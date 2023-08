QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Nga-Trung ca ngợi hợp tác song phương. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga, ông Sergei Lavrov đã điện đàm với nhau hôm qua 07/08/2023 và hoan nghênh "sự hợp tác thiết thực" giữa hai nước. Bắc Kinh và Matxcơva đã có mối quan hệ song phương ngày càng chặt chẽ trong những năm gần đây khi quan hệ của hai nước với phương Tây đã giảm sút. Lãnh đạo ngoại giao hai nước cũng thảo luận về hồ sơ Ukraina.

(AFP) - Nga kết án một nhà văn 8 năm tù. Tại Matxcơva, hôm qua 07/08/2023, nhà văn khoa học viễn tưởng người Nga Dmitry Glukhovski, 44 tuổi, đã bị kết án vắng mặt 8 năm tù giam vì đã tố cáo trên mạng xã hội quân đội Nga xâm lược Ukraina. Ngay sau khi xâm lăng Ukraina, Nga đưa ra luật trừng phạt nặng nề những ai nói xấu quân đội.

(AFP) - Nga cho viết lại một phần lịch sử trong sách giáo khoa. Hôm qua 07/08/2023, tại Matxcơva, bộ trưởng Giáo Dục Sergei Kravtsov cho biết, sách giáo khoa lịch sử mới, bao gồm giai đoạn từ năm 1945 đến đầu thế kỷ 21, nhiều vấn đề được giải thích theo quan điểm của chính quyền, như áp lực của Mỹ, đối đầu với phương Tây, hoạt động quân sự ở Ukraina và các biện pháp trừng phạt của phương Tây… Chương trình này sẽ được giảng dậy từ ngày 1 tháng 9 năm nay cho học sinh năm cuối cấp hai.

(Reuters) - Trung Quốc thắt chặt quản lý công nghệ nhận diện gương mặt. Thông báo của Cơ quan quản lý kỹ thuật số của Trung Quốc được đưa ra hôm nay 08/08/2023. Công nghệ nhận diện gương mặt sẽ chỉ được sử dụng với mục đích cụ thể, trong trường hợp cần thiết, tuân thủ các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt và có sự đồng ý của các cá nhân liên quan. Các thiết bị chụp ảnh chỉ được lắp đặt ở nơi công cộng vì mục đích an ninh và phải có biển báo, chứ không được lắp trong phòng khách sạn, phòng tắm, phòng tắm công cộng, phòng thay đồ, nhà vệ sinh và những nơi khác có nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư của các cá nhân.

(Reuters) - Mỹ hoan nghênh Trung Quốc tham dự cuộc họp về Ukraina do Ả Rập Xê Út tổ chức. Hôm 07/08/2023, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Matthew Miller nhận định : "Chúng tôi nghĩ rằng sự hiện diện của Trung Quốc có hiệu quả". Đây được xem là cách để Washington cho thấy Nga bị cô lập. Quan chức này cũng nhấn mạnh là từ lâu nay Mỹ cho rằng Trung Quốc sẽ góp phần chấm dứt chiến tranh Ukraina nếu Bắc Kinh chấp nhận tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraina.

(Reuters) - Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ ngưng một số quy định hạn chế người đồng tính nam hiến máu. Các biện pháp mới của Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ có hiệu lực từ hôm 07/08/2023, sau khi các cơ quan y tế của Mỹ nới lỏng các quy định đặc biệt nhắm tới người đồng tính. Trước đây, người đồng tính nam chỉ được hiến máu sớm nhất 3 tháng sau khi quan hệ tình dục. Quyết định mới sẽ giúp Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ dự trữ thêm được nhiều máu. 40% lượng máu hiến tại Mỹ là thông qua Hội Chữ Thập Đỏ.

