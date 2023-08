QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Ngoại trưởng Mỹ họp với đồng cấp Nhật Bản, Hàn Quốc. Lãnh đạo Ngoại Giao Mỹ Antony Blinken hôm nay, 14/08/2023, có cuộc họp trực tuyến với các đồng nhiệm Hàn Quốc Park Jin và Nhật Bản Yoshimasa Hayashi. Cuộc họp trù bị này là nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nhật - Hàn diễn ra ngày 18/08/2023, tại Camp David, Maryland (Hoa Kỳ).

(AFP) – Quốc vương Anh Charles III sẽ đến thăm Pháp vào tháng Chín. Thông tin này do nhật báo Sud-Ouest đưa ra hôm Chủ Nhật 13/08/2023. Điện Elysée từ chối bình luận theo đề nghị của AFP. Chuyến thăm Pháp cấp nhà nước của vua Charles III lẽ ra đã phải được thực hiện trong tháng Ba, nhưng các cuộc bạo động chống cải cách hưu bổng đã buộc Paris phải đề nghị hoàng gia Anh hoãn chuyến đi. Theo Sud-Ouest, vua Charles III và hoàng hậu Camilla có thể sẽ thăm Paris vào khoảng ngày 20/09, và đến Bordeaux ngày 22/09.

(AFP) – Cam Bốt: Hơn 2000 thiết bị gây nổ được tìm thấy tại một trường cấp ba. Chính quyền Cam Bốt ngày 13/08/2023, đã thông báo tìm thấy hơn 2000 thiết bị gây nổ, trong đó có hơn 1000 quả đạn M79, tại khuôn viên của một trường cấp ba ở tỉnh Kratie. Trường học đã tạm thời bị đóng cửa. Cơ sở giáo dục này từng là một căn cứ quân sự và có thể tìm thấy nhiều chất nổ hơn nữa. Theo báo cáo của tổ chức Landmine and Cluster Munition Monitor, công bố vào năm 2019, hơn 20 000 người Cam Bốt đã thiệt mạng, khoảng 45 000 người bị thương vì mìn. Cam Bốt là một trong những quốc gia bị rải mìn nhiều nhất thế giới, từ chiến tranh với Mỹ, sau đó là cuộc nội chiến diệt chủng của chế độ Khmer Đỏ.

(AFP) – Hồng Kông hủy một phần bản án đối với 7 nhân vật tiêu biểu của phong trào dân chủ. Hôm nay, 14/08/2023, Tòa án Hồng Kông đã hủy bỏ kết án đối với bảy nhân vật tiêu biểu trong phong trào ủng hộ dân chủ ở hòn đảo, liên quan đến tội « tổ chức các cuộc biểu tình năm 2019 ». Tòa cũng xác nhận những người này có tội vì đã tham gia vào cuộc biểu tình và giải thích : mặc dù họ « đi đầu đoàn biểu tình nhưng không thể chứng minh vai trò của họ trong việc tổ chức cuộc biểu tình này ». Ba trong số bảy người này đã được hưởng án treo. Bốn người khác đã được mãn hạn tù, từ 8 đến đến 18 tháng. Tuy nhiên hiện bốn nhà hoạt động là Jimmy Lai, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung và Albert Ho vẫn bị tạm giam vì ba vụ án khác liên quan đến luật an quốc gia.

(AFP) – Pháp mở điều tra sau hai cảnh báo bom giả ở tháp Eiffel. Viện công tố Paris cho biết hôm nay 14/08/2023, mở điều tra sau hai vụ cảnh báo bom giả vào thứ Bảy vừa qua, khiến mọi người phải sơ tán khỏi địa điểm du lịch nổi tiếng này. Cuộc điều tra sẽ do đồn cảnh sát quận 7 của Paris thực hiện, nhắm đến những người tiết lộ thông tin sai lệch, và tội này có thể phải lãnh án tù lên đến 2 năm và 30.000 euro tiền phạt.

