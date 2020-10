Tạp chí âm nhạc

Ca sĩ Mariah Carey tham dự buổi ra mắt bộ phim "A Fall from Grace" (Niềm tin tan vỡ) của Tyler Perry tại Metrograph, ngày 13/01/2020, tại New York, Mỹ.

Ở tuổi ngũ tuần, diva R&B/pop Mariah Carey ra mắt cuốn tự truyện “The Meaning of Mariah Carey” (Ý nghĩa của Mariah Carey) phơi bày nhiều góc khuất về đời sống riêng tư và sự nghiệp. Ba mươi năm đứng trên sân khấu, cuốn tự truyện đã trải lòng về nỗ lực thoát khỏi quá khứ tối tăm, phân biệt chủng tộc với nữ nghệ sỹ da màu.

Vết sẹo của phân biệt chủng tộc

Sinh ra trong một gia đình bố người Mỹ gốc Phi, mẹ da trắng Mỹ gốc Ailen, tuổi thơ của giọng ca Without You đắm chìm trong bạo lực và thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Nữ ca sỹ lớn lên trong khu Long Island của Huntington và gia đình cô chuyển nhà tới 13 lần.

Trong cuốn hồi ký, cô kể về cuộc cãi vã, xung đột gay gắt của cha mẹ đến mức cảnh sát phải can thiệp. Mẹ cô, Patricia Carey, bỏ rơi cô rất sớm khi Mariah mới 6 tuổi. Tuy nhiên, Mariah Carey vẫn tri ân bà, một nghệ sỹ opera truyền cảm hứng cho sự nghiệp ca hát của diva. Trong các video clip Mariah Carey, cô luôn gửi gắm tuổi thơ của mình qua hình ảnh tình yêu giữa chàng trai da màu với cô gái da trắng.

Trong tự truyện, cô chia sẻ : “Khi bạn có cha mẹ khác màu da thì thực sự phức tạp. Khi bạn còn nhỏ, với người mẹ da trắng, bạn bị cách ly khỏi những phụ nữ da đen khác, đó là nỗi cô đơn khủng khiếp”. Bạn học chế giễu cô là Fozzie Bear (gấu xù bông), phân biệt đối xử với Mariah đều xuất phát từ chủng tộc và màu da.

Cô diễn tập vai Hodel trong vở nhạc kịch Fidder on the Roof, kết thân với cộng đồng Do Thái giàu có vì họ nghĩ cô là người Israel. Tuy nhiên, ám ảnh đối với Mariah khi nhận ra cha mình là một trong số khán giả đến tặng hoa : “Tất cả họ đều đổ mọi sự chú ý vào cha tôi, người đàn ông da đen duy nhất trong đám đông và tôi thuộc về ông ấy”. Sự lầm tưởng về màu da, cũng như gốc gác gia đình làm nữ ca sỹ tổn thương sâu sắc như vệt sẹo đi cùng năm tháng.

Lịch sử tình duyên lận đận

Không chỉ bộc bạch về tuổi thơ, gần nửa cuốn tự truyện xoáy vào lịch sử tình duyên lận đận của Mariah Carey, vốn dĩ là đề tài ưa thích của báo chí. Chung một công thức như Celine Dion và Gloria Estefan, Mariah Carey lên xe hoa với Tommy Mottola, nhà sản xuất âm nhạc, vào năm 1993. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân lý tưởng với giám đốc điều hành hãng Sony Music, không bền vững. Nó chỉ chỉ tồn tại trong vòng 4 năm.

Mariah mô tả cuộc sống như của một phạm nhân, chịu sự kiểm soát tuyệt đối của người chồng hà khắc. Cô chỉ được rời khỏi căn biệt thự 32 triệu đô ở Bedford, New York khi có sự đồng ý của chồng. Theo cuốn sách, sự tổn thương tinh thần với cuộc hôn nhân với Mottola lớn đến mức cô nảy nở mối quan hệ khác với ngôi sao bóng chày Derek Jeter. Ngay sau khi chia tay Mottola, cô ra mắt album Butterfly (1997) với hình ảnh sexy, tự do như cánh bướm tung bay khỏi kén. Đó là sự ẩn dụ, ví von cho cuộc lột xác thành công khỏi cuộc hôn nhân kém hạnh phúc.

