo chí" tại Việt Nam. Theo truyền thông Việt Nam, Zing News bị cáo buộc đã đăng tải những bài viết « không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí gây ảnh hưởng nghiêm trọng ». Zing News có cơ quan chủ quản là Hội Xuất bản Việt Nam, được cấp phép hoạt động báo chí từ đầu nằm 2020.

(NHK) – Nhật Bản muốn châu Âu can dự nhiều hơn vào vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương. Trở về Nhật Bản hôm nay, 14/07/2023, sau bốn ngày công du Ba Lan, Bỉ và đến Litva dự thượng đỉnh NATO, thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết sẽ mời gọi các nước châu Âu can dự nhiều hơn vào Ấn Độ - Thái Bình Dương nhằm củng cố năng lực răn đe trong khu vực. Nhật Bản và NATO đã ký kết một văn kiện hợp tác mới nhằm cùng nhau giải quyết các thách thức an ninh, bao gồm cả những thách thức đến từ Nga và Trung Quốc.

(AFP) – Thượng Karabakh : Người dân Armenia biểu tình phản đối Azerbaijan. Khoảng 6.000 người dân Armenia hôm nay, 14/07/2023, đã biểu tình tại vùng Thượng Karabakh, phản đối chính quyền Azerbaijan đóng cửa lối thông quan duy nhất Latchine, nối Thượng Karabagh với Armenia. Theo chính quyền Erevan, quyết định này của Baku có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

(AFP) - Một lãnh sự quán Ba Lan tại Nga bị đóng cửa . Hôm nay, 14/07/2023, Nga đã ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan tại Smolensk, một thành phố ở phía tây của Nga, nằm gần một địa điểm quan trọng trong ký ức của người Ba Lan, theo một sắc lệnh do Thủ tướng Mikhail Michoustine ký. Trong một thông cáo, bộ Ngoại Giao Nga cho biết đại sứ Ba Lan tại Matxcơva, Krzysztof Krajewski, đã được triệu lên Bộ Ngoại giao vào thứ 6 và đã nhận công hàm cảnh báo ông về việc đóng cửa này. Smolensk, thành phố có khoảng 300.000 dân, nằm cách vài km hiện trường vụ thảm sát Katyn, với gần 22.000 sĩ quan Ba ​​Lan, tù binh Hồng quân, bị cảnh sát của Stalin sát hại năm 1940.

(AFP) - Venezuela không muốn bị Liên Hiệp Châu Âu giám sát bầu cử tổng thống. Lãnh đạo Quốc Hội Venezuela, ông Jorge Rodriguez, hôm thứ Năm (13/07) đã phản đối mọi phái đoàn quan sát của Liên Hiệp Châu Âu (EU) trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, mà tổng thống Nicolas Maduro sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Năm 2021, Liên Âu đã cử một phái đoàn đến giám sát các cuộc bầu cử cấp vùng của Venezuela và đã đưa ra 23 khuyến cáo với chính quyền Caracas, trong đó có việc cải thiện tính độc lập của cơ quan bầu cử và chấm dứt việc truất quyền ứng cử của các nhà đối lập chính trị.

(AFP) – Hoa Kỳ cho phép bán tự do thuốc tránh thai. Theo Cơ quan Dược phẩm Hoa Kỳ ngày 13/07/2023, thuốc tránh thai viên sẽ được bán tự do tại các hiệu thuốc, cửa hàng và siêu thị cũng như trên mạng Internet. Chính quyền hy vọng biện pháp đầu tiên này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tiếp cận các biện pháp ngừa thai mà không cần toa bác sĩ.

(AFP ) - Quốc Hội Nga thông qua luật chống chuyển giới. Các nghị sĩ Nga ngày 14/07/2023, đã thông qua luật cấm chuyển giới cũng như không chấp nhận người chuyển giới nhận con nuôi. « Quyết định này là nhằm bảo vệ công dân và con em của chúng ta », chủ tịch Viện Duma Nga - Hạ Viện- Viatcheslav Volodine đăng trên Telegram. Sau khi Liên Xô sụp đổ, việc thay đổi tình trạng nhân thân và các phẫu thuật cũng như điều trị hoóc môn liên quan đến thay đổi giới tính đã có thể được tiến hành ở Nga.

(AFP) - Trong 3 năm, thế giới có thêm 165 triệu người nghèo. Ngày 13/07/2023, Liên Hiệp Quốc nêu nguyên nhân là một số khủng hoảng gần đây như đại dịch Covid-19, lạm phát. Tổ chức kêu gọi hoãn nợ cho các nước đang phát triển. Còn theo một báo cáo khác của Chương Trình Phát triển Liên Hiệp Quốc được công bố ngày 12/07, khoảng 75 triệu người đã rơi xuống ngưỡng cực nghèo (với thu nhập chưa đầy 2,15 đô la/ngày) từ năm 2020 đến 2023.

(AFP) - Chất gây ngọt aspartame có thể gây ung thư. Tổ chức Y tế thế giới WHO hiện coi aspartame, một chất làm ngọt nhân tạo được sử dụng trong nước giải khát, là "có thể gây ung thư cho người". Mức độ nguy hiểm của aspartame, chất làm ngọt nhân tạo, lần đầu tiên được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế của WHO điều tra. Chất này giờ được xếp vào nhóm 2B có khả năng gây ung thư cho con người. Nhưng theo WHO, không có bằng chứng nào cho thấy tiêu thụ vừa phải chất này sẽ có hại cho sức khỏe.

