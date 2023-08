Nga thử nghiệm đồng rúp điện tử

NGA - TIỀN ĐIỆN TỬ

Nga đã khởi động giai đoạn thử nghiệm đồng rúp điện tử vào hôm qua 15/08/2023, nhằm mục đích hạn chế những tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế được ban hành sau khi Kremlin xâm lược Ukraina.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo AFP, ngoài Ngân hàng Trung ương Nga, có thêm 13 ngân hàng khác tham gia vào quá trình thử nghiệm, đi kèm với việc 600 công dân có thể thanh toán tại 30 điểm bán hàng ở 11 thành phố của Nga.

Ngân hàng Trung ương cho biết rằng các giao dịch này miễn phí đối với người dân, còn các doanh nghiệp sẽ chỉ phải trả một khoản phí rất nhỏ. VTB, ngân hàng lớn thứ hai của Nga, cho biết đã thử nghiệm thành công các giao dịch sử dụng đồng rúp điện tử trong ứng dụng di động của mình.

Đồng rúp điện tử do Ngân hàng Trung ương Nga phát hành, được lưu trữ trong ví điện tử, và các giao dịch bằng tiền này được giám sát bởi Tổng cục An ninh Liên Bang Nga (FSB). Nhà chức trách cho biết rằng đồng rúp điện tử sẽ giúp các giao dịch trở nên an toàn hơn, nhưng một số nhà quan sát nhận định rằng chính phủ đang tìm cách kiểm soát công dân chặt chẽ hơn.

Nga quyết định phát triển tiền điện tử nhằm hạn chế những tác động của các trừng phạt quốc tế nhắm vào hệ thống tài chính quốc gia sau khi xâm lược Ukraina. Kremlin đã tìm cách phi đô la hóa trong các giao dịch và phát triển những hệ thống thanh toán thay thế, sau khi nhiều ngân hàng Nga bị loại khỏi hệ thống giao dịch và thanh toán quốc tế SWIFT.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký