QUỐC TẾ - TIN VẮN

(The Financial Express) - Việt Nam là nước đầu tiên được Ấn Độ tặng tàu hộ tống. Tư lệnh Hải quân Hải quân Ấn Độ R. Hari Kumar, đang thăm chính thức Việt Nam, hôm qua 22/07/2023 đã chủ trì buổi lễ bàn giao tàu chiến INS Kirpan tại Cam Ranh cho Việt Nam. Tàu INS Kirpan khởi hành từ Ấn Độ hôm 28/06 và đến Cam Ranh ngày 08/07. Các quan chức Ấn Độ cho biết đây là lần đầu tiên New Delhi bàn giao một tàu hộ tống có khả năng hoạt động đầy đủ cho một nước bạn. Sự kiện này phản ánh sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược và quốc phòng song phương trong bối cảnh đôi bên đều lo ngại về tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.

(RFI) – Biển Đông : Mỹ và Philippines tăng cường đối thoại và hợp tác. Thông cáo của đại sứ quán Philippines tại Washington hôm 22/07/2023 nói đến một « tình huống nhậy cảm » tại Biển Đông, do vậy đôi bên đồng ý đẩy mạnh « chính sách biển ». Cuộc họp giữa phái đoàn Philippines và Mỹ diễn ra theo tinh thần của bản thông cáo chung giữa tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và nguyên thủ Mỹ Joe Biden hồi tháng 5/2023. Manila và Washington cam kết « tiếp tục mở rộng hợp tác » bảo vệ quyền tự do giao thông hàng hải và các tuyến đường thương mại tại Biển Đông.

(AFP) – Tổng thống Nga và đồng cấp Belarus họp: Minsk thông báo đang giữ chân Wagner. Vladimir Putin tiếp Alexandre Loukachenko tại Saint Petersbourg. Giờ chót điện Kremlin thông báo cuộc gặp kéo dài hơn dự kiến và sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24/07/2023. Theo tin mới nhất ông Putin khẳng định với Loukachenko chiến dịch phản công của Ukraina « thất bại ». Minsk báo cáo với Matxcơva đang « giữ nhóm Wagner ở miền trung Belarus » trong lúc lực lượng bán quân sự này của Nga thì muốn « tiến xa hơn về phía tây ».

(AFP) – Một liên hoan điện ảnh tại Iran bị cấm. Chính quyền Tehran đưa ra quyết định nói trên vào hôm nay 23/07/2023. Lý do : áp phích của liên hoan chụp ảnh một phụ nữa không đội khăng choàng đầu theo quy định của Cộng Hòa Hồi Giáo Iran.

(Reuters) – Bắc Kinh đề xuất thảo luận cấp cao với Tokyo và Seoul. Hãng tin Nhật Kyodo hôm 23/07/2023 cho biết trong cuộc họp với ngoại trưởng Nhật, Yoshimasa Hayashi, tại Indonesia trong tháng Bảy này, chủ nhiệm Văn phòng Ủy Ban Công Tác Đối Ngoại Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Vương Nghị, đã đề xuất tổ chức các cuộc thảo luận cấp cao giữa Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc. Theo một số nguồn tin ngoại giao ẩn danh, đây được xem như một dấu hiệu về mong muốn nối lại đối thoại 3 bên, và Tokyo sẽ tăng tốc chuẩn bị để cuộc họp diễn ra trước cuối năm 2023. Reuters hôm nay cũng không liên hệ được với bộ Ngoại Giao Nhật để có thêm thông tin.

(Yonhap) – Đại diện 22 nước sẽ dự lễ kỷ niệm 70 năm ký hiệp định đình chiến giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Bộ Cựu Chiến Binh Hàn Quốc hôm nay 23/07/2023 thông báo như trên. 22 nước (Mỹ, Đức, Úc, Pháp, Canada, Đan Mạch, Anh, Thái Lan …) đã ủng hộ Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 bằng cách điều quân đến Hàn Quốc hoặc thông qua các hình thức khác. Lễ kỷ niệm được tổ chức vào tuần tới tại Busan, thành phố cảng ở miền đông nam Hàn Quốc.

(Reuters) – Ukraina và NATO tuần tới sẽ thảo thuận về an ninh Biển Đen. Theo phát ngôn viên Oanu Lungescu của NATO, cuộc họp của hội đồng NATO - Ukraina về hồ sơ này sẽ được tổ chức ở cấp đại sứ. Hôm qua 22/07/2023, tổng thống Ukraina Zelensky cho biết đã điện đàm với tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, Jens Stoltenberg, về việc giải tỏa và khai thác lâu dài hành lang vận chuyển ngũ cốc qua ngả Biển Đen sau khi Nga từ bỏ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraina.

(AFP) – Cúp bóng đã nữ thế giới: Pháp thủ hòa 0-0 trước Jamaica. Giới hâm mộ không khỏi thất vọng sau 90 phút thi đấu chiều nay 23/03/2023. Huấn luyện viên của đội bóng đã nữ Pháp, Hervé Renard, tiếc là các cầu thủ Pháp đã không ghi được bàn thắng nào dù là đã thi đấu tốt hơn ở hiệp hai.

