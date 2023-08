Mỹ : Bang Texas tạm dỡ một phần lệnh cấm phá thai

MỸ - CẤM PHÁ THAI

Tại Mỹ, một tòa án bang Texas hôm 04/08/2023 ban hành quyết định cho phép trong một số trường hợp khẩn cấp về y tế, phụ nữ được quyền phá thai. Trong trường hợp đó, giới y sĩ thực hiện giải phẫu không bị truy tố vi phạm luật của tiểu bang.

Phán quyết chỉ có hiệu lực tạm thời nhưng theo một số nhà bảo vệ nữ quyền, đây là một bước tiến quan trọng. Trái lại, phe chống đối xem phán quyết này là một mối đe dọa dẫn tới « khủng hoảng y tế ».

Thẩm phán Jessica Mangrum của bang Texas nhận thấy hoàn cảnh của một số « phụ nữ không được phá thai » hoặc quyết định được đưa ra « chậm trễ » do các bác sĩ sợ chịu trách nhiệm và sợ bị khởi tố trong khuôn khổ luật cấm phá thai tại bang này. Do vậy, trong phiên tòa hôm qua, bà Mangrum quyết định ngừng mọi thủ tục tố tụng nhắm vào giới y bác sĩ khi họ làm nhiệm vụ « một cách thành thật ». Tuy nhiên, chính quyền của bang Texas vẫn có thể can thiệp khi đệ đơn kháng cáo trong một số trường hơp cụ thể.

Tháng trước, một tòa án tại thành phố Austin đã phải xử một vụ khá phức tạp. Bên nguyên đơn đã không thể phá thai khi biết rằng bà không giữ được đứa con trong bụng. Cuối cùng, cuộc phẫu thuật chỉ diễn ra ba ngày sau đó, người mẹ đã suýt thiệt mạng.

Bang Texas cấm mọi hành vi phá thai, trừ trường hợp sinh mạng người mẹ bị đe dọa hoặc sản phụ có nguy cơ bị tàn tật. Các bác sĩ vi phạm luật chống phá thái của tiểu bang có thể lãnh án đến 99 năm tù, bị phạt 100.000 đô la, bị rút giấy hành nghề.

