QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - New Zealand cấp quy chế thường trú cho người Ukraina trốn chiến tranh. Ngày 26/08/2023, bộ trưởng Di Trú Andrew Little cho biết biện pháp này được áp dụng đối với những công dân Ukraina có thị thực tạm thời đặc biệt trước ngày 15/03/2024. Ông nhấn mạnh đến « tính bắt buộc nhân đạo để mang lại an toàn » cho những người Ukraina phải ra nước ngoài lánh nạn trong bối cảnh chiến tranh còn kéo dài. Những đối tượng này sẽ không phải trải qua bài sát hạch tiếng Anh hoặc chứng minh tài chính hoặc cần người bảo đảm, đỡ đầu. Hơn 1.500 thị thực đặc biệt đã được cấp cho người Ukraina từ năm 2022.

(NHK) - LHQ: Hội Đồng Bảo An bất đồng về việc lên án Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh với công nghệ tên lửa đạn đạo. Đại sứ Bắc Triều Tiên cũng tham gia cuộc họp khẩn ngày 25/08/2023. Nhật Bản lên án vụ thử đe dọa hòa bình và an toàn cho nước này cũng như cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ yêu cầu Bình Nhưỡng nối lại đối thoại. Tuy nhiên, đại sứ Bắc Triều Tiên tuyên bố nước này không công nhận các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nên không bị ràng buộc. Trước đó, Trung Quốc và Nga cũng bảo vệ Bình Nhưỡng khi cáo buộc Washington làm gia tăng căng thẳng ở trong vùng.

(Reuters) - Mỹ và Indonesia thắt chặt hợp tác quốc phòng. Trong chuyến công du Hoa Kỳ, bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia Prabowo Subianto đã được đồng nhiệm Mỹ Lloyd Austin tiếp tại Lầu Năm Góc hôm 24/08/2023. Hai bên nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương trong bối cảnh tình hình địa-chính trị ngày càng trở nên phức tạp, đồng thời chia sẻ quan điểm rằng các yêu sách mở rộng của Trung Quốc ở Biển Đông là không phù hợp với luật pháp quốc tế. Vào tuần tới, Indonesia và Mỹ dự kiến ​​tổ chức cuộc tập trận chung « Garuda Shield » (Lá chắn Garuda) và có đến 17 nước khác tham gia.

(RFI) - Scotland mở chiến dịch tìm kiếm quái vật hồ Loch Ness. Trong hai ngày 26 và 27/08/2023, đông đảo thợ săn quái vật và tình nguyện viên tham gia cuộc tìm kiếm quy mô lớn « Nessie », tên được đặt cho quái vật hồ Loch Ness từ thập niên 1970. Rất nhiều công cụ hiện đại được huy động như drone, tầu, tầu lặn được trang bị máy quay hồng ngoại để thăm dò lòng hồ lớn nhất Anh Quốc. Đối với những người đam mê không sống ở Scotland, họ có thể theo dõi trực tuyến cuộc săn quái vật, trên trang web của Loch Ness Centre.

(AFP) - 5 nước Liên Âu muốn triển hạn lệnh hạn chế nhập khẩu ngũ cốc Ukraina. Bộ trưởng Nông Nghiệp 5 nước Rumani, Slovakia, Hungary, Bulgari và Ba Lan hôm 25/08/2023 đã họp trực tuyến, quyết định cùng nhau kêu gọi Ủy ban Châu Âu việc kéo dài đến cuối năm 2023 quy định hạn chế nhập khẩu lương thực của Ukraina. Ủy ban châu Âu hồi đầu tháng 06 đã cho phép kéo dài đến ngày 15/09 biện pháp hạn chế bán lúa mỳ, ngô, đậu nành, cải colza và hướng dương của Ukraina trên lãnh thổ 5 nước có liên quan để chống sự mất giá nông phẩm tại những thị trường này. Ba Lan và Hungary dọa là nếu Liên Âu không đồng ý triển hạn thì họ đơn phương hành động để bảo vệ nông dân trong nước.

(AFP) - Hội Chữ Thập Đỏ hưởng 120 thỏi vàng nhỏ bị bỏ quên ở Thụy Sỹ. Chính quyền Thụy Sỹ hôm 25/08/2023 thông báo như trên. Đây là 120 thỏi vàng (3,7kg) bị bỏ quên trên một chuyến tàu của Thụy Sỹ cách nay 4 năm và cho đến nay vẫn không tìm lại được chủ sở hữu. Cảnh sát cũng không xác định được mối liên hệ với bất cứ vụ án nào. Số vàng này trị giá khoảng 210.000 euro. Lãnh đạo Ủy hội Chữ Thập Đỏ quốc tế khẳng định đồng ý nhận số vàng này để tài trợ cho các chương trình bảo vệ và hỗ trợ người yếu thế do chiến tranh và bạo lực. Hội Chữ Thập Đỏ quốc tế đăng gặp khó khăn do lạm phát, chiến tranh Ukraina khiến nhu cầu tăng cao mà số tiền quyên tặng của người hảo tâm lại giảm.

(AFP) - Trung Quốc điều tra vụ cựu lãnh đạo phái đoàn Olympic mùa đông tham nhũng. Theo Cơ quan quản lý thể thao của Trung Quốc, ông Ni Huizhong, 54 tuổi, bị tố « vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật », từ thường dùng để chỉ tham nhũng. Thông báo của Trung Quốc được đưa ra hôm nay 26/08/2023 trong bối cảnh chính phủ đangtiến hành chiến dịch chống tham nhũng trong lĩnh vực thể thao.

(AFP) - Thổ Nhĩ Kỳ : Không có giải pháp nào hơn thỏa thuận ban đầu đã ký với Nga về ngũ cốc Ukraina. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Hakan Fidan, hôm qua 25/08/2023, trong chuyến thăm Kiev, phát biểu như trên. Tổng thống Ukraina Zelensky đánh giá cuộc gặp với ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ là rất quan trọng. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về hậu quả do các vụ tấn công của Nga gây ra đối với việc xuất khẩu ngũ cốc Ukraina qua ngả Biển Đen. Trước đó, hôm 23/08, bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraina, Koubrakov thông báo trong vòng 1 tháng các đợt oanh kích của Nga đã phá hủy 270.000 tấn lương thực Ukraina ở các cảng biển và cảng sông.

