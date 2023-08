QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Báo cáo Nghị Viện : Anh Quốc phải có một chiến lược rõ ràng hơn với Trung Quốc. Đây là khuyến nghị của một báo cáo Nghị Viện quan trọng được công bố hôm nay, 30/08/2023. Văn kiện 87 trang do Ủy ban Đối ngoại soạn thảo hối thúc chính phủ công bố một tài liệu không xếp diện mật về chiến lược của đất nước đối phó với Trung Quốc năm 2021 nhằm làm sáng rõ một cách « tiếp cận có phối hợp trong toàn chính phủ ». Báo cáo của các nghị sĩ còn nhấn mạnh « mối đe dọa của Bắc Kinh đối với Anh Quốc và lợi ích quốc gia cũng như là thái độ hung hăng trong ứng xử của đảng Cộng sản Trung Quốc. »

(Reuters) – Meta phá vỡ một chiến dịch « spamouflage » từ Trung Quốc. Meta hôm qua, 29/08/2023, loan báo đã xóa bỏ khoảng 7.700 tài khoản Facebook và hàng trăm trang, nhóm và tài khoản Instagram có liên can đến chiến dịch tuyên truyền mang tên « Spamouflage », hoạt động tích cực từ năm 2018. Trong báo cáo an ninh hàng quý, tập đoàn chuyên về mạng xã hội này còn cho biết thêm đã phát hiện những mối liên hệ giữa những người có liên kết với lực lượng an ninh Trung Quốc và chiến dịch thông tin sai lệch này.

(RFI) – Pháp : Tổng thống Macron gặp lãnh đạo các đảng chính trị. Hôm nay, 30/08/2023, tổng thống Emmanuel Macron có cuộc họp với lãnh đạo các chính đảng nhằm tìm kiếm những điểm hội tụ trong khuôn khổ điều mà ông gọi là « sáng kiến chính trị quan trọng ». Tham dự cuộc họp còn có sự hiện diện của nữ thủ tướng Elisabeth Borne, các chủ tịch Quốc Hội, Thượng Viện và Hội đồng Bảo Hiến. Chủ đề bàn thảo bao gồm những hệ quả của các cuộc khủng hoảng quốc tế, cải cách các định chế cũng như là các chương trình hành động cho đất nước.

(AFP) – Lãnh đạo IMF công du châu Á. Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Kristalina Georgieva, khởi động chuyến công du châu Á vào hôm nay 30/08/2023 tại Trung Quốc, trước khi đến Indonesia và Ấn Độ. Phát ngôn viên IMF cho biết bà Georgieva sẽ tham gia các cuộc thảo luận song phương với đội ngũ lãnh đạo Trung Quốc. Bà từng đến thăm Trung Quốc vào tháng 3 để tham gia một diễn đàn do chính phủ Trung Quốc tổ chức và hoan nghênh sự đóng góp mạnh mẽ của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu vào năm 2023.

(AFP) – Phát hiện có lưu huỳnh trên Mặt Trăng. Cơ quan vũ trụ Ấn Độ, hôm 28/08/2023, cho biết thiết bị quang phổ plasma cảm ứng bằng laser trên tàu vũ trụ Chandrayaan-3 đã thực hiện các phép đo đầu tiên về thành phần nguyên tố của bề mặt cực nam của Mặt Trăng và phát hiện ra sự hiện diện của lưu huynh. Tàu Chandrayaan-3 đã hạ cánh thành công xuống Mặt Trăng hôm 23/08.

(AFP) – Giáo hoàng Phanxicô công du Mông Cổ. Ngài sẽ lên đường tới Ulan-Bator từ ngày mai 31/08/2023 và ở lại đến 04/09. Mặc dù cộng đồng Công Giáo tại Mông Cổ không lớn, song đây là một quốc gia chiến lược nằm giữa hai siêu cường là Nga và Trung Quốc.

(AFP) – Hàng chục người Trung Quốc bị bắt ở Indonesia vì tình nghi điều hành đường dây lừa tình trực tuyến. Cảnh sát Indonesia hôm qua 29/08/2023 đã bắt giữ 83 người đàn ông và 5 phụ nữ tại một khu công nghiệp ở thành phố Batam. Nhóm người này dường như đã dụ dỗ các nạn nhân thực hiện hành vi tình dục trực tuyến, sau đó quay video và tống tiền các nạn nhân, đe dọa đăng video lên mạng xã hội nếu họ không chịu trả tiền.

