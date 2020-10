Tạp chí âm nhạc

Vẫn là chất giọng đẹp ấy nhưng diện mạo mới của Họa mi nước Anh, Adele hoàn toàn gây sốc cho khán giả trên mạng xã hội Instagram trong năm 2020. Sau khi chia tay người bạn đời Simon, Adele liên tiếp giảm cân, ăn mặc gây tranh cãi đến mức khó có thể nhận ra.

Với thế giới giải trí, giọng hát xuất sắc chưa đủ mà phải kèm theo câu chuyện ngoại hình. Điều này khiến chúng ta liên tưởng tới hình ảnh chú họa mi đang đứng trước rừng gương phản chiếu.

Quá trình biển đổi của Adele

Sở hữu giọng ca nội lực và khả năng sáng tác, âm nhạc của Adele vừa lòng cả giới phê bình lẫn khán giả trẻ. Suốt một thập kỳ qua, Adele trải qua nhiều sự kiện đáng nhớ, phẫu thuật thanh quản năm 2011, sinh em bé Angelo năm 2012, kết hôn với Simon Konecki năm 2016 và chia tay đầu năm 2020.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng luôn có mặt trái và họa mi nước Anh luôn phải đối mặt chỉ trích về ngoại hình. Từ album đầu tay mang tên 18, ca sỹ người Anh đã bị truyền thông gán cho cụm từ “quá khổ”. Năm 2012, nhà thiết kế danh tiếng Karl Largerfeld đã xin lỗi Adele vì cho rằng ca sỹ đoạt giải Grammy là “hơi mập một chút”. Giọng ca của Hello cũng đáp trả ngay lập tức : “Tôi không bao giờ muốn trở thành siêu mẫu trên trang bìa tạp chí. Tôi đại diện cho phần lớn phụ nữ và tôi tự hào về điều đó”.

Vào ngày sinh nhật thứ 32, hình ảnh Adele xuất hiện trên Instagram thực sự gây sốc cho người hâm mộ khi không ai nhận ra họa mi khi nổi tiếng. Ca sỹ 32 tuổi giờ đây lại hứng chịu lời chê bai của giới truyền thông khi cho rằng cô quá gầy. Theo chia sẻ không chính thức, cô đã giảm gần 45 kg (100 pounds) để sở hữu một thân hình mảnh mai.

Những cột mốc đáng nhớ

Liệu khán giả có công bằng với nữ ca sỹ tài năng Adele không khi họ bị hình thức lấn át nội dung ? Cụ thể, chỉ trích quá nhiều ngoại hình (quá gầy hay quá mập) mà quên đi yếu tố cốt lõi là âm nhạc mới tạo nên dấu ấn của cô. Thành tích của Adele hiếm có nghệ sỹ trẻ nào so bì được với 15 giải thưởng Grammy, 4 ca khúc hạng nhất Billboard, hàng triệu đĩa hát tiêu thụ được. Cho dù tăng hay giảm cân thì không ai phủ nhận Adele có gương mặt đẹp và gu âm nhạc tinh tế. So với các nghệ sỹ Anh Quốc như Annie Lennox, Sting, Elton John, các tác phẩm của Adele đều có giai điệu rõ ràng, mạch lạc chứ không phụ thuộc vào sự hỗ trợ đắc lực của bản phối khí.

Đáng chú ý, các album của Adele đều mang tên các con số như đánh dấu mốc số tuổi và cuộc đời cô như 19, 21 và 25. Trong đó, album 25 được đánh giá thành công vượt trội với nhiều ballad đẹp như Hello. Nội dung chủ đạo của album xoáy vào những luyến tiếc bản thân, mối quan hệ tan vỡ cũng như kỳ vọng bị gián đoạn, được gói ghém trong cao trào cảm xúc mãnh liệt. Nếu Hello được coi là ca khúc chủ đạo, đánh dấu sự trở lại của Adele năm 2015 thì Send my love to your new lover lại hiện đại, mang dấu ấn pop/electronic với vòng lặp dễ nghe.

Kỳ vọng gì sau album 25

Quay ngược trở lại lịch sử, mỗi album đều đánh dấu một chương mới của cuộc đời Adele. Album 19 đánh dấu sự này nở tài năng âm nhạc, đặc biệt về khả năng sáng tác nhạc của Adele được ghi nhận. Hai năm sau đó, album 21 khắc cột mốc về sự trưởng thành của một siêu sao âm nhạc với bản hit Rolling in the deep.

Giữa 21 và 25 là cột mốc của tình yêu và hôn nhân khi cô lập gia đình, kết hôn. Trở thành mẹ hay vợ rõ ràng có nhiều thay đổi tâm sinh lý với nữ ca sỹ. Tờ Rollingstone đã có so sánh thú vị giữa album 25 của Adele (2015) và album Ray of Light của Madona (2008). Đó là nguồn cảm hứng mãnh liệt nhất khi hai nữ nghệ sỹ hàng đầu chào đón đứa con đầu lòng. Tình yêu xuyên suốt trong album 21 hay 25 đều gây đau khổ không có sự hàn gắn, nó không hề được nuôi dưỡng hay bơm đầy trở lại. Cô chia sẽ rằng khi mình trở nên già nua 57 tuổi, album sẽ được đặt tên Adele thay vì số tuổi của mình.

Một chi tiết thú vị khác là nữ ca sỹ cũng bị ám ảnh bởi bệnh sợ đứng trên sân khấu như nữ danh ca Broadway Barbara Streisand.Tuy nhiên, họa mi nói rằng cô khá căng thẳng khi đứng trên sân khấu vì không muốn khán giả thất vọng trước màn trình diễn của mình. Trên thực tế, cô từng trải qua một vài sự cố âm thanh khi hát ca khúc All I ask như trong lễ trao giải Grammy 2016. Sự cố này tuy nhỏ nhưng là vấn đề nghiêm trọng với ý thức cao về chất lượng âm nhạc.

Những thay đổi về chất liệu âm nhạc

Liệu có thay đổi to lớn về chất liệu âm nhạc nếu Adele quay trở lại sân khấu với diện mạo gầy guộc, mong manh ? Nhà sản xuất âm nhạc Paul Epworth, từng làm việc nhiều năm với Adele, nói rằng làm việc với nữ ca sỹ khá áp lực. Kỳ vọng của cả đôi bên đều rất lớn sau thành công nhiều bản hit xuất sắc điển hình như Rolling in the deephaySkyfall. Ông nói rằng “trong mối quan hệ sáng tạo luôn cần có sự tin tưởng, khát vọng để khám phá tuy nhiên sự khám phá có hạn nếu bị giới hạn bởi thời gian. Bạn luôn tìm kiếm kim cương trong khi mọi thứ xung quanh đều là carbon”.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy Adele sẽ tung ra album mới vào cuối năm 2020. Sau khi bị trì hoãn vào mùa hè, fan hâm mộ vẫn đang chờ đón tác phẩm tiếp theo sau thành công của album 25. Giới truyền thông cho rằng Adele đang làm việc với nhà sản xuất Raphael Saadiq trong album mới và cộng tác với nam ca sỹ John Legend. Đáng chú ý là Raphael Saadiq là người đỡ đầu cho nhiều tác phẩm của các nghệ sỹ soul, R&B như Stevie Wonder, Joss Stone, TLC, Mary J. Blige, Whitney Houston. Do vậy, rất có thể album mới của Adele sẽ mang màu sắc R&B và soul nhiều hơn là các pop ballad quen thuộc.

Cho dù diện mạo mới ra sao, niềm tin vào sự khắt khe trong nghệ thuật và vẻ đẹp âm nhạc của họa mi Adele sẽ lấn át mọi nghi ngờ.

(Theo CNN, Rollingstone, People)