(AFP) - Tháng 07/2023 là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trên Trái đất. Tuyên bố của cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của châu Âu, Copernicus, được đưa ra hôm nay 08/08/2023. Trước đây, tháng Bảy nóng nhất từng được ghi nhận là vào năm 2019, nhưng năm nay các đợt nắng nóng và cháy rừng khiến nhiệt độ trung bình tháng Bảy vừa qua tăng hơn 0,33 độ C so với năm 2019 và cao hơn 0,72 độ c so với mức trung bình trong giai đoạn 1991-2020. Nhiệt độ bề mặt đại dương trong tháng Bảy 2023 cũng cao ở mức chưa từng có. Và năm 2023 cũng là năm nóng thứ 3, cao hơn nhiệt độ trung bình 0,43 độ C.

(AFP) - TSMC sẵn sàng đầu tư 3,8 tỉ đô la vào xây nhà máy chíp bán dẫn ở Đức. Tập đoàn chip bán dẫn Đài Loan hôm nay thông báo như trên. Đây sẽ là nhà máy bán dẫn đầu tiên của TSMC được xây dựng ở châu Âu (tại Dresde, miền đông nước Đức). Liên Âu hồi tháng 04/2023 đã thông qua kế hoạch trị giá 43 tỉ euro để thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn để rút ngắn khoảng cách với Mỹ và châu Á. Cũng như Intel và Wolfspeed, tập đoàn Đài Loan TSMC đã tranh thủ các khoản tài trợ này để xây nhà máy ở châu Âu. Ngoài ra, TSMC cũng sẵn sàng đầu tư 4,5 tỉ đô la vào các nhà máy đặt tại bang Arizona của Mỹ.

(Reuters) - Ba Lan điều thêm lính đến biên giới với Belarus. Bộ Nội Vụ Ba Lan hôm qua 07/08/2023 thông báo như trên. Việc điều động bổ sung 1.000 binh sĩ đến biên giới Ba Lan được bộ Quốc Phòng cho thực hiện vào hôm nay, sau khi lực lượng biên phòng đề xuất. Trong những tuần qua, lính đánh thuê Wagner của Nga trú tại Belarus đã tiến hành các bài tập gần biên giới Ba Lan.

(AFP) - Hai đảng đối địch Thái Lan đạt thỏa thuận nhằm thoát khỏi bế tắc chính trị. Hôm 07/08/2023, hai đảng về thứ 2 và thứ 3 trong cuộc bầu của Quốc Hội hồi tháng 5 vừa qua đã thông báo đạt được thỏa thuận để thành lập chính phủ, sau khi lãnh đạo đảng về đầu Move Forward thất bại trong các cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng ở lưỡng viện Quốc Hội. Đảng về thứ 2 là Pheu Thai với 141 ghế ở ở hạ Viện cho biết đã thỏa thuận liên minh được với đảng Bumjaithai có 71 ghế, một đảng ủng hộ giới quân sự, để đưa người ra ứng cử chức thủ tướng. Ứng viên của Pheu Thai vào chức thủ tướng là nam doanh nhân Srettha Thavisin. Hiện tại Quốc hội vẫn chưa ấn định ngày bầu thủ tướng mới.

(AFP) - Nga đưa tàu thăm dò đầu tiên lên mặt trăng từ năm 1976. Dự kiến ngày 11/08 tới, Nga sẽ phóng lên mặt trăng một tàu thăm dò đầu tiên kể từ năm 1976, theo thông báo của cơ quan không gian Nga Roscosmos. Sau nhiều thập kỷ, Nga đã trở lại cuộc chinh phục mặt trăng khi gần đây, các cường quốc như Hoa Kỳ và Trung Quốc liên tục tiến hành các dự án thăm dò mặt trăng. Roscosmos cho biết thêm, tên lửa đẩy Soyouz đã được lắp lên, dàn phóng tại sân bay vũ trụ Vostotchny, trong vùng Viễn Đông Nga, để phóng tàu Luna – 25, dự kiến sẽ hạ gần cực nam của mặt trăng. Hành trình bay kéo dài 4 đến 5 ngày rưỡi, theo số liệu tính toán của Roscosmos.

