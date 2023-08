QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Kinh tế Việt Nam bị thiệt hại 1,4 tỷ đô la do các đợt mất điện hồi tháng 5 và 6/2023. Báo cáo của Ngân Hàng Thế Giới hôm 10/08/2023 thẩm định đợt nắng nóng và hạn hán vừa qua, hệ thống phân phối điện của Việt Nam bị quá tải gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế nước này. Được xem là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của một số tập đoàn như Samsung hay Foxconn, nhu cầu tiêu thụ điện tại Việt Nam tăng trung bình 8 % một năm.

(AFP) – Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam không hành quyết một tù nhân. Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc hôm nay, 11/08/2023, đã bày tỏ quan ngại về thông tin sắp xử tử ông Nguyễn Văn Chưởng. Người này bị bắt ba tuần sau khi xảy ra vụ án một cảnh sát bị giết chết. Bị tuyên án tử hình, nhưng ông Chưởng vẫn nhất mực kêu oan. Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng tức thì vụ hành quyết vì cho rằng ông Chưởng đã bị tra tấn ép cung.

(AFP) – Thủ tướng mãn nhiệm Cam Bốt công bố thành phần chính phủ mới. Con trai ông đã chính thức được quốc vương Sihamoni chỉ định đứng đầu nội các, điều đó không cấm cản, hôm 10/08/2023 ông Hun Sen giúp trưởng nam Hun Manet thành lập chính phủ mới. Trong nội các sắp tới, Hun Many, con trai út của ông Hun Sen giữ chức bộ trưởng bộ Công Vụ. Một người cháu trai của Hun Sen –Neth Saveeun thì sẽ ngồi vào ghế phó thủ tướng Cam Bốt. Con trai của các đương kim bộ trưởng Quốc Phòng và Nội Vụ cũng được mời tham gia nội các mới.

(AFP) – Covid không đi « nghỉ hè ». Tại Pháp số bệnh nhân cấp cứu do nghi ngờ bị nhiễm Covid trong tuần lễ từ ngày 31/07 đến 06/2023 tăng 31 %, theo thống kê của Cơ Quan y Tế Công Cộng. Các giới chức y tế tại Mỹ, Anh và cả Ấn Độ hay Nhật Bản, Hàn Quốc cũng ghi nhận dịch bệnh đang có khuynh hương « tăng lên » trở lại. Trong số những ca dương tính, ngày càng có nhiều bệnh nhân bị biến thể E5 hay còn được gọi là Eris của virus corona hành hạ.

(AFP) – Cúp bóng đá nữ thế giới : Tây Ban Nha đoạt vé vào bán kết. Trong trận đấu hôm nay 11/08/2023 đội tuyển Tây Ban Nha loại Hà Lan với tỷ số 2-1. Thứ Ba tuần sau, đối thủ của La Roja sẽ là Thụy Điển, đội đã loại Nhật Bản 2-1 trong trận đấu cùng ngày. Nhưng đối với dân Pháp, trận đấu được chờ đợi hơn cả là cuộc tranh tài giữa đội Áo Lam và đội tuyển Úc vào ngày mai 12/08/2023.

(AFP) – Malaysia phạt tù người bán hay đeo đồng hồ Thụy Sĩ Swatch màu cầu vồng, biểu tượng của giới LGBTG. Chính quyền của thủ tướng Anwar Ibrahim hôm 10/08/2023 ra thông cáo « sản xuất, nhập khẩu hay sở hữu » những sản phẩm này đều có thể bị phạt đến « 3 năm tù giam » và bị phạt hơn 4.000 đô la Mỹ. Tháng 5/2023 các cửa hiệu của Swatch tại 11 trung tâm thương mại Malaysia bị khám xét và hàng cấm bị tịch thu. Bộ Nội Vụ giải thích đồng hồ đeo tay màu cầu vòng « có thể làm phương hại đến đạo đức » của người dân Malaysia.

(AFP) – Đơn Indonesia đặt mua 18 chiến đấu cơ Rafale của Pháp bắt đầu « có hiệu lực ». Trong một thông cáo báo chí, tập đoàn Dassault Aviation của Pháp cho biết là đơn đặt hàng của Indonesia về đợt đầu bao gồm 18 chiếc Rafale, trong tổng số 42 chiếc mà Jakarta dự định mua, đã « có hiệu lực » từ hôm qua, 10/08/2023, với khoản thanh toán đầu tiên đã được thực hiện. Vào tháng 2 năm 2022, Indonesia đã công bố ý định mua 42 chiến đấu cơ Rafale của Pháp trị giá 8,1 tỷ đô la, với lô đầu tiên gồm 6 chiếc. Với việc kích hoạt lô thứ hai này thông qua khoản thanh toán đầu tiên, 18 chiếc máy bay Rafale đã chính thức được đưa vào sổ đặt hàng của Dassault Aviation.

(AFP) – Tổng thống Mỹ khẳng định : «Trung Quốc là một quả bom hẹn giờ » về kinh tế. Nhân chuyến đi thăm bang Utah, tổng thống Joe Biden ngày 10/08/2023 đã cho rằng Trung Quốc, đối thủ không đội trời chung của Hoa Kỳ, là « một quả bom hẹn giờ » nêu bật các vấn đề kinh tế như tỷ lệ thất nghiệp cao và lực lượng lao động đang già đi. Đối với tổng thống Mỹ, vì những yếu tố đó « Trung Quốc đang gặp rắc rối », và nước Mỹ nên có lý do để lo lắng vì: « Khi người xấu gặp vấn đề, họ sẽ làm điều xấu ».

(AFP) – Hoa Kỳ : Công tố viên đề nghị mở phiên tòa xét xử cưu TT Trump về cáo buộc lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ngay đầu năm 2024. Công tố viên đặc biệt Jack Smith ngày hôm qua, 10/08/2023 đã đề xuất mở phiên tòa vào ngày 02/01/2024, và phiên tòa « không nên kéo dài hơn khoảng thời gian từ bốn đến sáu tuần ». Thẩm phán Tanya Chutkan, người sẽ chủ trì quá trình tố tụng tại tòa án liên bang ở Washington, đã ấn định phiên điều trần vào ngày 28 tháng 8 tới đây để xác định ngày diễn ra phiên tòa.

(NZHerald) – Trung Quốc, Iran và Nga bị tố can thiệp nội tình New Zealand. Đây là một trong số các hiểm họa được nêu trong bản Báo cáo Môi trường Đe dọa An ninh 2023 do các điệp viên New Zealand soạn thảo và công bố hôm nay 11/08/2023. Bản báo cáo này rà soát lại các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và bổ sung chi tiết so với những gì đã được Cơ quan Tình báo An ninh New Zealand báo cáo trước đó.

(RFI) – Mỹ : Hỏa hoạn dữ dội tại Hawai. Đây là trận hỏa hoạn tồi tệ nhất trong lịch sử hòn đảo. Những trận gió lớn do cơn bão Dora ngoài khơi Thái Bình Dương đã làm cho lửa lan nhanh chóng mặt, thiêu rụi đến 80% thành phố du lịch Lahaina, thủ đô cổ của vương quốc Hawai, nằm trên đảo Maui. Theo số liệu sơ bộ, lửa cháy đã làm thiệt mạng 55 người chỉ tính riêng tại quận Maui. Thống đốc Hawai lo ngại con số tử vong có thể vượt quá 60 người. Tổng thống Biden hôm qua, 10/08/2023, ban bốn tình trạng thảm họa thiên nhiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký