Nga và Mali kêu gọi giải quyết khủng hoảng Niger bằng ngoại giao

NGA - MALI - NIGER

Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (CEDEAO) sẽ tổ chức một cuộc họp quân sự vào ngày mai 17/08/2023 và thứ Sáu 18/08 tại Ghana, để thảo luận về khả năng can thiệp vũ trang vào Niger và khôi phục quyền lực cho tổng thống Mohamed Bazoum, bị quân đội làm đảo chính, lật đổ. Tuy nhiên, Nga và Mali, hôm qua 15/08, đã kêu gọi tìm kiếm một « giải pháp ngoại giao, chính trị và hòa bình » để giải quyết cuộc khủng hoảng này.

© Mikhail Metzel/TASS via Reuters

Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri cho biết thêm chi tiết :

Bộ phận báo chí của điện Kremlin cho biết rằng cuộc điện đàm giữa Matxcơva và Bamako được thực hiện theo sáng kiến của Mali. Vẫn theo điện Kremlin, cả hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng tình hình ở Niger chỉ nên được giải quyết bằng các giải pháp chính trị, ngoại giao và hòa bình.

Chỉ vài giờ sau, tại hội nghị lần thứ 11 về an ninh quốc tế do quân đội Nga tổ chức gần Matxcơva, bộ trưởng Quốc Phòng Mali đã nói thẳng hơn. Không nêu đích danh, nhưng trong một phát biểu rõ ràng, ông Sadio Camara chỉ trích gay gắt CEDEAO : « Thái độ thiếu trách nhiệm của các tổ chức khu vực, không có khả năng tìm ra giải pháp, nhưng nhanh chóng lên án, đe dọa, trừng phạt, thậm chí tấn công quân sự các dân tộc tự do, làm nẩy sinh các hình thức liên minh mới dựa trên nhận thức về một cộng đồng chung vận mệnh, sẵn sàng cơ cấu và cạnh tranh với cấu trúc hiện có. »

Chưa đầy ba tuần sau hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi tại Saint-Petersburg, hội nghị về an ninh quốc tế lần này tiếp đón hơn 800 khách mời đến từ 76 quốc gia, nhưng không có khách mời nào đến từ các nước phương Tây.

