(AFP) – Liên Âu lên án Hồng Kông tiếp tục thụt lùi về dân chủ và các quyền tự do căn bản. Ủy Ban Châu Âu đưa ra nhận định như trên trong báo cáo thường niên về Hồng Kông hôm qua 18/08. Bruxelles một lần nữa chỉ trích luật An ninh Quốc gia do Bắc Kinh áp đặt đối với thuộc địa cũ của Anh vào năm 2020, nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình đòi dân chủ khổng lồ, dẫn đến một cuộc đàn áp lớn. Theo Ủy Ban Châu Âu, tình trạng này ‘‘củng cố thêm những nghi ngờ’’ về cam kết của Bắc Kinh tôn trọng nguyên tắc ‘‘một quốc gia, hai chế độ’’ đối với Hồng Kông.

(NHK) – Bắc Triều Tiên sẵn sàng triển khai ‘‘hệ thống tên lửa phòng không mới’’ chống ‘‘máy bay trinh sát Mỹ’’. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, người phát ngôn của bộ Tổng tham mưu Quân đội Bắc Triều Tiên đưa ra tuyên bố như trên vào hôm 18/08/2023. Cũng hôm qua, giới chức nói trên khẳng định quân đội nước này đã đưa phi cơ chiến đấu lên ngăn chặn phi cơ Mỹ xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế Bắc Triều Tiên. Gần đây, Bình Nhưỡng nhiều lần khẳng định chủ quyền Bắc Triều Tiên bị xâm phạm với sự xâm nhập của phi cơ Hoa Kỳ.

(AFP) – Cựu thủ tướng Thái Lan được về nước. Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra (2001-2006) dự kiến sẽ trở về nước vào thứ Ba 22/08, theo thông tin của con gái ông là Paetongtarn Shinawatra, lãnh đạo đảng Pheu Thai , đảng đã liên minh với đảng ủng hộ phe quân đội tại Quốc Hội chuẩn bị bầu thủ tướng mới và thành lập chính phủ. Ông Thaksin cũng đã khẳng định sẽ trở về nước đúng vào ngày Quốc Hội bầu thủ tướng mới với hy vọng thoát khỏi bế tắc chính trị từ sau cuộc bầu cử Quốc Hội. Ông Thaksin là một tỷ phú, 74 tuổi, bị phe quân đội làm đảo chính lật đổi hồi 2006. Sau đó, ông bị truy tố và kết án vắng mặt nhiều năm tù vì tội tham nhũng. Ông phải sống lưu vong từ 15 năm qua để tránh các án tù.

(AFP) – Miến Điện bắt một người Thụy Sĩ làm phim « lăng mạ » Phật giáo. Hôm 18/08/2023, quân đội Miến Điện thông báo chính quyền đã bắt giữ một công dân Thụy Sĩ hồi đầu tháng này vì đã viết kịch bản và đạo diễn một bộ phim làm tổn hại đến « đạo đức và phẩm giá » của Phật giáo. Ông Didier Nusbaumer, 52 tuổi, bị bắt hôm 08/08 sau khi đăng tải bộ phim lên YouTube và TikTok hồi tháng 07/2023. Bộ phim bị đánh giá có nội dung xúc phạm đạo đức và phẩm giá của các nhà sư Miến Điện, theo thông cáo của chính quyền quân sự. Đây là bộ phi dài 75 phút, theo thông cáo trên trong phim có cảnh « một phụ nữ trẻ dùng những lời lẽ thô tục để sỉ vả văn hóa và truyền thống của phật tử và xâm hại phẩm hạnh của các nhà sư ». 13 người khác có liên quan đến bộ phim cũng đã bị bắt. Năm 2016, một người Hà Lan đã phạt 3 tháng lao động khổ sai chỉ vì đã tắt loa đang phát bài thuyết pháp đạo Phật trong đêm.

(AFP) - Nga trừng phạt quan chức CPI và Anh Quốc. Ngày 18/08/2023, Nga thông báo quyết định trừng phạt công tố viên của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (CPI), Karim Khan, người hồi giữa tháng 3 năm nay đã phát lệnh bắt tổng thống Vladimir Putin. Ngoài ra Nga cũng thông báo trừng phạt nhiều bộ trưởng và nhà báo của Anh Quốc vì đã hậu thuẫn cho Kiev và có hành vi thù địch chống Nga. Đến giờ danh sách các công dân Anh bị Nga trừng phạt liên quan đến cuộc chiến tranh tại Ukraina là 54 người, theo bộ Ngoại Giao Nga.

(AFP) – Oanh kích Nga khiến năm người chết và 37 người bị thương tại Chernihiv, bắc Ukraina. Báo cáo sơ bộ của bộ trưởng Nội Vụ Ihor Klymenko hôm nay 19/08/2023 cho biết ‘‘37 người bị thương, trong đó có 11 trẻ em, đang được chăm sóc y tế”, bộ trưởng Nội Vụ cho biết trên Telegram.

(Le Monde) – Nga thông báo chặn đứng một cuộc tấn công vượt sông Dniepr, ‘‘tiêu diệt’’ 150 lính của Ukraina. Quân Nga hôm nay thông báo đã ‘‘đánh bại một toán quân địch, gồm khoảng 150 binh sĩ đang cố chiếm một vị trí tả thuộc ngạn sông Dniepr’’, tiền tuyến ở miền đông nam Ukraina, nơi lực lượng Ukraina đang cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga.

(Le Monde) – Putin sẽ không tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Theo kênh truyền thông Ukraina Ukrainska Pravda, hôm qua 18/08/2023, tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức khẳng định không đến dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, diễn ra vào tháng 9 tại Hoa Kỳ. Theo sắc lệnh tổng thống Nga đã ký, ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự kỳ họp lần thứ 78 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Ông Putin đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt giữ. Nguyên thủ Nga bị cáo buộc ‘‘chịu trách nhiệm’’ về tội ác chiến tranh ở Ukraina, với các lệnh trục xuất trẻ em từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine đến Liên bang Nga.

(AFP) – Liên Âu dự trữ đủ 90% khí đốt cho mùa đông, sớm 2 tháng rưỡi so với dự kiến. Theo dữ liệu tổng hợp từ ‘‘Gas Infrastructure Europe’’ (Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu) (GIE), tổng cộng khoảng 93 tỷ mét khối khí đã được dự trữ, tức khoảng 90,12% lượng dự trữ cần thiết tính đến hôm qua, 18/08. Mức độ hoàn tất mục tiêu khác nhau tùy theo quốc gia : 77% ở Latvia đến hơn 99% ở Tây Ban Nha. Pháp đạt 84%.

(AFP) – Cúp thế giới bóng đá nữ 2023 : Thụy Điển lần thứ 4 giành huy chương Đồng. Trên sân vận động thành phố Brisbane, hôm nay, 19/08/2023, trước trận chung kết giữa đội tuyển Anh và Tây Ban Nha, đội tuyển Thụy Điển đã đánh bại đội chủ nhà Úc bằng tỷ số 2-0, giành huy chương Đồng thế giới. Đây là lần thứ tư trong lịch sử đội bóng nữ đến từ bán đảo Scandinavi đạt thành tích tương tự ở sân chơi thế giới.

