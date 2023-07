Ukraina: Nga oanh kích nhiều đô thị miền nam và có thể phản công ở Kupiansk

CHIẾN TRANH UKRAINA

Nhiều thành phố cảng ở miền nam Ukraina, trong đó có Odessa, lại bị Nga oanh kích trong đêm 19 rạng sáng 20/07/2023,đêm thứ ba liên tiếp sau khi thỏa thuận ngũ cốc Ukraina hết hiệu lực. Ukraina khẳng định đã bắn hạ 19 tên lửa và 13 trên tổng số 19 drone của Nga. Phía bán đảo Crimée bị Nga sáp nhập cũng bị tấn công.

Theo thống đốc vùng Odessa Oleg Kiper, được AFP trích dẫn, hai người phải nhập viện, nhiều nơi ở trung tâm thành phố bị phá hủy do vụ tấn công. Còn tại Mykolaiv, một thành phố cảng khác, có « 19 người bị thương », nhiều khu chung cư bị cháy hoặc hư hại, theo thống đốc Vitaliy Kim trên mạng Telegram. Trong đêm trước, quân Nga đã tấn công các cầu cảng vận chuyển ngũ cốc cũng như nhiều công trình hạ tầng ở các cảng Odessa và Chornomorsk, phá hủy nhiều hầm chứa ngũ cốc.

Bán đảo Crimée, bị Nga sáp nhập từ năm 2014, cũng bị tấn công hôm qua, Trên Telegram, « thống đốc» Serguei Aksionov, do Nga bổ nhiệm, cho biết « bốn tòa nhà hành chính bị hư hại », « một thiếu niên bị chết ». Một khu vực quân sự ở phía đông bán đảo bị cháy gây nhiều vụ nổ, có thể là từ các kho đạn, theo một số cơ quan truyền thông trực tuyến Nga. AFP nhắc lại là Kiev thường xuyên tấn công các kho vũ khí nằm sâu trên lãnh thổ Nga, hoặc ở vùng đất do Nga chiếm đóng.

Nga chuẩn bị mở tấn công lớn ở Kupiansk ?

Chiều hôm qua, Kiev nhấn mạnh cuộc phản công sẽ kéo dài và khó khăn. Thông báo nói trên được đưa ra trong bối cảnh tính từ đầu tháng 6, quân đội Ukraina mới chiếm lại được khoảng 250 km², theo bản tin hôm 16/07 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW). Mọi ánh mắt hướng về vùng Kharkiv ở phía bắc, vì theo bộ Quốc Phòng Ukraina, quân Nga đang dồn khoảng 100.000 quân, chuẩn bị tấn công thành phố Kupiansk, được Ukraina giải phóng tháng 09/2022.

Đặc phái viên RFI Stéphane Siohan đã đến Kupiansk tìm hiểu tình hình tại chỗ:

Chưa đến 9 giờ sáng mà bầu trời gầm rú xung quanh Kupiansk. Còi báo động sắp kêu. Bà Svetlana, 75 tuổi, không biết phải trốn vào đâu. Bà nói : « Tình hình ra sao ư ? Các vụ oanh kích xảy ra hàng ngày, chẳng làm được việc gì, không ai giúp đỡ chúng tôi. Tòa nhà chúng tôi ở đã bị tấn công 4 lần. Mái nhà giờ thủng lỗ chỗ. Chúng tôi sẽ ra sao ư ? Những người lính nói với chúng tôi là nơi này sẽ như một Bakhmut thứ hai ».

Đúng là từ bốn ngày qua, các cuộc giao tranh đã gia tăng cường độ, như khẳng định của ông Andriy Bessedin, người đứng đầu cơ quan hành chính dân sự và quân sự ở Kupiansk. Ông cho biết : « Tình hình hiện giờ như kiểu leo thang. Hàng ngày, quân địch vẫn muốn chiếm lại những vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng trước đó. Nhưng lực lượng của chúng tôi giữ vững các vị trí, giữ từng centimet. Tôi chắc chắn là sự leo thang này chỉ là một bước trong quá trình giảm mối đe dọa. Chúng tôi đang tiến lên ».

Những giờ qua, trên các mạng xã hội lan truyền một tin đồn là, do cuộc phản công của Nga, chính quyền thành phố dường như sắp bỏ trốn. Tại văn phòng của thành phố, ông Vitaly Kolesniky, cố vấn thị trưởng, nhận định : đây là cuộc tấn công bằng thông tin của địch. Theo ông, « những kẻ tuyên truyền Nga kiểm soát nhiều kênh Telegram, nơi họ tung thông tin hoàn toàn sai lạc nhằm gây sợ hãi cho người dân và phá hoại niềm tin của người dân vào chính quyền Ukraina, làm mất uy tín quân đội Ukraina và chính quyền thành phố, v.v. ».

Trên thực tế, tại các văn phòng được bảo vệ nằm ở dưới hầm, các công chức vẫn làm việc theo giờ thường lệ. Nhưng trên mặt đất, từ quảng trường Hiến Pháp, người ta có thể thấy bằng mắt thường các trận đấu pháo đáng lo ngại''.

Mỹ và Liên Âu viện trợ thêm cho Ukraina

Ngày 19/07, Hoa Kỳ thông báo một kế hoạch viện trợ mới cho Ukraina trị giá 1,3 tỉ đô la nhằm giao thêm 4 hệ thống phòng không, nhiều tên lửa chống tăng, đạn pháo, thiết bị dò phá mìn và drone tự sát. Tuy nhiên, theo AFP, những thiết bị này sẽ không được chuyển ngay đến mặt trận do đợt viện trợ này nằm trong khuôn khổ « Sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraina », theo đó Mỹ cung cấp trang thiết bị do các nhà công nghiệp quốc phòng hoặc đồng minh sản xuất, thay vì lấy trực tiếp từ kho vũ khí của quân đội Mỹ.

Về phía Liên Hiệp Châu Âu, ngoại trưởng 27 nước họp tại Bruxelles ngày 20/07 để thảo luận về đợt viện trợ mới cho Ukraina có tổng trị giá 20 tỉ đô la và kéo dài 4 năm. Người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Josep Borrell hy vọng kế hoạch « sẽ được các nước ủng hộ ».