(AFP) – Đất lở ở Miến Điện : Ít nhất 25 người mất tích. Vụ lở đất tại một mỏ ngọc bích ở miền bắc Miến Điện, theo lực lượng cứu hộ. Tai nạn xảy ra gần thị trấn Hpakant, tỉnh Kachin hôm Chủ nhật, 13/08, diễn ra vài ngày sau những trận mưa xối xả gây lũ lụt ở nhiều nơi trên cả nước. Một khối đất khổng lồ cao khoảng 150-180 mét, do khai thác mỏ, đã sụp đổ do mưa lớn. Các nạn nhân có thể là người dân địa phương hy vọng tìm thấy ngọc bích bằng cách đào bới bùn. Vào năm 2020, hàng trăm thợ mỏ đã bị chôn vùi do lở đất tại một khu mỏ cách thành phố này không xa. Các nhóm bảo vệ nhân quyền và môi trường từ lâu đã kêu gọi cải tổ việc khai thác, nhưng cuộc đảo chính quân sự năm 2021 đã chấm dứt mọi hy vọng về khả năng cải thiện theo các nhà quan sát quốc tế.

(AFP) – Ít nhất 24 người thiệt mạng ở Ấn Độ do lũ lụt khiến đất lở. Mưa xối xả kéo dài nhiều ngày đã phá hủy nhiều cầu và nhà, cuốn trôi phương tiện ở các bang Uttarakhand và Himachal Pradesh, phía bắc đất nước. Theo giới chức địa phương hôm nay, trong số 24 người chết nói trên, có 9 người tử nạn trong vụ sập một ngôi đền Hindu ở Shimla, thủ phủ Himachal Pradesh, và hiện tại còn có hàng chục người khác mất tích. Mưa do gió mùa chiếm khoảng 80% lượng mưa hàng năm ở vùng Nam Á. Theo các nhà khoa học, mưa mạnh hơn và thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu.

(AFP) – Irak : Nhiệt độ lên 51°C. Irak đang hứng chịu thêm nhiều tác động của biến đổi khí hậu với đợt nắng nóng thứ hai liên tiếp : hôm nay 14/08 nhiệt độ lên tới 51 độ C. Tại một số tỉnh như Dhi Qar (phía nam), chính quyền phải giảm giờ làm của công chức. Tuy nhiên, nhiều người Irak vẫn phải tiếp tục làm việc ngoài trời. Trả lời AFP, Faleh Hassan, 41 tuổi, chuyên vận chuyển các thiết bị điện và đồ nội thất cho biết ‘‘Nóng không thể diễn tả được, nhưng chúng tôi buộc phải làm việc’’. Người trung niên này là chủ gia đình 6 con. Theo Liên Hiệp Quốc, Irak là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Đây là năm thứ tư liên tiếp Irak phải gánh chịu các đợt nhiệt độ tăng cao kỷ lục, hạn hán.

(Rappler) – Đa số dân Philippines muốn chính quyền ưu tiên giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thông qua ngoại giao. Theo một cuộc thăm dò độc lập và phi đảng phái, ở quy mô quốc gia (Tugon ng Masa - TNM), 70% người được hỏi tin rằng chính quyền của tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nên « khẳng định hơn nữa chủ quyền lãnh thổ của Philippines thông qua ngoại giao và các biện pháp hòa bình khác ».

(AFP) – Bộ trưởng Tài Chính Đức lần đầu tiên đến Kiev. Bộ trưởng Tài Chính Christian Lindner tới Kiev hôm nay. « Chúng tôi kề vai sát cánh với Ukraina », ông Lindner nói với các phóng viên sau khi đến Kiev bằng tàu hỏa. Bộ trưởng Tài Chính Đức cho biết các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các lĩnh vực hợp tác, bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài và thuế quan. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Đức đang chịu áp lực ngày càng tăng từ Kiev trong việc gửi tên lửa hành trình tầm xa Taurus để hỗ trợ cuộc phản công chống lại quân Nga. Đức đã cung cấp khoảng 22 tỉ euro cho Ukraina dưới hình thức viện trợ nhân đạo, tài chính và quân sự. « Ukraina không được thua trong cuộc chiến này », vị bộ trưởng Đức nhấn mạnh.

(AFP) - Đồng rúp Nga sụt giảm chưa từng có kể từ đầu cuộc xâm lăng Ukraina. Sáng hôm nay, 14/08, tại Matxcơva, theo sở giao dịch chứng khoán thành phố, hơn 100 rúp đổi 1 đô la và hơn 110 đổi 1 euro. Việc đồng rúp tiếp tục xuống giá trong những tuần gần đây khiến nhiều người Nga lo ngại về mức sống, trong bối cảnh lạm phát trở lại, cùng các lệnh trừng phạt của phương Tây và chi phí ngày càng tăng cho xung đột Ukraina.

