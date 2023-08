Hoa Kỳ : Ảnh lưu hồ sơ của Donald Trump biến thành vũ khí chính trị

DONALD TRUMP - TƯ PHÁP

Vụ cảnh sát bang Georgia bắt Donald Trump chụp hình nhận dạng lưu hồ sơ tội phạm lại gây một hiệu ứng tích cực không ngờ cho chính đối tượng. Các cố vấn của cựu tổng thống Mỹ, ngay lập tức đã lợi dụng tấm hình đó để quyên tiền phục vụ cuộc chạy đua vào Nhà Trắng cho ông ta. Theo báo chí Mỹ, ông Trump thậm chí còn hy vọng có ảnh bị cảnh sát còng tay, tuy nhiên với chỉ tấm hình chân dung nét mặt cau có của ông đã gây cơn sốt kinh doanh ở Mỹ những ngày qua.

Thông tín viên Thomas Harms tại Hoa Kỳ ghi nhận qua phóng sự :

Trước một cửa hàng, nhưng lá cờ cực lớn in chữ “ Trump 2024” và cả dòng chữ “ bọn chính trị gia sâu mọt cút đi”. Trên mặt tiền cửa hàng còn trương một tấm hình lớn Trump ngồi trên một chiến sa mang cờ Mỹ.

Xin mời đến Wrap Stars, một cửa hiệu nhỏ ở Texas, chuyên về in hình khổ lớn. Chủ cửa hàng nhân cơ hội này để bảo vệ quan điểm chính trị của mình.

Bên trong quầy hàng là bà Mary. Khi chúng tôi hỏi họ có in ảnh nhân dạng tội phạm của Donald Trump mà cảnh sát Hạt Fulton, bang Georgia chụp hôm thứ Năm vừa rồi không? Bà trả lời : « Có, có chứ ! Chúng tôi sẽ in các phù hiệu dán. Chúng tôi sẽ in cả đống để bầy lên quầy bán. »

Ngay sau khi phổ biến tấm hình chụp lưu hồ sơ nổi tiếng đó, trang chính thức MAGA ( Make America Great Again) đã tung ra bán một bộ sưu tập mới các áo thun (T-shirt), cốc, phù hiệu dán có in hình này của Donald Trump với khẩu hiệu « không bao giờ đầu hàng ».

Một người trong cửa hàng quả quyết : « Tôi nói để các vị biết, đó sẽ là chiếc áo thun bán chạy nhất thế giới. Ông ấy đã có trang quyên góp tiền GoFunMe, Donald Trump, ở đó họ bán áo thun, tiền thu được góp vào thiện nguyện. »

Quả thực, con trai của cựu tổng thống, Donald Trump Jr. cũng đã bán các áo thun trên trang bán hàng trực tuyến của ông ta và hứa tất cả lợi nhuận thu được sẽ chuyển cho Legal Defense Fund, quỹ bào chữa pháp lý. Quỹ được ê-kíp của Trump lập ra hồi cuối tháng Bảy này không chỉ được biết đến ở Hoa Kỳ dành để đấu tranh bất bình đẳng chủng tộc mà còn để trả các chi phí kiên tụng cho Donald Trump.

