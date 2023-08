Hoa Kỳ : Thành phố New York bị quá tải vì di dân

MỸ - DI DÂN - NEW YORK

Tại Mỹ, thành phố New York đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng di dân lớn chưa từng có : Gần 100 ngàn di dân và người xin tị nạn đến ồ ạt đến New York trong những tháng gần đây.

Người nhập cư mới đến thành phố New York, Mỹ, chờ trước khách sạn Roosevelt, được chuyển thành trung tâm tiếp đón di dân, ngày 01/08/2023.

Những người này do các thống đốc bang bảo thủ gởi đến New York bằng xe buýt và máy bay. Tình hình căng thẳng đến mức cách nay vài hôm, thị trưởng New York Eric Adams phải cầu cứu chính quyền liên bang. Theo Eric Adam, cuộc khủng hoảng này có nguy cơ làm cho thành phố bị khánh kiệt.

Từ New York, thông tín viên đài RFI Loubna Anaki gởi về bài phóng sự :

« Chỉ cách quảng trường Times Square vài con phố, khách sạn Roosevelt đã trở thành biểu tượng cho cuộc khủng hoảng di dân tại New York. Khách sạn huyền thoại này, bị đóng cửa từ đại dịch Covid-19, đã được thành phố chuyển thành trung tâm tiếp nhận người xin tị nạn.

Maïté, một phụ nữ Ecuador xin tị nạn, nói : "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trong tình trạng này. Họ mất đến một tháng để giúp tôi tìm một phòng trọ. Tôi phải ngủ ngoài đường. Thật là xấu hổ khi phải ngủ ngoài đường."

Maité sống trong khách sạn này từ hai tuần nay. Cô và chồng cô không phải là những người duy nhất phải ngủ ngoài đường trước khi có được một chỗ ở tạm. Cách nay vài hôm, dòng người chờ trước khách sạn Roosevelt kéo dài đến vài dãy nhà.

Những cảnh này gây sốc cho người dân thành phố New York và nhiều di dân khác như Charon, một thiếu nữ người Colombia 16 tuổi. Cô nói : "Thật đau buồn khi phải nhìn thấy những người đã trải những khổ ải như thế và giờ phải ngủ trên vỉa hè. Điều đó làm tôi đau lòng. Họ xứng đáng có được điều kiện tốt hơn sau những gì đã phải trải qua."

Từ nhiều tháng nay, thành phố New York bị quá tải trước dòng người di dân ồ ạt đổ về. Chi phí chăm lo cho họ có thể sẽ tiêu tốn của thành phố hơn 12 tỷ đô la trong vòng ba năm. Đây là khoản kinh phí quá nặng, theo lời thị trưởng Eric Adams.

Ông nói : "Lòng thương cảm của chúng tôi là vô tận. Nhưng nguồn lực của chúng tôi thì không. Chúng tôi đã chạm đến giới hạn của mình". Eric Adams lần nữa cầu cứu chính phủ liên bang. Nhưng cho đến hiện tại, những lời kêu gọi đó vẫn chưa được hồi đáp. »

