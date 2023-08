Khủng hoảng kinh tế và nhân đạo tại Afghanistan sau hai năm Taliban nắm quyền

AFGHANISTAN - TALIBAN - PHỤ NỮ

Vào ngày này, cách nay hai năm, 15/08/2021, tổ chức Hồi Giáo Taliban đã lên nắm quyền tại Afghanistan. Sau hai năm, đất nước này rơi vào khủng hoảng kinh tế và nhân đạo. Theo báo cáo mới nhất của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), gần 85% dân số cả nước sống trong cảnh nghèo đói, viện trợ quốc tế bị cắt. Kinh tế Afghanistan, vốn đã bị tàn phá bởi nhiều thập kỷ chiến tranh, nay bị ảnh hưởng nặng nề. Chính quyền Hồi Giáo Taliban gia tăng hạn chế các quyền của phụ nữ.

Từ Kabul, thông tín viên Sonia Ghezali gửi về bài phóng sự.

Muzhda làm việc trong một thẩm mỹ viện ở Kabul. Nhưng tiệm của cô đã đóng cửa vào tháng trước theo lệnh của Taliban. Đây là một trong nhiều lệnh cấm đoán khác.

« Đã có nhiều hạn chế đối với phụ nữ trong hai năm qua, chẳng hạn như đóng cửa các trường đại học và trường học dành cho nữ sinh. Những hy vọng lớn của chúng tôi đã bị gạt sang một bên, và thậm chí chúng tôi không có cả những hi vọng nhỏ nhất vốn rất tự nhiên với những người trẻ tuổi như tôi, chẳng hạn như đến phòng tập thể dục, tham gia lớp nghệ thuật hoặc tham gia Taekwondo. Chúng tôi không thể tự do đi ra ngoài hoặc đơn giản tự do đi lại một mình.

Setayesh 14 tuổi. Cô sống ở Kabul và mơ ước trở thành bác sĩ phẫu thuật.

« Khi chứng kiến ​​hành vi của những người Taliban này, tôi có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ có thể làm được gì. Tôi cảm thấy tương lai sẽ là một bà nội trợ. Có lẽ tôi sẽ ở trong nhà cả đời. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ là một bác sĩ phẫu thuật. Khi bạn sinh ra ở đây, bạn là một cô gái, bạn không được coi là một con người. Tôi không hạnh phúc. Trên thực tế, chúng tôi không còn hạnh phúc nữa. Chúng tôi đã mất tất cả mọi thứ trong cuộc sống. »

Setayesh nói, hy vọng duy nhất của cô ấy là đi tị nạn, vì Afghanistan không mang lại tương lai cho các cô gái trẻ ở đây.

