(AFP) - Chính quyền Mỹ: Việc Fitch hạ điểm tín nhiệm của Hoa Kỳ là một quyết định « bất công ». Ngày 02/08/2023 cơ quan thẩm định tài chính Mỹ Fitch hạ điểm tín nhiệm về mặt nợ công của Hoa Kỳ từ mức cao nhất là AAA xuống thành AA+. Fitch giải thích lý do « các chính quyền bên Dân Chủ cũng như Cộng Hòa không có giải pháp lâu bền để giải quyết vấn đề bội chi ngân sách càng lúc càng lớn ». Bộ trưởng Tài Chính Janet Yellen xem đây là một quyết định « bất công ». Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, Jared Bernstein, thì lưu ý, tổng thống Biden đã thuyết phục được các bên giảm 1.000 tỷ đô la thâm hụt ngân sách của chính quyền Liên Bang. S&P năm 2011 đã hạ điểm tín nhiệm của Mỹ và từ đó đến nay chỉ số này chưa bao giờ tìm lại được mức cao nhất là AAA.

(AFP) – Philippines : Giới ngoại giao Hoa Kỳ lo ngại về can thiệp Trung Quốc tại vùng vịnh Manila. Một phát ngôn viên của đại sứ quán Mỹ tại Philippines hôm 02/08/2023 cho biết nhiều nhà ngoại giao Mỹ lo ngại về ‘‘an toàn và môi trường đối với một dự án cải tạo đất ở Vịnh Manila’’, có sự tham gia của công ty Trung Quốc China Communications Construction Co (CCCC), bị Washington đưa vào danh sách đen vào năm 2020. CCCC nhận được hợp đồng thu hồi 318 ha đất ở vùng vịnh này, đối diện với đại sứ quán Mỹ và trụ sở của hải quân Philippines.

(AFP) - Cam Bốt: Nguyên thủ tướng Hun Sen phản đối chỉ trích của cộng đồng quốc tế sau cuộc bầu cử Quốc Hội. Ngày 03/08/2023, ông Hun Sen khẳng định « dân chủ đã chiến thắng » dù các cường quốc thế giới, như Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu, đánh giá cuộc bầu cử Quốc Hội vừa qua ở Cam Bốt là « không tự do, không công bằng » vì tất cả các đảng đối lập đều bị loại. Sau 40 năm cầm quyền, nhà lãnh đạo 70 tuổi truyền ghế lại cho con trai Hun Manet. Tân thủ tướng 45 tuổi sẽ phải thành lập chính phủ để được bỏ phiếu tín nhiệm ngày 22/08.

(AP) - Indonesia mua 12 drone trinh sát và giám sát của công ty Thổ Nhĩ Kỳ Aerospace. Ngày 02/08/2023, bộ Quốc Phòng Indonesia cho biết hợp đồng có tổng trị giá 300 triệu đô la, nhằm tăng cường cho sự đa dạng, chất lượng và khối lượng trang thiết bị quốc phòng. Theo hợp đồng ký ngày 03/02 với công ty Thổ Nhĩ Kỳ, 12 drone, đã được Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng từ năm 2010, sẽ được giao trước tháng 11/2025 và đưa vào biên chế các lực lượng không quân, lục quân và hải quân Indonesia. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng chịu trách nhiệm đào tạo, hỗ trợ hậu cần và các thiết bị liên quan trong thời gian bảo hành hai năm hoặc 600 giờ bay.

(Reuters) – Mỹ quan ngại việc Trung Quốc khuyến khích công dân theo dõi lẫn nhau. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Matt Miller, hôm 02/08/2023 bày tỏ « quan ngại » về lập trường của bộ An Ninh Trung Quốc, theo đó chính quyền « cần khuyến khích các công dân tham gia các hoạt động phản gián, kể cả việc thành lập những kênh cá nhân cho phép ghi chép lại những hoạt động « đáng ngờ », và cần « đề cao cảnh giác » của những người chung quanh. Trung Quốc ban hành luật mới « chống gián điệp » và văn bản có hiệu lực từ đầu tháng 7/2023.

(Reuters) – Bắc Kinh ‘‘sẵn sàng duy trì liên lạc’’ với Mỹ về chuyến công du có thể của ngoại trưởng Trung Quốc. Hai ngày sau khi Hoa Kỳ gửi lời mời, Bắc Kinh đã hồi đáp như trên ngày 03/08/2023. Hôm 01/08, bộ Ngoại Giao Mỹ chính thức gửi lời mời ông Vương Nghị, nhưng không cho biết thời điểm cụ thể. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cũng không giải thích thêm về tuyên bố nói trên với Reuters.

(Reuters) – Trao đổi cấp cao về Quốc Phòng Mỹ - Trung. Trợ lý bộ trưởng Quốc Phòng Ely Ratner và đồng cấp Trung Quốc Dương Đào (Yang Tao) ‘‘đã thảo luận về quan hệ quốc phòng giữa Hoa Kỳ và CHND Trung Hoa, cũng như các vấn đề an ninh khu vực’’, theo một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc trong một tuyên bố hôm 02/08/2023. Trợ lý bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ cũng nhấn mạnh cam kết duy trì các đường dây liên lạc giữa quân đội Mỹ với quân đội Trung Quốc. Theo Reuters, đây là một trao đổi cấp cao hiếm hoi giữa các quan chức an ninh quốc gia cấp cao Mỹ - Trung.

