5/5 - Những tác nhân gây ảnh hưởng rất năng động thuộc cộng đồng nói tiếng Pháp

Số cuối cùng (*), trong loạt bài nói về ảnh hưởng của Nga tại châu Phi, đề cập đến những tác nhân gây ảnh hưởng, như Nathalie Yamb, Franklin Niamsy hay Kémi Seba. Họ có hàng triệu người đăng ký vào tài khoản trên các mạng xã hội, nơi mà họ chia sẻ nỗi thù hằn đối phương Tây.

Từ vài năm qua, các tác nhân gây ảnh hưởng này nịnh hót Matxcơva cũng như sùng bái chính sách chinh phục của Nga tại châu Phi. Thậm chí, dường như Kemi Seba có quan hệ đối tác với lãnh đạo tập đoàn bán quân sự Nga Wagner.

Kemi Sea dường như đã được Prigozhin chi cho hơn 400 000 € để củng cố ảnh hưởng của mình tại châu Phi. Hồi tháng 04/2023, trên Youtube, Seba khẳng định có quan hệ đối tác với người Nga. « Kemi Seba đã làm việc với Prigozhin…Tôi buộc phải bông đùa. Tôi đã nói điều này trước hàng triệu người trong vùng châu Phi nói tiếng Pháp năm 2019 hay năm 202, tôi không nhớ nữa. Không kiêng kỵ gì cả, ông ta muốn ủng hộ chúng ta bởi vì Nga biết là chúng ta có cùng những kẻ thù. Đẩy ra, buộc phương Tây phải lùi bước. Nếu muốn nói chuyện với Wagner, chúng ta nói chuyện với Wagner, nếu muốn nói chuyện với nước Nga, chúng ta nói chuyện với nước Nga. Vậy có gì ? »

Tại châu Phi, trong những năm gần đây, trải qua các cuộc chiến tranh và đảo chính, những chính phủ thân Nga đã nắm quyền. Tại Cộng Hòa Trung Phi, Mali, lính đánh thuê của công ty Wagner giờ đây hiện diện trên thực địa, có thể ở Burkina Faso trong tương lai. Hôm đó, tại Bobygny (ngoại ô Paris, Pháp), Kemi Seba thậm chí khẳng định mình có vai trò ở những nơi đó : « Ông thấy là tại Mali, tình hình đã biến chuyển và chúng tôi đã đóng góp nhiều vào việc này ».

Và Seba đe dọa thẳng những đồng minh khác của nước Pháp, như tổng thống Côte d’Ivoire : « Sắp tới sẽ là Alassane Ouattara… » Hay tổng thống Sénégal : « Sắp tới sẽ là Macky Sall. Vài ngày nữa, tôi sẽ sang Nga ».

Việc Matxcơva kết giao với Kemi Seba cũng như với các tác nhân gây ảnh hưởng khác, không phải là ngẫu nhiên. Tại châu Phi, chiến lược chinh phục của Nga dựa trên hai trụ cột do Evgueni Prigozhin cáng đáng, đó là an ninh do lính đánh thuê Wagner đảm nhiệm và thông tin hay đúng ra là bóp méo thông tin, tuyên truyền tin giả. Chính trong lĩnh vực thứ hai này mà các tác nhân gây ảnh hưởng can dự vào. Trong khoảng một chục năm, họ đã thành công trong việc thuyết phục được một bộ phận công luận châu Phi về sự hợp lý trong việc Matxcơva can thiệp vào « sân sau » của Pháp.

Kevin Limonier, chuyên gia về không gian mạng tiếng Nga, giải thích: « Tại Tây Phi, trước đây, người dân có cái nhìn rất xấu về nước Nga, nơi mà người ta có thể mất mạng chỉ vì có mầu da đen. Thế nhưng, chỉ trong vòng vài năm, hình ảnh nước Nga đã hoàn toàn thay đổi. Người Nga tới và « xoáy » vào một số điều bất bình, khó chịu của xã hội các nước châu Phi và họ đã rất cơ hội, khuếch đại thành công những bất bình này. Chính từ thời điểm này, chúng ta thấy một số người, như Kemi Seba, tranh thủ hình ảnh tích cực mà nước Nga đã tạo dựng được trên các mạng xã hội để bổ sung vào chiến lược tuyên truyền địa chính trị, rằng nước Nga là siêu cường chống thực dân cuối cùng. Đó chính là luận điệu đã được tạo dựng lên »(**)

(*) : Tác giả : Pierre Olivier

(**)Trích từ chương trình Grand Reportage về chủ đề này của RFI phát thanh ngày 21/07/2023.

