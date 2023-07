Nhiều nơi trên thế giới ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và lo ngại đợt nắng nóng mới

QUỐC TẾ - KHÍ HẬU

Nhiều nơi trên thế giới, từ châu Á, châu Âu đến Bắc Mỹ, hôm qua 18/07/2023, đã ghi nhận nhiệt độ cao ở mức kỷ lục và gây nhiều vụ cháy rừng, trong khi các đợt nắng nóng mới lại được dự báo bắt đầu từ ngày hôm nay 19/07.

Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới chuẩn bị đối phó với « các đợt nắng nóng cao độ hơn », khuyến nghị mỗi người chuẩn bị các kế hoạch đối phó của riêng mình.

Tại miền nam Pháp, cơ quan khí tượng thủy văn thông báo nhiệt độ ở các vùng núi cao như Alpes, Pyrénées và ở đảo Corse đã vượt quá các kỷ lục từng ghi nhận, và cao hơn từ 8 đến 11,9 độ C so với mức thông thường vào mùa này.

Tại Hy Lạp, trong 24 giờ qua, có tới 47 đám cháy bùng phát. Tình hình nắng nóng nghiêm trọng đến mức thủ tướng Hy Lạp đã phải rời thượng đỉnh Châu Âu - Châu Mỹ Latinh sớm hơn dự kiến và trở về nước tối thứ Ba 18/07 để chuẩn bị kế hoạch đối phó với đợt nắng mới dự báo bắt đầu vào ngày mai 20/07.

Nhìn sang Mỹ, theo AFP, Phoenix, thủ phủ của bang Arizona, ở miền nam, ghi nhận ngày thứ 19 liên tiếp nhiệt độ cao trên 43,3 độ C.

Trong khi đó, ở thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc đã trải qua ngày thứ 27 liên tiếp với nhiệt độ trên 35 độ C. Đây là đợt nắng nóng cao độ và kéo dài nhất tính từ 27 năm trở lại đây. Nhiệt độ tại vùng Tân Cương, miền tây, hôm Chủ Nhật 16/07 lên đến 52,2 độ C.

Từ sa mạc Gobi, đặc phái viên Stéphane Lagarde gửi về bài phóng sự :

« Đã lâu sa mạc Gobi không có một giọt mưa nào, thế nhưng nhóm du khách này ở lối vào pháo đài Gia Dục Quan (Jiayuguan) không ngần ngại lấy ô ra che đầu. Hướng dẫn viên du lịch thì đeo mạng che mặt, giống như nhiều người Trung Quốc hiện nay vẫn làm. Cô giải thích rằng từ vài ngày nay nắng nóng khiến cô khó chịu. Cô nói : « Thường thì người miền bắc không phàn nàn gì ở đây, bởi vì khí hậu nóng và khô. Trong bóng râm, khi có gió thổi thì cái nóng dịu lại. Nhưng năm nay, trời quá nóng. Tôi phải đeo khăn che mặt và đi giày. Hôm qua, chân tôi bị cháy nắng vì tôi đi dép xăng-đan. »

Do nắng nóng, mọi người đều nghĩ đến việc uống nhiều nước. Trên đường lên pháo đài, người bán trà đá đã bán hết sạch hàng. Ông cho biết : « Trời rất nóng nên mọi người đều mua nước. Đó là nước trà ướp lạnh. Nhiệt độ đã lên tới 37 độ C, thậm chí mọi người còn nói đây là ngày nắng nóng nhất trong năm tại đây. Đó là lý do tại sao chúng tôi bán được nhiều hơn trước. »

Kể từ tháng 03 vừa qua, Trung Quốc đã phải hứng chịu những đợt nắng nóng với nhiệt độ tăng đến mức cao bất thường. Ở lối ra sau chuyến tham quan, có một người công nhân mang theo những tấm kim loại to để che một phần lối đi ở khu mua sắm tại điểm du lịch này, nhằm tránh mùa hè nắng nóng. Ông nói : « Đó là để tạo bóng râm. Ở đây, chúng tôi chưa bao giờ bị nắng nóng đến như thế này. Vào mùa này, trời nóng nhất cũng thường chỉ là 33 độ C, nhưng lần này nhiệt độ thường lên tới 36 - 37°C. Thế nên, chúng tôi chỉ làm việc vào buổi sáng và chiều tối. Trời nắng gắt quá ! »

Nắng nóng đang ở mức cao nhất và sẽ còn tiếp diễn bởi vì Trung Quốc sắp bước vào « sanfu- tam phục », các giai đoạn nóng nhất trong năm ».

