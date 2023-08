Bảng hiệu Hollywood : 100 năm biểu tượng điện ảnh Mỹ

VĂN HÓA

Nước Mỹ không thiếu gì các thắng cảnh và di sản văn hóa. New York tự hào với tòa nhà Empire State và bức tượng Nữ thần Tự do. Núi Rushmore hiên ngang với 4 chân dung Tổng thống khắc trên đá. Đi về hướng tây, có thung lũng Monument Valley ở Arizona, hẻm núi khổng lồ Grand Canyon gần Las Vegas. Riêng bang California có cầu Goden Gate ở San Francisco và nhất là bảng hiệu Hollywood ở Los Angeles, năm nay vừa tròn 100 tuổi.

Theo trang thông tin Slate, bảng hiệu ''HOLLYWOOD'' gồm 9 chữ cái viết hoa màu trắng có một sức mạnh đáng gờm trong tâm trí của giới yêu nghệ thuật thứ bảy. Dòng chữ Hollywood không những gắn liền với ngành kỹ nghệ điện ảnh, tạo nên nét phồn hoa thịnh vượng của vùng đô thị Los Angeles, mà còn là một trong những ngọn hải đăng tỏa sáng của Hoa Kỳ, xa hơn nữa đó là một thứ quyền lực mềm vô hình mà hiệu quả, thể hiện cho giấc mơ cũng như lối sống theo kiểu Mỹ.

Tấm bảng Hollywood : một biểu tượng bất đắc dĩ

Tọa lạc trên đỉnh đồi Mount Lee, phía bắc Los Angeles, cách trung tâm thành phố khoảng nửa tiếng lái xe, hàng chữ Hollywood giờ đây là một trong những biểu tượng được biết đến nhiều nhất trên thế giới. Qua video ca nhạc, hình ảnh quảng cáo, chương trình ẩm thực, truyền hình thực tế hay phim chiếu rạp ….. phông chữ màu trắng đã trở nên quen thuộc đến nổi, chỉ cần thu vào trong máy ảnh 9 chữ Hollywood trên sườn đồi, thì ai cũng biết ngay bối cảnh được chụp là ở đâu. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tấm bảng này thu hút mỗi năm hàng triệu lượt khách du lịch đến tận nơi để chụp ảnh selfie.

Theo các bức nhiếp ảnh và tài liệu do cơ quan Hollywood Sign Trust lưu trữ, tấm bảng hiệu Hollywood được khánh thành vào ngày 13/07/1923, trên một trong những ngọn đồi cao nhất có tầm nhìn xuống khu phố Hollywood. Vào mùa hè năm 1923, ông Harry Chandler, chủ tờ báo Los Angeles Time đã cho dựng một tấm bảng lớn nhằm quảng cáo cho công ty địa ốc của mình kinh doanh khu nhà ở mới xây tại vùng đồi phía bắc Los Angeles. Không ai ngờ rằng, tấm bảng này một cách ngẫu nhiên lại trở nên nổi tiếng.

Trong thời gian đầu, tấm bảng này có tên là Hollywoodland (Vùng đất Hollywood) nhằm mục đích quảng cáo đơn thuần. Đó là một khung sắt có gắn 13 chữ cái viết hoa làm bằng gỗ bọc vải. Mỗi chữ cái có bề cao 15 mét, bề ngang khoảng 9 mét. Vào ban đêm, bảng quảng cáo được thắp sáng nhờ có hàng ngàn bóng đèn bao quanh khung sắt. Thời bấy giờ, Los Angeles vẫn còn chật hẹp, thành phố đang trên đà phát triển, dân cư chưa đông đúc như bây giờ. Vì thế cho nên người dân thành phố Los Angeles dù có đứng ở bất cứ nơi đâu vẫn nhìn thấy tấm bảng quảng cáo này.

Tấm bảng huyền thoại lại nhiều lần bị lãng quên

Sau khi được khánh thành, tấm bảng được quản lý theo hợp đồng trong vòng gần hai năm, thế nhưng sau khi kết thúc chiến dịch quảng cáo, bảng hiệu này thay vì bị tháo gỡ, lại được giữ nguyên trên đỉnh đồi. Chỉ có điều là một khi không còn hợp đồng bảo quản, hàng chữ theo thời gian dần dần xuống cấp nghiêm trọng. Mãi đến năm 1949, hội đồng thành phố mới quyết định gạch bỏ chữ ''land'' và chỉ giữ lại 9 chữ đầu tiên. Tấm bảng ''HOLLYWOOD'' được giữ nguyên từ thời ấy cho đến tận bây giờ.

