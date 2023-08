Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc thăm Nga và Belarus

TRUNG QUỐC - NGA - BELARUS

Trong chuyến công du từ ngày 14 đến ngày 19/08/2023, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đi thăm Nga và Belarus, để bày tỏ ủng hộ đối với hai nước này vốn bị phương Tây cô lập vì chiến tranh Ukraina.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo thông cáo của bộ Quốc Phòng Trung Quốc, được AFP trích dẫn, « nhận lời mời từ đồng cấp Nga (Sergei Shoigu) và Belarus (Viktor Khrenin), bộ trưởng Lý Thượng Phúc sẽ tham dự Hội Nghị An Ninh Quốc Tế » diễn ra vào ngày mai, 15/08/2023, tại Matxcơva, và đến thăm Belarus. Tại thủ đô Nga, ông Lý sẽ gặp các lãnh đạo quốc phòng Nga và các nước khác trên thế giới. Về hội nghị an ninh tại Matxcơva, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga cho biết « sẽ thảo luận về các khía cạnh khác nhau của an ninh, để thiết lập một trật tự thế giới đa cực, khôi phục các hợp tác quốc tế, trong bối cảnh giới tinh hoa Châu Âu – Đại Tây Dương có những tuyên bố hung hăng, thống trị thế giới ».

Thep hãng tin Mỹ AP, sự có mặt của ông Lý Thượng Phúc tại hội nghị này cho thấy Trung Quốc và Nga mong muốn có « chính sách đối ngoại thống nhất, nhằm phá hoại trật tự thế giới dân chủ tự do mà phương Tây lãnh đạo », bất chấp cái giá mà Bắc Kinh và Matxcơva phải trả về kinh tế và uy tín của hai nước này trên trường quốc tế.

Sau điểm dừng tại Nga, ông Lý Thượng Phúc sẽ tiếp tục chuyến công du tại Belarus, gặp lãnh đạo Nhà nước cùng các lãnh đạo quân sự Belarus. Ông Lý cũng sẽ đến thăm các cơ sở quân sự tại nước này. Là một đồng minh thân cận của Nga, Belarus đã cho phép Matxcơva sử dụng lãnh thổ của mình làm căn cứ để tấn công Ukraina.

Về cuộc chiến tại Ukraina, theo AFP, Trung Quốc tuyên bố giữ lập trường trung lập, nhưng thường xuyên ủng hộ Nga, phản đối Mỹ lên án cuộc xâm lược Ukraina của Nga tại các diễn đàn quốc tế. Bắc Kinh cũng vẫn duy trì quan hệ đối tác chiến lược, « không giới hạn » với Matxcơva. Trung Quốc đã hỗ trợ về mặt ngoại giao và tài chính cho Nga kể từ khi chiến tranh Ukraina nổ ra, nhưng khẳng định không hỗ trợ quân sự.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký