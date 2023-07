Nga xem các tàu thuyền qua lại ở Biển Đen là "những mục tiêu quân sự"

QUỐC TẾ - AN NINH LƯƠNG THỰC

Nga hôm qua, 19/07/2023, thông báo sẽ coi mọi tàu chở hàng đi đến Ukraina qua Biển Đen là các mục tiêu quân sự, sau khi Matxcơva quyết định rút khỏi thỏa thuận bảo đảm an toàn cho các tàu chở ngũ cốc tại khu vực này.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trong khi đó, tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga cố tình gây tổn hại cho cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc Ukraina, làm gia tăng rủi ro cho các nước vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu lương thực. Cáo buộc được đưa ra sau khi Kremlin liên tục oanh kích thành phố Odessa, trung tâm trung chuyển ngũ cốc quan trọng nhất của Ukraina.

Từ Matxcơva, thông tín viên Jean-Didier Revoin cho biết thêm chi tiết :

''Sau các cuộc không kích nhắm vào cảng Odessa, phá hủy các kho chứa ngũ cốc, Matxcơva hiện coi tất cả tàu thuyền hướng tới các cảng Ukraina ở Biển Đen đều là tàu quân sự, bất kể là tàu mang cờ nước nào. Đây là kết quả của việc không gia hạn thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc Ukraina, chấm dứt các hành lang phi quân sự hóa được thiết lập cách đây một năm.

Vladimir Putin đổ lỗi cho phương Tây đã để cho tình hình trở lại như trước, vì theo tổng thống Nga, Matxcơva đã tỏ ra hết sức kiên nhẫn, gia hạn thỏa thuận nhiều lần và đã hy vọng phương Tây thực hiện các điều khoản liên quan đến Nga.

Tổng thống Nga nhấn mạnh ông đang chờ đợi những hành động cụ thể về việc áp dụng tất cả các điều khoản liên quan đến Nga để nối lại đàm phán, chứ không phải những lời hứa mới. Ông nói thêm rằng Matxcơva sẵn sàng thay thế số lượng ngũ cốc Ukraina xuất khẩu và thậm chí cung cấp miễn phí cho các nước nghèo. Đây là cách mà Putin khiến phương Tây phải chịu trách nhiệm về tình hình đang xấu đi ở Biển Đen, đồng thời xóa bỏ mọi trách nhiệm của mình''.

Kiev đã kêu gọi các quốc gia khác trong vùng Biển Đen lên tiếng để bảo đảm an toàn cho các tàu chở hàng qua lại khu vực này. Ngoài ra, Ukraina cũng đề xuất tổ chức các tuần tra quân sự quốc tế do Liên Hiệp Quốc bảo trợ để bảo đảm an ninh cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của nước này qua Biển Đen.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký