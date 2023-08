Kỷ niệm 78 năm Hiroshima bị bom nguyên tử, Nhật Bản lên án Nga đe dọa hạt nhân

CHIẾN TRANH HẠT NHÂN

Nhân dịp Nhật Bản tưởng niệm 78 năm ngày thành phố Hiroshima bị Mỹ ném bom nguyên tử, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay 06/08/2023 lên án việc Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân.

Quảng cáo Đọc tiếp

Tham dự lễ tưởng niệm tại Hiroshima cầu nguyện cho các nạn nhân và kêu gọi hòa bình cho thế giới, có hàng người, trong đó có những nạn nhân còn may mắn sống sót, thân nhân các nạn nhân và đại diện đến từ 111 quốc gia (con số nhiều chưa từng có). Do chiến tranh Ukraina, năm nay là năm thứ hai liên tiếp Hiroshima không mời Nga hay Belarus dự lễ.

Thủ tướng Fumio Kishida phát biểu: « Sự tàn phá do vũ khí hạt nhân gây ra ở Hiroshima và Nagasaki không bao giờ được tiếp diễn ». Ông Kishida, gia đình xuất thân từ Hiroshima, khẳng định : « Nhật Bản, nước duy nhất phải hứng chịu các vụ ném bom nguyên tử trong chiến tranh, sẽ tiếp tục nỗ lực vì một thế giới phi hạt nhân hóa », nhưng cũng lưu ý « Con đường dẫn đến mục tiêu này ngày càng trở nên khó khăn do sự chia rẽ ngày càng lớn trong cộng đồng quốc tế về giải trừ vũ khí hạt nhân và do mối đe dọa hạt nhân từ Nga ».

Theo thủ tướng Nhật, trong bối cảnh này, điều quan trọng nhất là quốc tế phải tạo một đà tiến mới để hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Cũng nhân dịp tưởng niệm này, trong thông cáo, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guteress, lấy làm tiếc là một số nước đang khuấy động trở lại mối nguy hạt nhân một cách thiếu thận trọng, đe dọa sử dụng những công cụ hủy diệt. Ông Guteress đề nghị quốc tế đồng lòng chống việc sử dụng vũ khí hạt nhân, bởi vì theo ông « sử dụng bất kỳ vũ khí nguyên tử nào cũng là điều không thể chấp nhận được ».

AFP nhắc lại là vào cuối Đệ Nhị Thế Chiến, khoảng 140.000 người đã chết trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản hôm 06/08/1945 và 74.000 người thiệt mạng trong vụ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki 3 ngày sau đó.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký