QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Tập đoàn Đài Loan Foxconn dự tính đầu tư nhiều tỉ đô la vào Ấn Độ. Foxconn, tập đoàn chính gia công sản phẩm cho hãng Apple, thứ Hai 14/08/2023 thông báo như trên. Foxconn muốn đa dạng hóa hoạt động, tăng tính cạnh tranh và giảm lệ thuộc vào Trung Quốc bởi đa phần nhà máy đặt tại Trung Quốc. Foxconn hiện đang có hơn 30 nhà máy tại Ấn Độ, với doanh số khoảng 10 tỉ đô la/năm. Tập đoàn này muốn mở rộng sản xuất các linh kiện điện tử thiết yếu và phổ thông, cũng như xe chạy điện tại Ấn Độ.

(Reuters) - Ngân hàng Trung ương Nga nâng lãi suất chỉ đạo lên thành 12%. Quyết định trên được đưa ra hôm nay 15/08/2023 sau một cuộc họp đột xuất. Đây được xem là một biện pháp khẩn cấp của Matxcơva để kìm đà mất giá của đồng rup trong bối cảnh lạm phát mạnh. Hôm qua, điện Kremlin đã kêu gọi thắt chặt chính sách tiền tệ sau khi đồng rup mất giá mạnh so với đồng đô la Mỹ : 102 rup mới đổi được 1 đô la Mỹ.

(Reuters) - Ba Lan tổ chức diễu binh quy mô lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuộc diễu binh diễn ra tại Vacxava vào hôm nay 15/08/2023 nhân kỷ niệm 78 năm kết thúc Đệ nhị Thế chiến. Bộ trưởng Quốc Phòng Mariusz Blaszczak hôm Chủ Nhật nhận định cuộc diễu binh lần này sẽ có nhiều điểm khác biệt so với những lần trước đây sẽ cho thấy những tiến bộ trong công cuộc hiện đại hóa trang thiết bị của quân đội Ba Lan. Đây cũng là thông điệp chính phủ Ba Lan gửi tới Nga trong bối cảnh chiến tranh ở cửa ngõ châu Âu.

(Les Echos) - Bảng xếp hạng đại học Thượng Hải : Các đại học của Pháp củng cố vị thế, với 27 trường lọt top 500. Trong bảng xếp hạng được công bố hôm nay 15/08/2023, đại học Paris Saclay của Pháp xếp hạng 15, đứng đầu các trường châu Âu lục địa. Nhưng ưu thế trong top 10 vẫn thuộc về các đại học của Mỹ, với 8 đại học. Ba trường đầu bảng đều là của Mỹ : Harvard, Stanford và MIT. Anh Quốc đúng thứ 2 với 2 đại học trong top 10. Vị trí của trung Quốc cũng ngày càng được cải thiện.

(AFP) - Hơn ba mươi người chết trong vụ hỏa hoạn tại một trạm xăng ở Dagestan, Nga. Vụ nổ và gây hỏa hoạn xẩy ra vào lúc 22 giờ, giờ địa phương hôm qua, 14/08/2023. Theo thông báo mới nhất được bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, công bố sáng nay, ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Nguyên nhân của thảm họa vẫn chưa được biết, nhưng các vụ tai nạn và hỏa hoạn kiểu này thường xảy ra ở Nga do vi phạm các tiêu chuẩn an toàn hoặc do thiết bị của các trạm xăng dầu đã cũ kỹ.

(AFP) - Khoảng 100 người chết trong vụ hỏa hoạn tại Hawaii. Hôm qua 14/08/2023, thống đốc Hawaii cho biết đã có 99 người chết và số nạn nhân "có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba » trong tuần này. Và mỗi ngày "từ 10 đến 20" xác chết được tìm thấy. Các vụ cháy rừng ở Hawaii bùng phát từ đầu tháng 08/2023.

(AFP) - Các cuộc đình công lịch sử ở Anh sẽ làm gián đoạn bốn triệu ngày làm việc. Trong hơn một năm, Vương quốc Anh đã phải hứng chịu hàng loạt cuộc đình công trong các cơ quan dịch vụ công, đặc biệt là các bác sĩ, giáo viên, y tá và lái tàu. Thứ Hai 14/08/2023, nhóm chuyên gia cố vấn cho biết nguyên nhân của làn sóng đình công là do nhân viện bị trả lương thấp. Cộng với lạm phát, thu nhập của các nhân viên giảm 10%, tức là gấp 3 lần so với nhân viên khu vực tư nhân.

(AFP) - Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Matxcơva và Bình Nhưỡng tăng cường quan hệ. Trong một thông điệp gửi tới nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un nhân ngày Giải phóng Quốc gia, chủ nhân điện Kremlin, hôm nay 15/08/2023, đã kêu gọi hai nước tăng cường quan hệ song phương, củng cố ổn định và an ninh trên bán đảo Triều Tiên và toàn bộ khu vực Đông Bắc Á. Nga và Bắc Triều Tiên, trong thời gian qua, đã xích lại gần nhau trong bối cảnh cả hai nước đang bị phương Tây cô lập.

(AFP) - Tư pháp Mỹ phán quyết bang Montana vi phạm quy định về môi trường. Sau khi các thanh niên ở bang Montana, tây bắc Hoa Kỳ đệ đơn kiện, một thẩm phán, hôm qua 14/08/2023, đã ra phán quyết khẳng định bang này vi phạm quy định về môi trường khi thúc đẩy ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch. Đây là một phán quyết lịch sử trong vụ kiện lớn đầu tiên về khí hậu ở Hoa Kỳ.

