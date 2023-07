QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) – Ngoại trưởng Trung Quốc công du Thổ Nhĩ Kỳ : Ukraina là trọng tâm. Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Vương Nghị khi được tái bổ nhiệm chức ngoại trưởng là đến Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 26/07/2023 lãnh đạo Ngoại Giao Trung Quốc đã gặp đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Đôi bên tập trung vào diễn biến mới nhất tại Ukraina và ‘‘hệ thống tài chính toàn cầu’’.

(Ouest France) - Đài Loan tập trận mô phỏng chống Trung Quốc tấn công sân bay. Cuộc tập trận quân sự của Đài Loan mô phỏng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào sân bay lớn nhất diễn ra vào hôm 26/07/2023, là một phần của cuộc tập trận lớn hàng năm mang tên ‘‘Hán Quang’’ (Han Kuang). Một mục tiêu chủ yếu của cuộc tập trận là bảo vệ các sân bay dân sự của hòn đảo. Đây là cuộc tập trận đầu tiên tại sân bay quốc tế Đào Viên, kể từ năm 1979. Trong thời gian tập trận, giao thông gián đoạn khoảng 30 phút.

(AFP) – Mitch McConnell bị « cứng ngắc » giữa cuộc họp báo. Lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện Hoa Kỳ, hôm qua 26/07/2023, đã khiến nhiều người lo lắng về sức khỏe, khi ông bị « cứng ngắc » trong khi họp báo. Năm nay 81 tuổi, ông McConnell im bặt giữa câu, như thể bị tê liệt trong khoảng 20 giây, trước khi đoàn tùy tùng mời ông bước xuống. Ít phút sau, cảm thấy ổn hơn, vị thượng nghị sĩ này trấn an mọi người và tiếp tục trao đổi với báo giới.

(AFP) – Kỷ lục mới : Chinh phục 14 đỉnh núi trên 8.000 m trong 92 ngày. Vận động viên leo núi người Na Uy Kristin Harila và hướng dẫn viên của cô đã trở thành những người leo lên 14 đỉnh núi cao hơn 8.000 m nhanh nhất thế giới vào hôm nay 27/07/2023 sau khi họ leo thành công đỉnh K2 ở Pakistan. Bộ đôi này đã leo lên 14 đỉnh núi trong vòng ba tháng và một ngày (92 ngày). Kỷ lục cũ thuộc về vận động viên người Anh gốc Nepal, Nirmal Purja, thiết lập vào năm 2019.

(AFP) – Nữ ca sĩ Ireland Sinead O’Connor qua đời ở tuổi 56. Trong thông cáo của gia đình và được truyền thông Ireland đăng tải, nữ ca sĩ nổi tiếng với ca khúc Nothing Compares 2 U do Prince sáng táctrong thập niên 1990 ra đi ngày 26/07/2023 nhưng không rõ nguyên nhân. Sau hai album đầu tiên The Lion and the Cobra và I Do Not Want What I Haven’t Got thành công về mặt thương mại, Sinead O’Connor gặp nhiều tai tiếng liên quan đến tôn giáo. Gây ấn tượng với đầu cạo trọc, Sinead O’Connor giải thích trên truyền hình năm 2017 là vì không muốn đẹp do thời niên thiếu khó khăn, luôn bị mẹ đem ra so sánh hai « cô con gái xinh đẹp và xấu xí ».

