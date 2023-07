QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) - Chiến tranh Ukraina : Nga lại oanh kích các kho ngũ cốc trong vùng Odessa. Sáng nay 21/07/2023, thống đốc vùng Odessa của Ukraina cho biết các vụ oanh kích của Nga trong đêm qua dù đã giảm cường độ so với 3 đêm trước đó, nhưng cũng làm 2 người bị thương, phá hủy 120 tấn ngũ cốc. Tên lửa của Nga được phóng đi từ tàu Kalibr trên biển Đen. Còn tại vùng Zaporijjia, thống đốc ghi nhận 80 vụ tấn công của quân Nga trong vòng 24 giờ trước đó khiến 4 người chết.

(Reuters) - Chưởng lý Nga đề nghị kéo dài án tù giam của nhà đối lập Navalny thêm 20 năm. Đề nghị này được đưa ra trong phiên xử kín hôm qua 20/07/2023. Ông Navalny đã bị kết án tù giam 11 năm rưỡi vì tội "kích động và tài trợ cho các hành vi cực đoan" và thành lập một "tổ chức cực đoan". Phán quyết của tòa có thể sẽ được đưa ra hôm 04/08. Liên Âu hôm qua đã lên án tình trạng nhân quyền xuống cấp ở Nga, xếp 12 cá nhân và 5 thực thể « vi phạm nhân quyền nghiêm trọng » vào danh sách trừng phạt, trong số đó có người điều hành nhà tù nơi ông Navalny bị giam giữ.

(AFP) - Seoul cảnh cáo Bắc Triều Tiên là nếu tấn công hạt nhân, chế độ Kim Jong Un sẽ chấm dứt. Lời cảnh cáo của Hàn Quốc được đưa ra hôm nay 21/07/2023 sau khi Bình Nhưỡng dọa là với việc tàu ngầm Mỹ mang vũ khí được trang bị đầu đạn hạt nhân cập cảng Busan Hàn Quốc, Bình Nhưỡng có quyền sử dụng vũ khí nguyên tử theo chính sách hiện hành của Bắc Triều Tiên.

(Le Figaro) - Tại Châu Âu, tính trung bình, vé tàu lửa đắt gấp đôi vé máy bay. Thậm chí từ Marseilles, miền nam Pháp đến thủ đô Luân Đôn của Anh, đi tàu đắt gấp 7 lần so với đi máy bay. Theo báo cáo hôm 20/07/2023 của tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace, Pháp là một trong những nước có giá vé tàu cao hơn nhiều so với vé máy bay, chỉ sau Anh và Tây Ban Nha. Vé tàu đắt hơn vé máy bay, trong khi người dân được khuyến khích đi tàu do máy bay bị xem là gây ô nhiễm thậm chí nhiều gấp 80 lần so với tàu lửa. Theo Greenpeace, đó là một nghịch lý chính phủ các nước cũng như lãnh đạo Liên Âu phải có hành động để khắc phục.

(AFP) - Băng ở Groenland có thể dễ tan chảy hơn so với dự báo. Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Science hôm 20/07/2023 cho biết một lớp băng dày hơn 1,5km đã tan chảy cách nay 416.000 năm, vào thời kỳ khí hậu ấm lên nhẹ và một cách tự nhiên, cho dù từ trước tới giờ giới khoa học vẫn tin rằng băng ở Groenland vẫn nguyên vẹn suốt 2,5 triệu năm nay. Phát hiện này khiến các nhà khoa học nghĩ rằng băng ở Groenland còn có thể dễ tan chảy hơn nữa trước tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay.

