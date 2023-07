QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) – Tổng thống Philippines hoan nghênh trao đổi giữa chủ tịch Trung Quốc và cựu tổng thống Duterte. Cựu tổng thống Philippines là khách mời của chủ tịch Trung Quốc. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr hôm nay 18/07 cho biết ông hoan nghênh mọi hình thức liên lạc giữa hai nước và hy vọng người tiền nhiệm và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận về các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông, bao gồm cả việc các tàu của hải cảnh Trung Quốc áp sát tàu thuyền Philippines. Phát biểu được đưa ra sau khi ông Tập, trong cuộc gặp hôm qua 17/07, kêu gọi cựu tổng thống Philippines tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, trong bối cảnh quan hệ song phương Manila – Bắc Kinh nguội lạnh với việc người kế nhiệm ông Duterte siết chặt hợp tác với Washington.

(Reuters) - Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Hoa Kỳ đến Hàn Quốc. Lần đầu tiên kể từ năm 1980, một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (USS Kentucky) của Hoa Kỳ cập cảng Busan ở Hàn Quốc, hôm nay 18/07/2023. Tàu của Hoa Kỳ đến Hàn Quốc cùng ngày với cuộc họp đầu tiên giữa quan chức hai nước về chương trình hạt nhân (Nuclear Consultative Group), tại Seoul, để cùng nhau đối phó với mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Sau cuộc họp với đại diện Hoa Kỳ, Seoul cho rằng Hàn Quốc không cần phải tự phát triển vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ đã cam kết triển khai các phương tiện quân sự như tàu sân bay, tàu ngầm, máy bay ném bom tới Hàn Quốc để ứng phó với Bắc Triều Tiên. Hai bên sẽ triển khai các hoạt động tập trận, huấn luyện quân sự để tăng cường khả năng răn đe.

(AFP) – Một công dân Mỹ vượt đường ranh giới giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Bộ chỉ huy liên quân Liên Hiệp Quốc thông báo hôm nay,18/07/2023, một công dân Mỹ đã vượt qua ranh giới giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên trong một chuyến thăm khu vực phi quân sự. Người này có khả năng đã bị chính quyền Bình Nhưỡng bắt giam. Liên Hiệp Quốc đang làm việc với quân đội Bắc Triều Tiên để giải quyết vấn đề này. Khu vực phi quân sự, chia cắtnăm bắc bán đảo Triều Tiên, tiếp đón hàng trăm khách du lịch mỗi ngày.

(Yonhap) – Lãnh đạo Bắc Triều Tiên xuất hiện trước công chúng ít nhất từ 3 năm nay. Theo một thống kê của Viện Thống nhất Triều Tiên (KINU), công bố hôm nay, ông Kim Jong Un xuất hiện tổng cộng 30 lần, ít hơn hẳn so với 50 lần trong 6 tháng đầu năm ngoái. Thống kê dựa trên số các thông tin do Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận đảng cầm quyền Bắc Triều Tiên. Điểm đáng chú ý được Viện KINU nhấn mạnh là có đến 13 trên 30 lần xuất hiện của Kim Jong Un liên quan đến lĩnh vực quân sự. Nhà nghiên cứu Hong Minh của KINU ghi nhận, đối với Bình Nhưỡng « quân sự là lĩnh vực dễ mang lại các kết quả trông thấy » so với các lĩnh vực khác như kinh tế.

(AFP) – Israel công nhận chủ quyền của Maroc ở Tây Sahara. Theo thông cáo của văn phòng hoàng gia của Maroc hôm qua, 17/07/2023, Israel đã công nhận chủ quyền của Maroc đối với vùng lãnh thổ tranh chấp Tây Sahara. Bộ trưởng Ngoại Giao Israel cho rằng quyết định này sẽ « củng cố mối quan hệ giữa các Nhà nước, cũng như việc hợp tác để tăng cường hòa bình và ổn định trong khu vực ». Israel cũng cân nhắc đến việc mở cơ quan đại diện ngoại giao ở Tây Sahara. Từng là thuộc địa của Tây Ban Nha, Tây Sahara bị Liên Hiệp Quốc xem là khu vực « không tự chủ ». Từ 50 năm qua, Maroc tranh chấp chủ quyền với phe ly khai Front Polisario được Algeria ủng hộ tại khu vực này.

(AFP) – Nhiệt độ vẫn tăng cao kỷ lục khắp bán cầu Bắc, Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới chuẩn bị đối phó với điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Tại Hy Lạp, nhiều vụ cháy rừng đã xảy ra vì đợt nắng nóng bao phủ khắp bán cầu Bắc. Hôm qua, 17/07/2023, hàng ngàn người đã phải sơ tán, trong đó có 1200 trẻ em tại các khu trại hè vì các vụ cháy rừng ờ gần Loutrakin cách thủ đô Athènes 80 km. Tại Ý, Tây Ban Nha, và một số nước châu Âu khác, nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Tại Bắc Mỹ, cơ quan khí tượng của Hoa Kỳ cho biết nhiều kỷ lục về nhiệt độ đã bị phá vỡ, tại Thung lũng chết ở California, nhiệt độ đã lên đến 52 độ C. Hôm nay, Tổ chức Khí hậu Toàn cầu (OMM) của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi thế giới chuẩn bị cho các đợt nắng nóng ngày càng khắc nhiệt hơn, khuyến nghị mọi người có các biện pháp để chống nóng, vào ban ngày lẫn ban đêm.

