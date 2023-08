Ukraina tiếp tục phản công nhưng bị mìn của Nga cản trở

CHIẾN TRANH UKRAINA - TẤN CÔNG

Quân đội Ukraina hôm nay, 14/08/2023, tuyên bố giành lại được 3 km2 ở Bakhmut từ tay quân đội Nga. Mặc dù chiếm được chút ưu thế trước quân đội Nga tại một số khu vực, nhưng cuộc phản công của lực lượng Ukraina rất khó khăn vì phải rà phá mìn. Bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina hôm qua xác nhận chiến tuyến dài 1000 km đã bị Nga rải mìn khắp nơi.

Quảng cáo Đọc tiếp

Thông tín viên RFI Emmanuelle Chaze tường trình từ Kiev :

« Chính quyền Ukraina đã xác nhận các chiến dịch phản công tại Berdiansk, Melitopol, Robotyne trong khu vực Zaporijjia. Mục tiêu của lực lượng Kiev là chọc thủng các tuyến phòng thủ và cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Nga.

Nếu như quân đội Ukraina có thể tiến đến biển Azov, thì đó là những tiến bộ về chiến thuật vào lúc mà Nga cố gắng tấn công ở xung quanh Kupiansk và Bakhmut, miền đông Ukraina.

Các blogger quân sự Nga, tuy đứng về phía Matxcơva, nhưng cho biết sở dĩ Ukraina có thể tiến công, đó là nhờ vào việc các nhóm lính Nga có vẻ như mất tinh thần, phạm các lỗi chiến thuật. Đây là một cách để giải thích tại sao quân đội Nga, vốn có lợi thế về quân số và nguồn lực, lại để mất đi lãnh thổ (đã chiếm được).

Tuy nhiên, các cuộc giao tranh vẫn rất ác liệt. Mỗi thước đất đều được giành lại một cách rất khó khăn, nhất là vì các chiến tuyến đều bị rải mìn khắp nơi. Bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina Oleksii Reznikov đã tuyên bố hôm qua rằng Ukraina là quốc gia bị rải mìn nhiều nhất thế giới. Tại các tuyến phòng thủ của Nga, có nơi có đến 5 quả mìn trong vỏn vẹn 1 mét vuông đất. »

Trả lời trang The Guardian , bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina Oleksii Reznikov cho biết một số quả mìn là do lực lượng Ukraina tự gài và họ biết cách tránh, nhưng đa số là mìn của Nga. Ông Reznilov bày tỏ lo ngại về thiệt hại về nhân mạng lớn do thiếu nhân lực rà phá bom mìn, đồng thời kêu gọi các nước đồng minh, nhất là Anh, giúp đỡ đào tạo. (Hôm 11/08, báo chí Anh cho biết 1000 thủy quân lục chiến Ukraina đã hoàn thành khóa đào tạo trong vòng 6 tháng tại Anh và đang trở về nước.)

Theo ông Pete Smith, đại diện của tổ chức phi chính phủ chuyên rà phá mìn Halo ở Ukraina, tình trạng ô nhiễm do bom mìn ở Ukraina rất đáng lo ngại, « chưa từng thấy ở châu Âu từ sau Đệ Nhị Thế Chiến ». Theo chuyên gia này, ngay cả khi huy động hơn 10 000 nhân viên rà phá mìn thì cũng cần cả thập kỷ để xử lý bom mìn trên đất Ukraina.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký