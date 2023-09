QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Ấn Độ tập trận dọc theo dãy Himalaya tranh chấp với Trung Quốc. Đợt tập trận bắt đầu từ hôm nay, 04/09/2023 và kéo dài 11 ngày, cả trong thời gian diễn ra thượng đỉnh G20 tại New Delhi. Theo một lãnh đạo quốc phòng của Ấn Độ xin giấu anh tính, đây là cuộc thao dợt thường niên tại các vùng giáp giới với Pakistan và Trung Quốc. Chính phủ Ấn Độ đã chi nhiều tỉ đô la vào các dự án kết nối ở biên giới để tăng cường sự hiện diện của các lực lượng dân sự và thành lập các tiểu đoàn bán quân sự mới.

(AFP) - AIEA lấy làm tiếc về sự thiếu hợp tác của Iran. Theo một báo cáo mật của AIEA mà AFP tiếp cận được, tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế hôm nay 04/09/2023 lấy làm tiếc là không có tiến bộ nào trong hồ sơ hạt nhân Iran, nhất là về việc lắp lại các camera giám sát ở những cơ sở hạt nhân của Teheran. Ông Grossi kêu gọi Iran « hợp tác nghiêm túc và lâu dài ». Theo một báo cáo khác của AIEA, lượng uranium làm giàu của Iran vào hôm 19/08 đã giảm 949 kg so với hồi tháng 5, do một số lý do kỹ thuật, nhưng vẫn cao gấp 18 lần mức giới hạn mà Teheran được phép.

(AFP) - Thủ tướng Lý Cường sẽ dự thượng đỉnh G20 tại New Delhi, Ấn Độ. Thông báo được phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Mao Ninh, đưa ra hôm nay 04/09/2023. Được hỏi là chủ tịch Tập Cận Bình có dự thượng đỉnh G20 ngày 09-10/09 không, tại buổi họp báo, bà Mao Ninh không trả lời mà chỉ cho biết thủ tướng Lý Cường sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Ấn Độ. Tuần trước, một quan chức châu Âu không nêu danh tính tiết lộ là ông Tập sẽ không đến thượng đỉnh G20. Tổng thống Mỹ Biden hôm qua trong một cuộc họp báo đã tỏ ý thất vọng nếu ông Tập vắng mặt, nhưng nói thêm là « có thể sẽ gặp » Tập Cận Bình, mà không cho biết chi tiết.

(Le Monde) - Cảnh sát Thụy Điển câu lưu 10 người có hành vi bạo lực khi phản đối một vụ đốt kinh Coran bị đốt. Các vụ bắt giữ diễn ra hôm qua 03/09/2023 do xảy ra bạo lực tại Malmö, miền nam Thụy Điển, sau khi thanh niên tị nạn gốc Irak Salwan Momika tập hợp đông người tại một quảng trường và một lần nữa đốt sách kinh Coran. 10 người bị cảnh sát thẩm vấn về tội gây rối trật tự công cộng và hai người khác bị bắt giữ vì bị gây bạo loạn. Các vụ báng bổ kinh Coran nơi công cộng trong những tháng qua đã gây khủng hoảng ngoại giao giữa Thụy Điển và các nước Hồi giáo. Chính phủ Thụy Điển lên án các vụ đốt kinh Coran, nhưng nhấn mạnh là Hiến pháp nước này bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

(AFP) - Ngư dân nộp đơn kiện nhà nước Nhật Bản sau vụ xả nước thải nhà máy hạt nhân Fukushima. Tại Tokyo, thứ Sáu tuần này 08/09/2023, khoảng một trăm ngư dân và cư dân của tỉnh Fukushima sẽ nộp đơn kiện nhà nước Nhật Bản nhằm ngăn chặn việc xả nước thải của nhà máy hạt nhân Fukushima. Nhiều ngư dân Nhật Bản lo ngại hậu quả từ việc Fukushima xả nước thải ra Thái Bình Dương, nhất là khi họ thấy Trung Quốc và Hồng Kông đã ngưng nhập khẩu thủy sản Nhật Bản.

(AFP) -​ Bão Haikui ập vào Đài Loan, đêm Chủ nhật 03/09/2023 đến thứ Hai 04/09/2023, làm 80 người bị thương và gây thiệt hại nặng nề về vật chất. Chính quyền địa phương cho biết tổng cộng hơn 7.000 người đã được sơ tán trước khi cơn bão ập đến, đặc biệt là ở các vùng núi dễ bị lở đất. Hôm nay, 04/09/2023, 58.000 ngôi nhà vẫn mất điện, hàng trăm chuyến bay đã bị hủy. Các trường học và cơ sở kinh doanh vẫn đóng cửa ở 14 thị trấn trên đảo do mưa xối xả.

(AFP) - Các vận động viên Nga và Belarus sẽ không thể tham gia Án Vận Hội. Hôm qua 03/09/2023, Ủy ban Olympic quốc tế đã thông báo như vậy. Cả hai nước đã bị cấm tham gia nhiều sự kiện thể thao kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraina vào tháng 02/2022. Các vận động viên với tư cách cá nhân được phép thi đấu với với một số điều kiện nhất định. Á Vận Hội, ban đầu dự kiến ​​diễn ra vào năm 2022, đã bị hoãn lại một năm do các quy định phòng chống Covid rất nghiêm ngặt ở Trung Quốc.

(AFP) - Nhà nước Pháp hứa cấp bổ sung 15 triệu euro cho hiệp hội Restos du cœur – Quán ăn tình thương. Bộ trưởng Đoàn kết Pháp, bà Aurore Bergé hôm qua, 03/09/2023, còn hứa là một khoản trợ cấp khác trị giá 6 triệu euro sẽ được phân phát cho các hiệp hội giúp đỡ trẻ nhỏ thông qua việc phân phối tã lót, sữa cho trẻ sơ sinh, thức ăn trẻ em. Ngoài ra, bà cũng kêu gọi các công ty lớn giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất. ​

