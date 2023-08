QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Tàu thăm dò Mặt trăng Luna-25 của Nga đâm vào bề mặt Mặt trăng và vỡ tan. Đây là lần đầu tiên Nga đưa tàu thăm dò lên mặt trăng kể từ năm 1976. Con tàu phóng từ sân bay vũ trụ Vostotchny, vùng Viễn Đông Nga, hôm 11/08, dự kiến sẽ hạ cánh xung cực nam của mặt trăng sau 4-5 ngày. Nhưng cơ quan không gian của Nga Roscosmos hôm nay 20/08/2023 thông báo Luna-25 đã gặp sự cố, và mất liên lạc vào khoảng 11h57 giờ GMT hôm qua. Từ đó đến nay, Cơ quan không gian của Nga đã nỗ lực thiết lập liên lạc lại với Luna-25 để định vị con tàu nhưng không thành. Theo điều tra sơ bộ của Cơ quan Roscosmos, Luna-25 đã « ngưng tồn tại sau khi va chạm với bề mặt Mặt trăng ».

(AFP) - Tổng thống Ukraina Zelensky bất ngờ thăm 1 căn cứ quân sự Hà Lan. Sau khi công du Thụy Điển, hôm nay 20/08/2023, ông Zelensky bất ngờ đến căn cứ không quân ở Eindhoven, miền nam Hà Lan. Cách nay 2 ngày, Mỹ đã « bật đèn xanh » cho phép Hà Lan chuyển chiến đấu cơ Mỹ F-16 cho Kiev, nhưng chi tiết về vụ chuyển giao này chưa được công bố. Theo dự kiến, tổng thống Ukraina sẽ có cuộc gặp với thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

(AFP) - Olympic Mùa Hè Paris 2024 : Paris một lần nữa hủy cuộc đua bơi lội trên sông Seine do ô nhiễm nước. Cuộc thi bơi thử nghiệm theo dự kiến diễn ra vào hôm nay 20/08/2023 sau lần hủy thi đấu đầu tiên hôm 06/08 vì cùng lý do : nước quá bẩn, nồng độ vi khuẩn E. coli gây bệnh nhiễm trùng đường ruột, tiêu chảy, vẫn cao. Còn chưa đầy một năm nữa là diễn ra Thế Vận Hội Mùa Hè Paris 2024, nhưng những nỗ lực làm sạch sông Seine của Paris vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Do ô nhiễm, từ năm 1923 việc bơi lội trên sông Seine đã bị cấm.

(NHK) – Các bộ trưởng Kỹ thuật Số nhóm G20 cam kết bảo vệ quyền con người và an ninh. Hội nghị bộ trưởng Kinh tế Kỹ thuật số G20 được tổ chức tại thành phố Bangalore, miền nam Ấn Độ, hôm qua, 19/08/2023. Các bộ trưởng ủng hộ tầm quan trọng của việc ưu tiên ‘‘các phương pháp tiếp cận an toàn và không loại trừ ai’’, tôn trọng quyền con người và bảo vệ dữ liệu cá nhân song song với việc phát triển các mạng lưới truyền thông và các khuôn khổ pháp lý. Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật Số của Nhật Bản Kono Taro cho biết ông đồng ý với việc G20 tái khẳng định tầm quan trọng của ‘‘luồng dữ liệu đáng tin cậy, mở và xuyên biên giới’’, theo yêu cầu của Nhật Bản.