Chuyện tình với Jeter không kéo dài, cô ngã vào vòng tay nam ca sỹ Luis Miguel trong vòng 3 năm. Sau đó, cô kết hôn nhanh chóng với người chồng thứ hai, Nick Cannon năm 2008. Cặp đôi Carey và Cannon có một cặp song sinh và ly hôn năm 2014. Sau ly hôn, mối quan hệ với tỷ phú casino người Úc, James Packer là một dấu ấn khó phai. Họ quen biết hẹn hò năm 2015, thông báo đính hôn vào tháng 1 năm 2016, tuy nhiên bất ngờ hủy hôn ước 9 tháng sau. Nữ ca sỹ hứng chịu cú sốc tinh thần đau đớn khi biết tin hủy đính hôn từ báo chí chứ không phải từ vị hôn phu Packer.

Sau những sóng gió tình duyên, Mariah Carey giờ đang trong mối quan hệ mặn nồng với vũ công người Mỹ gốc Nhật, Bryan Tanaka. Tuy nhiên, cô phải điều trị căn bệnh rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder) thường dẫn đến trầm cảm, tiêu xài hoang phí và mất kiểm soát.

Nguồn năng lượng sáng tạo

Về mặt sự nghiệp, không ai nghi ngờ ông bầu Tommy Mottola là người phát hiện tài năng và định hướng thẩm mỹ cho Mariah. Sở trường của Carey được uốn nắn vào các pop ballad tình yêu, khoe được chất giọng khỏe, quãng rộng. Trong cuốn sách, cô thừa nhận sự biết ơn tới Mottola, người chồng đã giúp cô ký hợp đồng với hãng Sony và khích lệ cô ra mắt album Giáng sinh. Cho đến giờ, ca khúc All I want for Christmas is you vẫn là một trong những ca khúc Giáng sinh hay nhất mọi thời đại, do chính Mariah sáng tác và thể hiện.

Cô mô tả lần đầu tiên gặp Mottola tại bữa tiệc khi hai ánh mắt khóa chặt nhau lại. “Tôi nhận ra nguồn năng lượng của anh ấy và tôi cho rằng anh ấy cũng nhận ra kho năng lượng của tôi.” Từ cái nhìn thần giao cách cảm, nguồn năng lượng dồi dào của hai tâm hồn nghệ thuật đã cho ra đời trái ngọt. Các album tạo bệ phóng cho tên tuổi Mariah Carey như Music Box (1993) và Daydream(1995) leo lên hạng nhất các bảng xếp hạng âm nhạc.

Về cơ bản, giọng soprano quãng tám (five-octave) của Mariah có thể lên nốt cao, sáng chói với kỹ thuật huýt gió điêu luyện. Tuy nhiên, nhược điểm của cô lại là nốt trầm bị mờ, khiến cho khán giả khó nghe được rõ lời. Do vậy, thường cô xử lý bằng giọng mũi (giọng giả) để lấp đi khuyết điểm này.

Sóng ngầm nghệ thuật

Điểm cộng của Mariah Carey là khả năng sáng tác bên cạnh giọng ca trời phú. Tiết lộ trong cuốn sách, cô nói rằng khi ghi âm album Daydream, cô thường thu mình trong một góc và viết lại ca từ hoàn toàn khác với những gì xuất bản. Cô trút toàn bộ nỗi giận dữ để sáng tạo một album alternative rock - Someone Ugly Daughter (Người con gái xấu xí của ai đó) cùng năm với Daydream nhưng dưới một nghệ danh xa lạ - Chick. Tiết lộ trong cuốn sách đã gây sửng sốt cho khán giả sau 15 năm ra mắt tác phẩm. Album này là một minh chứng cho ký ức tối tăm mà nữ nghệ sỹ luôn muốn che giấu đám đông.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, âm nhạc của Mariah chuyển hưởng hẳn theo sở thích cá nhân, ngẫu hứng hơn là sự tính toán. Mariah thả mình phiêu với R&B và hip hop, thoát khỏi khung sườn trong các bản ballad mượt mà. Cô cộng tác với các tên tuổi làng nhạc hip hop hay Jay Z, Puff Daddy, Bad Boy Remix. Không chỉ vậy, nữ ca sỹ dũng cảm lấn sân sang điện ảnh với vai chính trong phim ca nhạc Glitters (2001), nhưng không thành công như mong đợi.

Điều thú vị là không thấy Mariah nhắc tới việc hợp tác với diva Whitney Houston hay chuyện tình cảm với ngôi sao rap Eminem trong cuốn tự truyện. Chỉ với những bí mật tuổi thơ và cuộc sống cá nhân biến động, khán giả đủ để cảm nhận diva nhạc pop có diện mạo da trắng và trái tim da màu đã chinh phục giấc mơ kiểu Mỹ như thế nào.

(Theo Washington Post, Variety)