Một trong những lý do thúc đẩy hội đồng thành phố Los Angeles giữ lại tấm bảng, là sau các đợt mua bán nhà cửa, sức hút của vùng đất đầy tiềm năng này không còn là kinh doanh địa ốc mà chính là sự phát triển vượt bực của ngành kỹ nghệ phim ảnh. Không phải ngẫu nhiên mà Hollywood được mệnh danh là kinh đô điện ảnh của thế giới. Vào những năm 1940-1950, Los Angeles là nơi tập hợp 5 hãng phim hàng đầu gọi là Big Five (MGM, Warner Bros, Paramount, RKO và 20th Century Fox), mở ra thời kỳ vàng son của làng nghệ thuật thứ bảy, không những là trung tâm nghệ thuật của Hoa Kỳ mà còn ảnh hưởng đến ngành công nghiệp giải trí trên toàn cầu.

Ban đầu chỉ là một bảng quảng cáo, nhưng dòng chữ HOLLYWOOD lại trở thành một biểu tượng khó quên từ lúc nào không hay. Nếu như bức tượng Nữ thần Tự do gắn liền với Manhattan New York ''thành phố không bao giờ ngủ'', một cách tương tự dòng chữ Hollywood là điểm đến không thể nào bỏ qua khi du khách đặt chân đến Los Angeles ''thành phố thiên thần''.

Tuy được xem là biểu tượng của Los Angeles, nhưng bảng hiệu này lại không được quan tâm đúng mức. Trong suốt một thế kỷ, hàng chữ chỉ được tu sửa có vài lần, đôi khi bị lãng quên trong nhiều thập niên liền. Vào giữa những năm 1970, tấm bảng suýt nữa bị dỡ bỏ, do hàng chữ bị xiêu vẹo, tróc sơn xấu xí. Tấm bảng bị xuống cấp không phải vì con người mà là do khí hậu thời tiết khắc nghiệt. Bất cứ vật dụng để ở ngoài trời đều dễ bị hư hỏng khi phải chịu đựng nắng mưa ''dãi dầu''.

Mãi đến cuối năm 1978, nhân dịp chuẩn bị lễ kỷ niệm 75 năm khai sinh nền điện ảnh Hollywood, ông Hugh Hefner, chủ tờ báo Playboy mới tổ chức buổi dạ tiệc nhằm quyên tiền tài trợ. Buổi tiệc có một chương trình đấu giá đặc biệt khuyến khích các nhà triệu phú nào có hảo tâm, chi tiền cho việc bảo tồn . Nhờ chiến dịch trùng tu này, hàng chữ HOLLYWOOD mới tìm được luồng sinh khí mới.

Cuộc đình công làm cho dịp kỷ niệm kém vui

Tấm bảng gồm 9 chữ in hoa, dài tổng cộng 137m và nặng hơn 200 tấn, mãi đến năm 2012 mới được tu sửa thêm một lần nữa. Lần này, công việc trùng tu quan trọng hơn nhiều so với những lần trước. Theo cơ quan quản lý Hollywood Sign Trust, do ông Chris Baumgart điều hành, nhờ có điều kiện thuận lợi cho nên công việc trùng tu công phu tỉ mỉ hơn, giúp cho tấm bảng trụ lâu hơn nữa với thời gian .

Để đón mừng sinh nhật lần thứ 100, diện mạo của tấm bảng Hollywood được tân trang, được thu hình cho các đợt tiếp thị quảng cáo. Toàn bộ 9 chữ in hoa trên bảng sắt được đánh nhẵn cả hai mặt, sau đó được phết đầy hai lớp sơn. Các thợ sơn thay phiên nhau lau chùi rồi sơn phết lại tấm bảng với khoảng 1.370 lít sơn trắng. Chi phí là khoảng 250 ngàn đô la cho mỗi lần tu sửa.

Kể từ năm 1978, tấm bảng do cơ quan Hollywood Sign Trust quản lý. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập bảng hiệu HOLLYWOOD, tổ chức phi lợi nhuận này đặt trọng tâm vào việc quảng bá thương hiệu điện ảnh Mỹ. Mặc dù năm nay cuộc đình công kéo dài của các nhà biên kịch cũng như các diễn viên Mỹ đã khiến cho không khí ở Hollywood kém vui, ít còn ai nghĩ tới chuyện tổ chức ăn mừng. Tuy phải dời lại chương trình liên hoan, nhưng cơ quan Hollywood Sign Trust vẫn hy vọng duy trì một số sinh hoạt kỷ niệm mang tính lễ hội, kể cả việc đưa khách du lịch đi tham quan các phim trường nổi tiếng, giúp cho vương miện Hollywood tìm lại vầng hào quang huyền thoại.

