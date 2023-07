Nga bắt giam cựu đại tá an ninh từng được điện Kremlin hậu thuẫn

NGA - XUNG ĐỘT NỘI BỘ

Thêm một vụ việc cho thấy xung đột nội bộ chính quyền Nga thêm trầm trọng. Igor Girkin, cựu ‘‘bộ trưởng Quốc Phòng’’ nước Cộng hòa tự phong Donetsk ở miền đông Ukraina, được điện Kremlin hậu thuẫn, hôm qua 21/07/2023 đã bị tư pháp Nga bắt giam tại nhà riêng ở Matxcơva.

Igor Girkin, còn được gọi là Igor Strelkov, cựu đại tá an ninh Nga, 52 tuổi, nổi tiếng với quan điểm dân tộc cực đoan, bị cáo buộc phạm tội kích động các hành vi cực đoan, ngồi sau bức tường kính ở khu vực dành cho bị cáo, trước phiên tòa ở Matxcơva, Nga, ngày 21/07/2023.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo AFP, viên cựu đại tá an ninh Nga, 52 tuổi, nổi tiếng với quan điểm dân tộc chủ nghĩa cực đoan, hôm thứ Ba 18/07, trong một thông điệp cuối cùng trên mạng Telegram, đã lên án ‘‘một kẻ tồi tệ’’ lãnh đạo nước Nga từ 23 năm nay, và hy vọng đất nước ‘‘sẽ không phải chịu đựng thêm 6 năm dưới quyền của phần tử hèn nhát này’’. Hành động lên án gần như trực tiếp nhắm vào tổng thống Nga.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ sở tại Washington, trong bản tin về Ukraina hôm qua, nhận định: ‘‘Vụ bắt giữ cựu sĩ quan an ninh Nga Igor Girkin có thể là một biểu hiện rõ ràng cho những thay đổi trong cán cân quyền lực giữa các phe phái ở điện Kremlin’’.

Thông tín viên Jean-Didier Revoin từ Matxcơva cho biết cụ thể :

‘‘Tháng 04 năm ngoái, Igor Girkin đã bị điều tra vì cáo buộc ‘‘làm mất uy tín của quân đội Nga’’.Từ hơn một năm nay, viên cựu đại tá an ninh Nga này đã chỉ trích rất dữ dội các chiến dịch quân sự ở Ukraina, và không bỏ lỡ cơ hội để chỉ ra sự kém cỏi của bộ Tổng Tham Mưu hoặc bộ trưởng Quốc Phòng Nga, hoặc thậm chí là những sai lầm chiến thuật của họ.

Các chỉ trích của Girkin đã từng được dung thứ, nhưng rõ ràng là giờ đây điều này không còn được phép.Người đàn ông có biệt danh là Strelkov, tức ‘‘xạ thủ’’ trong tiếng Nga, bị buộc tội theo chủ nghĩa cực đoan, sau khi một cựu thành viên của công ty lính đánh thuê Wagner đệ đơn kiện chống lại đương sự. Hiện tại, chi tiết về vụ này chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên, vụ bắt giữ này đã đặt ra một số câu hỏi về tình hình nước Nga, đặc biệt là về mối liên hệ có thể có giữa nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan này và công ty lính đánh thuê Wagner,và thực chất của mối quan hệ này.

Như vậy là nhà cầm quyền Nga rút cục đã thổi còi chấm dứt trận đấu đối với ‘‘Strelkov’’.Xin nhắc lại là Igor Guirkin nằm trong số những người bị (một tòa án Hà Lan) kết án tù chung thân vắng mặt, vì vụ chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị tên lửa bắn rơi trên bầu trời Ukraina hồi năm 2014, khiến 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.’’

Vẫn theo Viện ISW, vụ bắt giữ nhân vật biệt danh ‘‘xạ thủ’’ này có thể là hệ quả của việc phe thân tổng thống Nga, đứng đầu là phó chánh văn phòng thứ nhất của phủ tổng thống Nga, ông Serge Kiriyenko, đang giành lại quyền kiểm soát không gian thông tin trong nước, sau vụ ‘‘binh biến’’ bất thành của ông chủ công ty Wagner, Prigozhin. Cựu sĩ quan an ninh Girkin có khả năng đã nhận được hậu thuẫn của một thế lực trong bộ máy an ninh Nga (‘‘siloviki’’), sử dụng blogger này như một kênh tiết lộ thông tin nội bộ với các mạng xã hội do giới dân tộc chủ nghĩa cực đoan Nga điều hành.

Đương kim phó chánh văn phòng Serge Kiriyenko, nguyên thủ tướng Nga (từ tháng 03 đến tháng 08/1998), được coi là người đã bổ nhiệm ông Putin đứng đầu cơ quan an ninh Nga FSB tháng 07/1998. Theo France 24, Serge Kiriyenko là người đưa ra chính sách tổ chức ‘‘trưng cầu dân ý’’ nhằm sát nhập 4 tỉnh miền đông và miền nam của Ukraina hồi mùa thu 2022.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký