Đảo chính Niger: Vì sao Mỹ ưu tiên “ngoại giao’’ bất chấp lập trường cứng rắn của Pháp?

Cuộc đảo chính ngày 26/07/2023 lật đổ chính phủ hợp pháp tại Niger, quốc gia Tây Phi, đang là tâm điểm thời sự quốc tế. Ngay khi đảo chính nổ ra, Pháp thể hiện lập trường cứng rắn, ủng hộ Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (khối CEDEAO) can thiệp quân sự, nếu phe đảo chính không khôi phục tổng thống dân cử. Hơn hai tuần sau đảo chính, viễn cảnh can thiệp quân sự dường như đang lùi xa. Theo giới quan sát, một lý do chính là Mỹ ưu tiên giải pháp ‘‘ngoại giao’’, rất khác với Pháp.

Biếm họa : Can thiệp quân sự của CEDEAO vào Niger, giải pháp không có lối ra. © Damien Glez / RFI

Quảng cáo Đọc tiếp Vì sao Mỹ sẵn sàng gạt Pháp qua một bên trong hồ sơ Niger, nếu cần ? RFI tổng hợp thông tin về chủ đề này. *** Lệch pha lớn giữa Pháp và Mỹ Nhật báo Pháp Le Figaro có bài phân tích về chủ đề này, với nhan đề ‘‘Après le putsch au Niger, la France craint d’être doublée par son allié américain’’ (tạm dịch là ‘‘Sau cú đảo chính tại Niger, Pháp sợ bị đồng minh Hoa Kỳ qua mặt’’) (13/08). Le Figaro nhấn mạnh lập trường của Pháp và Mỹ không chỉ là khác biệt mà thậm chí gần như đối lập, khi dẫn lời của một nhà ngoại giao tại Paris, ‘‘đối với tổng thống Macron, uy tín của nước Pháp đang bị đe dọa, nhất là về những gì liên quan đến chế độ dân chủ. Trong khi đó, với nước Mỹ, cho dù Washington cũng quan tâm đến việc trật tự hiến định cần được nhanh chóng tái lập, nhưng ưu tiên vẫn là sự ổn định của khu vực’’. Trong lúc Paris nhiều lần khẳng định ủng hộ khả năng CEDEAO can thiệp quân sự, nếu cần, để khôi phục chế độ dân chủ tại Niger, thì lập trường của Washington thận trọng hơn rất nhiều. Theo Le Figaro, ngoại trưởng Mỹ đang dần dần chuyển từ lên án đảo chính, khôi phục tổng thống dân cử, sang đòi hỏi ở mức thấp hơn, cụ thể là việc trả tự do cho tổng thống Mohamed Bazoum, và trước mắt là cải thiện các điều kiện quản thúc. Theo quan sát của Le Figaro, nghi ngại lập trường của đồng minh Hoa Kỳ trong hồ sơ Niger đang gia tăng ở Paris. Le Figaro dẫn lời một nhà ngoại giao Pháp đương chức : ‘‘Mục tiêu của Mỹ đơn giản là để bảo vệ các căn cứ quân sự’’ tại Niger, và ‘‘nếu như để làm được việc này, cần phải từ bỏ đòi hỏi tái lập trật tự hiến định tại Niger, họ sẽ không lưỡng lự’’. Nhật báo Pháp Ouest-France cũng cùng một hướng đánh giá như Le Figaro. Bài ‘‘Hoa Kỳ muốn gì tại Niger ? Sự ổn định’’ (15/08) cho biết chủ trương của Washington là sử dụng ‘‘lá bài đối thoại’’, để tránh một cuộc chiến tranh mới. Ngày 07/08, nhân vật số ba của ngành ngoại giao Mỹ đến Niger để đối thoại với phe đảo chính. Chuyến đi diễn ra bất chấp điều kiện tiên quyết, được gặp tổng thống bị lật đổ, đã không được phe đảo chính đáp ứng. Việc Mỹ quyết định bổ nhiệm đại sứ mới tại Niger, chỉ một ngày sau đảo chính, sau một năm rưỡi chức vụ này bị bỏ trống, đã ‘‘gần như là một hành động công nhận phe đảo chính’’, theo một nhà quan sát. Bốn nguyên nhân chính khiến Mỹ sẵn sàng gạt Pháp Có nhiều lý do chính khiến Mỹ sẵn sàng gạt Pháp sang một bên trong hồ sơ Niger. Thứ nhất là tránh để Nga lợi dụng tình hình trở nên hỗn loạn tại Niger, một khi CEDEAO can thiệp quân sự, để đưa lực lượng Wagner xâm nhập vào quốc gia này, tương tự như tại nhiều nước châu Phi khác, cụ thể là tại Mali mới đây. Cho đến nay Niger được Hoa Kỳ và phương Tây nói chung coi như ‘‘một thành trì chống Thánh chiến Hồi giáo và ảnh hưởng của Nga tại châu Phi’’ (Financial Times). Lý do quan trọng thứ hai cũng liên quan đến chống Thánh chiến Hồi giáo là việc Hoa Kỳ hiện có hai căn cứ quân sự quan trọng tại Niger. Washington chi hàng trăm triệu đô la trong những năm gần đây để duy trì lực lượng tại một căn cứ drone gần Agadez, miền bắc Niger. Trong bài trả lời phỏng vấn RFI, đăng tải ba ngày sau cuộc đảo chính, chuyên gia Michael Shurkin, viện tư vấn Atlantic Council, nhấn mạnh đến vị trí địa - chiến lược đặc biệt quan trọng của Niger, quốc gia hoàn toàn không có đường ra biển này được ví như ‘‘đỉnh vòm’’ của kiến trúc an ninh đối với toàn bộ một khu vực rộng lớn ở Bắc Phi. Từ căn cứ Agadez, quân đội Mỹ sử dụng drone trinh sát MQ-9 Reaper để kiểm soát hoạt động của quân Thánh chiến tại nhiều khu vực rộng lớn ở vùng Sahel, dải đất rộng lớn phía nam sa mạc Sahara, từ Mali đến bắc Nigeria, và thậm chí xa hơn, như tại Libya, cũng như Algerie, theo chuyên gia Leslie Varenne, Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế và chiến lược Iveris (Paris). Căn cứ gần Agadez, với khoảng 25 km², được coi là căn cứ quân sự lớn thứ hai của Mỹ tại châu Phi, sau Djibouti. Ngoài căn cứ drone gần Agadez, Mỹ có một căn cứ không quân khác gần sân bay quốc tế thủ đô Niger, với khoảng 1.000 binh sĩ. Hoa Kỳ đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quân sự với Niger vào năm 2015, dưới thời tổng thống tiền nhiệm Mahamadou Issoufou (2011-2021), theo đó, quân đội hai bên có thể tiến hành nhiều hoạt động phối hợp. Ngoài lĩnh vực quân sự, an ninh, Niger cũng là nơi mà Hoa Kỳ đã đầu tư nhiều cho sự phát triển kinh tế - xã hội, để chứng minh là phương Tây có thể kiến tạo một mô hình phát triển mới trong khu vực. Theo chuyên gia Michael Shurkin, đất nước Niger dưới quyền của tổng thống Bazoum, trong hai năm vừa qua, cho thấy là một quốc gia có triển vọng, chính phủ có một ‘‘chiến lược quản trị và phát triển kinh tế tốt’’. Một quốc gia có triển vọng tại một khu vực đầy biến động và nguy cơ hỗn loạn cao là một mô hình cần được bảo vệ. Một lý do quan trọng khác, xét trên tầm chiến lược toàn cầu của nước Mỹ, được chuyên gia Leslie Varenne nhấn mạnh là Hoa Kỳ muốn tránh một cuộc chiến tranh mới trên một khu vực khác, trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống và Quốc Hội Mỹ đang đến gần (cuối 2024). Cuộc triệt thoái quân đội khỏi Afghanistan (hồi tháng 8/2021) vẫn còn để lại nhiều hậu quả nặng nề với chính quyền Biden. Chưa kể đến cuộc chiến chống Nga tại Ukraina, chưa có hồi kết, đang là gánh nặng lớn với nước Mỹ. Xét theo bốn lý do này, một cuộc can thiệp quân sự với mục tiêu khôi phục nền dân chủ tại Niger, với viễn cảnh đầy bất trắc, quả là không hề có lợi cho nước Mỹ, và kể cả khối phương Tây nói chung. Mỹ làm gì để hóa giải ‘‘khủng hoảng’’ Niger ? Theo giới quan sát, Mỹ có một lợi thế đáng kể trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Niger. Cái tên của tướng Moussa Salaou Barmou, nguyên chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của quân đội Niger được nhắc đến thường xuyên. Viên tướng này đã được phe đảo chính bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng Quân đội Niger. Tướng Moussa Salaou Barmou, cũng như nhiều sĩ quan khác trong quân đội Niger, được đào tạo tại Hoa Kỳ. Theo báo chí Pháp, viên tướng này duy trì quan hệ mật thiết với quân đội Mỹ. Trong chuyến công du Niger ngày 07/08, nhân vật số ba của ngành ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, đã tiếp xúc với tân tổng tham mưu trường, cựu học viên quân sự ở Washington D.C. Theo chuyên gia Leslie Varenne, Viện Iveris, với tướng Barmou, hiện tại Hoa Kỳ duy trì một kênh ngoại giao mở ‘‘để có thể biết được những gì diễn ra trong lòng chế độ quân sự’’, cho dù hiện tại chưa có dấu hiệu cụ thể gì cho thấy cựu học viên quân sự đào tạo tại Mỹ có một thái độ thiện chí với ‘‘những người thầy cũ’’. Việc Washington khẳng định lập trường khác biệt với Pháp cũng tạo một cơ hội cho giải pháp ngoại giao. Vì sao lại như vậy ? Theo chuyên gia Michael Shurkin, Pháp và Mỹ vốn là các đồng minh mật thiết trong các hoạt động bảo đảm an ninh tại vùng Sahel, tuy nhiên trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ các cuộc đảo chính quân sự tại hai nước Tây Phi, Mali và Burkina Faso, hình ảnh của nước Pháp – cường quốc thực dân trước đây - đang ngày càng trở nên xấu đi tại khu vực này. Paris đã bị giới quân sự một số nước sử dụng như ‘‘hình nhân thế mạng’’, quy lỗi cho Pháp là nguyên nhân chính của nhiều thất bại về an ninh và kinh tế của đất nước. Tại Niger, có thể thấy rõ, sau cuộc đảo chính, đã bùng lên nhiều cuộc biểu tình bài Pháp đi liền với ủng hộ Nga, ủng hộ công ty lính đánh thuê Nga Wagner. Trong bối cảnh đó, Hoa Kỳ hiểu rằng ‘‘sẽ mất hết, nếu quá nghiêng theo lập trường của Pháp’’. Vẫn theo Le Figaro, không chỉ có Mỹ, nhiều đồng minh của Pháp có nhiều quyền lợi tại Niger, như Đức, Ý, hay Bỉ, cũng không đi theo lập trường cứng rắn của Pháp. Vấn đề sâu xa hơn: Dân nghèo đói, cùng khổ Theo Ouest-France, cho đến hiện tại, đông đảo giới chuyên gia về chính trị châu Phi cho rằng, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi, tức khối CEDEAO, sẽ không tiến hành một cuộc can thiệp quân sự chống phe đảo chính Niger, nếu Hoa Kỳ không muốn. Tổng thống Nigeria, Bola Tinubu, đứng đầu CEDEAO, từng là người chủ trương cứng rắn nhất cho một giải pháp quân sự, giờ đây cũng đã ‘‘để ngỏ cửa cho việc tiếp tục đối thoại’’. Tuy nhiên, với Le Monde, vấn đề không chỉ dừng ở một giải pháp mang tính thỏa hiệp với giới tướng lĩnh đảo chính, nhằm duy trì các căn cứ quân sự của Mỹ và Pháp, và để tránh sự thâm nhập của Nga vào quốc gia chiến lược này. Cuộc khủng hoảng Niger còn cho thấy một vấn đề sâu xa hơn nhiều khiến vị thế của phương Tây tại khu vực này trở nên mong manh hơn, đó là tâm trạng thất vọng chồng chất của người dân địa phương, với tình trạng nghèo đói phổ biến (Niger là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới với thu nhập đầu người 600 đô la/năm), trong bối cảnh môi trường khí hậu ngày càng trở nên khắc nghiệt (báo cáo của Ủy ban Cứu hộ Quốc tế - IRC). ''Không có một giải pháp tốt cho tình trạng hỗn loạn tại Niger'', theo Le Monde, ''chỉ duy có một điều chắc chắn là phương Tây cần xét lại một cách căn bản chính sách của mình với khu vực Tây Phi''.