(Reuters) - Cổ phiếu tập đoàn môi giới địa ốc Evergrande của Trung Quốc mất giá 50%. Sau một năm bị « đình chỉ » giao dịch trên sàn chứng khoán, hôm nay 03/08/2023 cổ phiếu của Evergrande đã xuất hiện trở lại. Tập đoàn môi giới địa ốc lớn nhất tại Trung Quốc này thua lỗ hơn 100 tỷ đô la trong hai năm 2021 và 2022. Nợ của tập đoàn lên tới hơn 300 tỷ đô la tính đến cuối 2022.

(Reuters) - Trung Quốc sẽ cấp khoảng 60 triệu đô la cho quỹ khắc phục hậu quả nông nghiệp do bão Doksuri. Ngày 02/08/2023, bộ Nông Nghiệp Trung Quốc cho biết sẽ ưu tiên trồng cấy lại trong các vùng bị lụt, mua thiết bị để phục hồi sản xuất. Trận bão Doksuri gây mưa lớn, ngập lụt ở khoảng 8 tỉnh thành miền bắc Trung Quốc. Lượng mưa ở Bắc Kinh lên đến mức kỉ lục từ 140 năm qua. Trong khi đó, ngày 03/08, đảo Đài Loan, ở đông nam Trung Quốc, hiện chịu bão Khanun, buộc chính quyền đóng cửa trường học, doanh nghiệp, vài chục chuyến bay đã bị hủy. Bão Khanun đã khiến hai người chết, ít nhất 62 người bị thương ở Nhật Bản.

(AFP) - Tại Lisboa, giáo hoàng Phanxicô tiếp xúc với 13 nạn nhân các vụ lạm dục tình dục của giáo sĩ Bồ Đào Nha. Theo thông cáo tối 02/08/2023 của Tòa Thánh, « cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí lắng nghe và kéo dài hơn một tiếng ». Giáo Hội Công Giáo Bồ Đào Nha trở thành tâm điểm tai tiếng 6 tháng trước, sau khi Tòa Thánh công bố một báo cáo về tình trạng lạm dụng tình dục, ước tính 4.815 nạn nhân là trẻ em kể từ năm 1950 tại Bồ Đào Nha. Giáo hoàng Phanxicô đến tham dự sự kiện Ngày Giới Trẻ Thế Giới từ ngày 02-06/08, dừng chân ở Lisboa và Fatima.

(AFP) - Cuba hạn chế dùng tiền mặt, khuyến khích giao dịch điện tử. Có hiệu lực từ ngày 03/08/2023, biện pháp mới được Ngân hàng Nhà nước Cuba thông báo hôm 02/08, quy định các doanh nghiệp, nông dân, người lao động độc lập chỉ được chi tối đa 5.000 peso (khoảng 22 đô la) tiền măt. Mọi khoản chi lớn hơn sẽ phải thanh toán bằng phương tiện khác, ưu tiên giao dịch điện tử. Ngoài ra, mọi khoản giao dịch bằng tiền mặt phải được cho vào một tài khoản muộn nhất là ngày hôm sau. Biện pháp được Ngân hàng Nhà nước Cuba đưa ra vào lúc tỉ giá đô la và euro đạt mức cao nhất so với peso Cuba trên thị trường đen.

(AFP) - Vợ chồng thủ tướng Canada ly hôn. Sau 18 năm chung sống và có 3 con, ngày 02/08/2023, thủ tướng Canada Justin Trudeau và vợ là Sophie Grégroire Trudeau thông báo « chia tay » sau nhiều lần bàn bạc khó khăn và suy nghĩ kỹ. Cả hai mong muốn tập trung vào « hạnh phúc của con cái » và yêu cầu đời tư của họ được tôn trọng. Là bạn thời niên thiếu, thủ tướng Canada và vợ, trước là nhà báo, gặp lại nhau năm 2003 và kết hôm năm 2005 tại Montréal.

(AFP) - Tử tù thứ năm bị hành quyết ở Singapore kể từ đầu năm nay. Một người đàn ông 39 tuổi bị kết tội buôn bán bạch phiến, đã bị treo cổ ở Singapore, hôm nay 03/08/2023. Liên Hiệp Quốc đã lên án những vụ hành quyết này và thúc giục Singapore ban hành lệnh cấm hành quyết hoặc bãi bỏ án tử hình.

(AFP) - Trẻ vị thành niên Trung Quốc bị cấm sử dụng điện thoại thông minh vào ban đêm. Hôm qua, 02/08/2023, Trung Quốc thông báo thắt chặt kiểm soát điện thoại thông minh đối với trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, từ 22h đến 6h sáng. Những biện pháp này sẽ có hiệu lực vào tháng 9 sau khi tham vấn người dân. Thế nhưng thông báo đã khiến cổ phiếu của các công ty công nghệ lao dốc.

(AFP) - Thủ phạm vụ tấn công bài Do Thái ở Pittsburgh năm 2018 bị kết án tử hình. Hôm qua, 02/08/2023, truyền thông Mỹ đưa tin, thủ phạm của vụ tấn công vũ trang đẫm máu nhất đối với người Do Thái trong lịch sử Hoa Kỳ, vào năm 2018, đã bị bồi thẩm đoàn liên bang kết án tử hình. Nhưng bản án có thể không được thi hành do bộ tư pháp Mỹ ban hành lệnh đình chỉ thực hiện các vụ hành quyết ở cấp liên bang.

