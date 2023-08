NIGER - ĐẢO CHÍNH

Quân đội nhiều nước Tây Phi đã chuẩn bị sẵn sàng để can thiệp vào Niger

Hôm nay 06/08/2023 là hạn chót tối hậu thư của Cộng Đồng Kinh Tế Tây Phi (CEDEAO), đòi phe đảo chính Niger trả tự do cho tổng thống dân cử Mohamed Bazoum. Trong mấy ngày qua, lãnh đạo các nước Tây Phi và giới ngoại giao trong khu vực đã ráo riết trao đổi ý kiến, với tâm điểm là một chiến dịch can thiệp quân sự nhắm vào Niger nếu tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum không được trả tự do. Nhiều nước đã đặt lực lượng quân sự trong tư thế sẵn sàng hành động.

Ảnh tư liệu: Lính Senegal thuộc lực lượng CEDEAO được chào đón tại Banjul, thủ đô Gambia, ngày 22/01/2017. Senegal là một trong những nước sẵn sàng can thiệp vào Niger để tái lập tổng thống Bazoum bị lật đổ ngày 26/07/2023. AP - Jerome Delay

Quảng cáo Đọc tiếp Từ Cotonou, Bénin, thông tin viên khu vực, Serge Daniel, cho biết thêm chi tiết : « Những nguyên thủ quốc gia nào nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại nhất ? Đó là tổng thống Côte d'Ivoire - Alassane Ouattara, tổng thống Nigeria - Bola Tinubu và tổng thống Senegal - Macky Sall. Trong số những nguyên thủ gọi nhiều nhất có tổng thống Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Emballo, người gọi các đồng nhiệm là « Anh trai thân mến », thậm chí là « Cha yêu quý ». Họ trao đổi với nhau những tin tức gì ? Đó là thông tin về tổng thống Niger bị lật đổ Mohamed Bazoum. Tinh thần của ông vẫn vững vàng, nhưng những người cầm giữ ông đã phá một con đường gần cửa ra vào của ngôi nhà nơi ông đang bị giam. Bây giờ có can thiệp vào Niger hay không ? Một số nguyên thủ, chẳng hạn tổng thống Togo - Faure Gnassingbé - vẫn luôn hy vọng có một giải pháp thông qua con đường hòa giải. Nhưng với một số lãnh đạo khác, đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu. Ở giữa hai phe là tổng thống Benin, Patrice Talon, người thường trao đổi với đồng nhiệm nước Nigeria láng giềng. Trên giấy tờ, kế hoạch quân sự cho khả năng can thiệp đã sẵn sàng. Nhiều quốc gia đã chuẩn bị sẵn phương tiện và các đội quân. Một số nước huy động một tiểu đoàn, một số khác thì dành hẳn nhiều tiểu đoàn để sẵn sàng cho chiến dịch. Nhưng không có hoạt động quân sự nào nếu không có thông tin tình báo. Nhân viên của Cơ quan Tình báo Quốc gia Nigeria đã tỏa ra khắp khu vực » Phe đảo chánh tại Niger cầu cứu Wagner Theo trang mạng Africanews vào hôm qua 05/08, giới lãnh đạo quân sự lên cầm quyền tại Niger sau vụ đảo chính đã đề nghị đội quân đánh thuê Wagner của Nga trợ giúp. Khi sang thăm nước láng giềng Mali, tướng Salifou Mody, nhân vật số 2 trong tập đoàn quân sự mới lên chiếm quyền tại Niger đã liên hệ với một đại diện của Wagner tại Mali và đưa ra đề xuất nói trên. Về các biện pháp trừng phạt quốc tế, Reuters cho biết hôm qua 05/08, đến lượt Mỹ đình chỉ một số chương trình hỗ trợ mà chính phủ Niger được hưởng.