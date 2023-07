QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Tổng thống Hàn Quốc hứa xem lại toàn bộ phương pháp đối phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu. Cam kết của tổng thống Yoon Suk Yeol được đưa ra hôm nay 17/07/2023 trong bối cảnh những vụ ngập lụt và sạt lở đất diện rộng do mưa lũ gần đây khiến ít nhất 39 người chết, vài trăm người mất tích, theo số liệu của bộ Nội Vụ Hàn Quốc. Khi tới thăm tỉnh Bắc Gyeongsang, miền đông, tổng thống Yoon Suk Yeol phát biểu là hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng phổ biến, Hàn Quốc phải chấp nhận tình trạng biến đổi khí hậu và chuẩn bị đối phó.

(AFP) - Hàng trăm lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm của Wagner đã tới Cộng Hòa Trung Phi. Hôm 16/07/2023, trên mạng Telegram, COSI - Cộng đồng sĩ quan an ninh quốc tế - thông báo các chiến binh của Wagner sẽ « bảo đảm an ninh » cho cuộc trưng cầu dân ý 30/07 tại CH Trung Phi. Theo Mỹ, COSI là công ty bình phong tại CH Trung Phi của tập đoàn Wagner, do một người Nga tên là Alexandre Ivanov lãnh đạo. Người này đã bị Washington xếp vào danh sách trừng phạt từ hồi tháng Giêng. Hôm qua COSI thông báo đã huấn luyện cho các lực lượng an ninh Trung Phi từ hơn 5 năm qua.

(AFP) - Cảnh sát Iran lại tăng cường giám sát việc mang khăn trùm đầu của phụ nữ. Hôm 16/07/2023 cảnh sát Iran thông báo sẽ tái lập lại các cuộc tuần tra để trừng phạt phụ nữ không trùm khăn. Theo cảnh sát, ngày càng có nhiều phụ nữ Hồi giáo không mang khăn trùm đầu, 10 tháng sau khi một phụ nữ trẻ 22 tuổi không trùm khăn kín đầu chết vì bị lực lượng cảnh sát đạo đức bắt giữ. Nhật báo Shargh cho biết gần đây có 4 phụ nữ bị phạt, phải theo học khóa tâm lý, lau dọn bệnh viện và bị cấm lái xe 2 năm vì không trùm kín đầu.

(AFP) – Indonesia thay bộ trưởng vì tham nhũng. Tổng thống Indonesia, Joko Widodo ngày 17/07/2023 đã bổ nhiệm bộ trưởng Viễn Thông mới, thay thế cho người tiền nhiệm đã bị bắt trong một cuộc điều tra liên quan đến tham nhũng gây thất thoát cho đât nước hơn nửa tỷ đô la. Ông Budi Arie Setiadi được chỉ định thay thế ông cựu bộ trưởng Johnny G.Plate, bị bắt hồi tháng Năm vừa qua vì cáo buộc nhận hối lộ trong một dự án phát triển mạng viễn thông của chính phủ. Ông Plate hiện phủ nhận các cáo buộc. Ông là thành viên thứ 5 của chính phủ Widodo bị bắt giữ trong các vụ tham nhũng từ năm 2014.

(AFP) – Matxcơva nắm giữ cổ phần của tập đoàn Pháp và Đan Mạch hoạt động tại Nga. Theo một sắc lệnh công bố hôm Chủ nhật (16/07) chính phủ Nga nắm quyền kiểm soát phần vốn của tập đoàn chế biến thực phẩm Pháp Danone và Carlsberg của Đan Mạch, sau khi hai công ty này cho biết có ý định rút khỏi thị trường Nga vì cuộc xâm lược Ukraina. Sắc lệnh nói trên nói rõ : 98,56% vốn của công ty bia của Nga Baltika thuộc sở hữu của Carlsberg và hàng chục nghìn cổ phiếu thuộc chi nhánh Danone tại Nga, « tạm thời » bị Nhà nước Nga kiểm soát.

(AFP) - Hãng Thụy Sỹ Swatch sẽ kiện Malaysia vì Kuala Lumpur tịch thu đồng hồ 7 sắc cầu vồng biểu trưng cho cộng đồng người đồng tính, chuyển giới, song tính LGBT. Thông báo của hãng đồng hồ Thụy Sỹ được một luật sư của Swatch đưa ra hôm nay 17/07/2023 với lý do danh tiếng thương mại của hãng bị xâm phạm. Hồi tháng 05/2023, các cửa hiệu của Swatch tại các trung tâm thương mại khắp nơi ở Malaysia đã bị một đơn bị cảnh sát của bộ Nội Vụ đến lục soát. Đơn vị này cho biết đã thu giữ được các đồng hồ mang « yếu tố LGBT ». Swatch đệ đơn kiện hôm 23/06, đòi lại 172 đồng hồ trị giá 14.000 đô la. Bộ trưởng Nội Vụ Malaysia chưa trả lời yêu cầu bình luận của AFP. Tại Malaysia, đồng tính bị xem là bất hợp pháp và người đồng tính có thể bị đánh đòn.

(AFP) - Phim hành động « Mission : Impossible » - Nhiệm vụ bất khả thi - phần 7 của Tom Cruise đứng đầu bảng xếp hạng Bắc Mỹ. 27 năm sau khi trình chiếu phần 1, Nhiệm vụ bất khả thi vẫn thu hút đông đảo khán giả tới rạp. Theo đánh giá hôm 16/07/2023 của Exhibitor Relations, bộ phim do hãng Paramount sản xuất đã thu được 52,6 triệu đô la cho hai ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên công chiếu phim.

(AFP) – Messi chính thức ra mắt làng bóng đá Mỹ. Trước hàng nghìn người hâm mộ cuồng nhiệt và bị ướt đẫm nước mưa, hôm qua, 16/07/2023, câu lạc bộ Inter Miami đã giới thiệu thần tượng mới của họ : Danh thủ Lionel Messi. Mặc dù trời mưa giông lớn, hơn 20 nghìn người hâm một đã đổ về sân vận động của câu lạc bộ Inter Miami tại Fort Lauderdale để đón siêu sao. Vì thời tiết xấu, Lionel Messi xuất hiện trong buổi lễ ra mắt câu lạc bộ muộn hơn một giờ. Messi, 36 tuổi hồi tháng 6 sau khi hết hợp đồng với câu lạc bộ Pháp Paris Saint –Germain (PSG) đã bất ngờ quyết định nhận lời đến với làng bóng Mỹ với Inter Miami, một câu lạc bộ đang xếp hạng cuối của giải vô địch Mỹ.

