QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Singapore : Cựu phó thủ tướng Tharman Shanmugaratnam đắc cử tổng thống. Lần đầu tiên từ hơn 10 năm nay Singapore bỏ phiếu bầu tổng thống, chức danh chủ yếu mang tính nghi thức. Theo kết quả công bố hôm qua, 01/09, kinh tế gia 66 tuổi đã giành chiến thắng trước hai đối thủ, với 70,4% số phiếu bầu. Ông Shanmugaratnam, cựu bộ trưởng tài chính, từng là trụ cột lâu năm của đảng cầm quyền PAP trước khi từ chức để ra tranh cử tổng thống. Đảng PAP, vốn điều hành Singapore liên tục từ năm 1959, vấp phải một loạt bê bối chính trị trước cuộc bầu cử này. Trong chiến dịch tranh cử, tính độc lập của chính trị gia ứng viên tổng thống này bị đặt dấu hỏi.

(AFP) – Quốc vương Thái Lan chuẩn y nội các mới. Theo thông báo của chính phủ Bangkok hôm nay, 02/09/2023, quốc vương Vajiralongkorn đã chuẩn bị thành phần nội các của thủ tướng Srettha Thavisin, cho dù một số thành viên đã từng tham gia chính phủ cũ do quân đội yểm trợ và không được người dân tín nhiệm. Như vậy là Thái Lan tiến thêm một bước đến hoạt động bình thường của chính phủ sau nhiều tháng gặp bế tắc chính trị.

(AFP) – Bắc Triều Tiên lại bắn nhiều tên lửa. Quân đội Hàn Quốc thông báo sớm hôm nay, 02/09/2023, Bắc Triều Tiên đã bắn nhiều tên lửa hành trình vào vùng Hoàng Hải. Cách đây 3 ngày, Bình Nhưỡng cũng đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn, mô phỏng một cuộc « tấn công hạt nhân chiến thuật » để đáp lại các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.

(AFP) – Congo : Hai người Trung Quốc thiệt mạng trong một cuộc tấn công « cướp vàng » trong xe của công ty khai thác mỏ. Theo báo cáo từ chính quyền địa phương hôm nay, 02/09, những kẻ tấn công đã cướp đi « nhiều thùng vàng ». Chính quyền địa phương cho biết đoàn xe bị tấn công bao gồm bốn phương tiện của công ty TSM Mining, đang rời khỏi địa điểm khai thác ở rìa sông Kimbi, miền đông Cộng Hòa Dân chủ Congo. Đại diện chính quyền biết, ngoài 2 người Trung Quốc, còn có một binh sĩ Congo và một tài xế mang quốc tịch Congo bị sát hại. Xung đột liên quan đến vàng thường tái diễn giữa người dân địa phương và các nhà khai thác Trung Quốc.

(AFP) – Dự án Các con đường tơ lụa mới của Trung Quốc không mang lại các kết quả mong muốn cho Ý. Ít ngày trước chuyến công du Trung Quốc (thứ Ba, 05/09), ngoại trưởng Ý Antonio Tajani đưa ra nhận định như trên. Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế do The European House tổ chức hôm nay, tại Cernobbio, bên bờ hồ Côme, đông bắc Ý, lãnh đạo ngoại giao Ý nhấn mạnh đến khối lượng hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc hồi năm 2022 ở mức 16,5 tỉ euro, so với Pháp là 23 tỉ, và Đức là 107 tỉ. Ý, nước G7 duy nhất tham gia vào chương trình hợp tác đầy tham vọng nói trên với Trung Quốc, bị những người phản đối xem như « con ngựa thành Troa » của Bắc Kinh.

(AFP) – Đan Mạch yêu cầu Nga giảm số lượng nhân viên sứ quán. Hôm qua, bộ Ngoại Giao Đan Mạch ra thông báo như trên. Số lượng nhân viên sứ quán Nga sẽ phải được giảm xuống tương đương với sứ quán Đan Mạch. Bộ Ngoại Giao Đan Mạch nêu rõ trong một thông báo, lý do cắt giảm là vì « các thương lượng không đạt được kết quả do việc Nga liên tục yêu cầu Đan Mạch phải đưa vấn đề cấp visa cho các sĩ quan tình báo vào nội dung thương lượng ».

(AFP) – Pháp : 118 phụ nữ bị chồng hoặc chồng cũ sát hại trong năm 2022. Theo tổng kết do bộ Nội Vụ công bố hôm nay, trong năm 2022 đã có 118 phụ nữ bị chồng hoặc chồng cũ sát hại, chỉ ít hơn 4 người so với con số của năm 2021. Con số này được công bố hai ngày sau vụ một nữ cảnh sát viên bị chồng cũ chém chết ngay trên đường phố tại một ngôi làng ở vùng Savoie.

(AFP) – Đọ sức giữa Canada với Meta và Google. Hôm qua, 01/09/2023, chính phủ Canada đã công bố nội dung luật mới buộc hai tập đoàn công nghệ số Meta và Google phải trả tiền cho các cơ quan truyền thông Canada. Luật mới nêu rõ hơn khía cạnh tài chính, nhằm đáp ứng yêu cầu của hai tập đoàn Mỹ về minh bạch.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký