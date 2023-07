HOA KỲ - PAPUA NEW GUINEA

Nam Thái Bình Dương: Mỹ triển khai tàu tuần duyên đến Papua New Guinea

Tại Port Moresby, thủ đô Papua New Guinea hôm nay 27/07/2023, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Lloyd Austin, thông báo sẽ cho triển khai một tàu tuần duyên đến Papua New Guinea trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt, tìm cách tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc Phòng Papua New Guinea và đồng cấp Mỹ tướng Lloyd Austin (người thứ nhì bên trái) tại Port Moresby. Ảnh ngày 27/07/2023. AFP - ANDREW KUTAN

Quảng cáo Đọc tiếp Bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin là quan chức cao cấp Mỹ đầu tiên tới thăm Papua New Guinea. Theo AFP, lãnh đạo bộ Quốc Phòng Mỹ đã tuyên bố « một tàu tuần duyên sẽ đến Papua New Guinea vào tháng 8 » và ông nhấn mạnh sự hợp tác cần thiết trong việc áp dụng luật hàng hải, đấu tranh chống nạn đánh bắt hải sản trái phép và nạn buôn người. Bộ trưởng Austin cho biết Hoa Kỳ không có ý định thiết lập một căn cứ quân sự lâu dài ở Papua New Guinea. Lời khẳng định này nhằm xoa dịu những lo ngại là Papua New Guinea có thể phụ thuộc vào Mỹ về quốc phòng và an ninh sau khi hai bên ký kết một hiệp ước an ninh, quốc phòng ngày 22/05/2023. Mỹ sẵn sàng đón nhận New Zealand tham gia hiệp ước AUKUS Trong khuôn khổ chuyến công du New Zealand, hôm nay, 27/07, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu ra khả năng Wellington và các đối tác khác tham gia hiệp ước phòng thủ AUKUS. Khả năng hợp tác này khiến Trung Quốc khó chịu. Hôm qua, 26/07, thủ tướng New Zealand Chris Hipkins, được AFP trích dẫn, đã tuyên bố "sẵn sàng đối thoại" về khả năng tham gia AUKUS, vai trò của New Zealand trong liên minh này, miễn là việc hợp tác này không liên quan đến lĩnh vực phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Giữa những năm 1980, New Zealand đã chính thức tuyên bố là lãnh thổ không phát triển năng lượng hạt nhân. Chính quyền Wellington sẽ xem xét hợp tác về công nghệ quốc phòng như điều khiển học, trí tuệ nhân tạo và vũ khí siêu thanh. Đây là những lĩnh vực hợp tác trong "trụ cột thứ hai" của hiệp ước AUKUS. Tuy nhiên, ngoại trưởng New Zealand, bà Nanaia Mahuta cho biết "chưa có gì được quyết định" và Wellington ​​sẽ xem xét mọi đề xuất. AUKUS là hiệp ước hợp tác quân sự ba bên, Mỹ, Anh và Úc. Văn bản này được công bố ngày 15/09/2021, nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ và tố cáo hiệp ước này gây bất ổn trong khu vực.