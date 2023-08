NGA - WAGNER

Nga : Prigozhin được truy điệu như « Anh hùng » hay « kẻ phản bội » ?

Ngày 27/08/2023, sau khi xét nghiệm AND, Nga chính thức xác nhận ông chủ của tập đoàn lính đánh thuê Wagner chết trong tai nạn máy bay trực thăng. Tuy nhiên, Ủy ban Điều tra Nga không nêu những giả thuyết xảy ra tai nạn : do bị đặt bom hay do trúng tên lửa hoặc lỗi điều khiển.

Ảnh chân dung chủ nhân công ty Wagner, Yevgeny Prigozhin, tại một điểm tưởng niệm ở thủ đô Matxcơva, Nga, ngày 24/08/2023. REUTERS - STRINGER

Quảng cáo Đọc tiếp Vấn đề hiện nay là tổ chức tang lễ theo nghi thức nào cho Yevgeny Prigozhin. Nhân vật mà tổng thống Putin coi là « tài năng đã phạm nhiều sai lầm » dường như đã 3 lần được trao huân chương « Anh hùng nước Nga ». Thông tín viên RFI Anissa El Jabri tại Matxcơva tường trình : « Huân chương « Anh hùng nước Nga » là phần thưởng cao quý nhất của quân đội. Nếu được trao tặng chính thức thì người quá cố được truy điệu theo nghi lễ trang trọng, có đoàn hộ tống, dàn quân nhạc, quốc ca Nga. Còn nếu được truy tặng bí mật, thì tang lễ cũng sẽ kín đáo. Thế nhưng Prigozhin là trường hợp phức tạp. Điện Kremlin chưa bao giờ xác nhận đã trao huân chương cho ông chủ tập đoàn lính đánh thuê. Nhưng trong đợt khám soát sau vụ nổi loạn, huân chương và giấy chứng nhận kèm theo đã được đăng trên các mạng xã hội. Thậm chí ông Viktor Sobolev, thành viên của Ủy ban Quốc phòng Hạ Viện, cũng coi phần thưởng này là việc đương nhiên. Do đó, vị dân biểu này cho rằng lễ truy điệu nên được tổ chức long trọng, nhưng nói thêm « cần phải tính đến vụ nổi loạn, quyết định hoàn toàn tùy thuộc vào các cơ quan có thẩm quyền cao nhất ». Dù sao thì chính quyền vẫn để người dân đặt nến và vòng hoa tưởng niệm ông chủ tập đoàn lính đánh thuê ở nhiều thành phố lớn, thậm chí ngay ở trung tâm thủ đô Matxcơva, không xa điện Kremlin. Một số người khác nhấn mạnh « khả năng lễ tang biến thành vở kịch chính trị ». Nhưng giải pháp đã được nêu ra : gia quyến của ông Prigozhin có thể tuyên bố muốn tổ chức tang lễ trong khuôn khổ gia đình ».