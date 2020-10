Tạp chí âm nhạc

Cuộc đua vào Nhà Trắng đang đến hồi nước rút sau hai vòng tranh luận gay cấn giữa ông Joe Biden và Donald Trump. Hòa cùng dư luận, các ngôi sao ca nhạc bày tỏ quan điểm sẽ bỏ phiếu cho ứng viên thuộc đảng nào. Chưa bao giờ giới nghệ sỹ nước Mỹ chứng kiến sự chia rẽ mất cân đối như vậy.

Phe ủng hộ ông Donald Trump - đảng Cộng Hòa

Tổng thống Donald Trump luôn làm dậy sóng truyền thông vì những phát ngôn táo bạo trên Twitter. Nhờ chiến lược tập trung phát triển kinh tế, ông được sự ủng hộ của đông đảo các tập đoàn lớn như Revlon, Estée Lauder, Marvel Entertainment quyên góp gây gũy.

Trái lại, số lượng nghệ sỹ công khai ủng hộ Trump chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiêu biểu nhất là Kid Rock, ngôi sao rap/country đã gia nhập chiến dịch ngày 14 tháng 9 của ông. Khá thẳng thắn về quan điểm ủng hộ Trump, giọng ca của Picture từng ghé thăm Nhà Trắng, rất nhiều lần chụp ảnh sân golf với ông Trump.

Người thứ hai bày tỏ thiện cảm rõ nét phải kể đến ca sỹ chính nhóm hard rock kỳ cựu KISS, Gene Simmon. Vốn dĩ là người theo phe đảng Cộng Hòa, Gene Simmon từng bỏ phiếu cho ứng viên Mitt Romney năm 2012. Simmon nhấn mạnh về viêc ông Trump đã thay đổi vĩnh viễn cục diện chính trị và thế giới trong năm 2019 : “Trump không phải là một chính trị gia, ông ấy không cần tiền của bạn và sẽ nói thẳng điều ông ấy nghĩ trong đầu, mặc dù bạn có thích hay không”. Tương đồng với Simmon, nhạc sỹ Ted Nugent đề cao tính bộc trực của ông Trump : “Ông ấy xứng đáng trao Huân chương Tự do vì nói ra suy nghĩ của mình theo cách trung thực, thẳng thẳn, cô đọng nhất”.

Ở góc độ khiêm tốn, các nghệ sỹ như Jennifer Lawrence, Melissa Joan Hart tỏ ý ủng hộ đảng Cộng Hòa nhưng lại đưa ra một hình mẫu lý tưởng khác: không phải ông Trump mà là John McCain hay Gary Johnson. Trong số đó, ca sỹ tài năng Katherine McPhee tham gia chiến dịch ủng hộ cho đảng Cộng Hòa, nhưng từ chối bình luận về ông Trump. Các fan trên Twitter khá thất vọng về hành động của McPhee, kể cả các bài viết của cô về giới đồng tính.

Thực tế chỉ ra rằng các nghệ sỹ sợ mất đi khán giả trung thành nếu tuyên bố thẳng thừng là ủng hộ ông Trump. Đồng thời, làn sóng phản đối ông Trump sử dụng các khúc trong chiến dịch vận động cũng khá căng thẳng. Gần đây, các nghệ sỹ như John Forgety, Phil Collins cũng lên tiếng phản đối vì ông Trump sử dụng bản hit lừng lẫy cho chiến dịch tranh cử. Điểm thú vị ở ông Trump là các hành động và ứng xử như một chương trình truyền hình thực tế hơn là việc điều hành chính trị. Do vậy, sự đồng tình hay ủng hộ Trump chủ yếu là các ngôi sao có lượng người xem (view) và thích (like) thấp trên mạng xã hội.

Phe ủng hộ ông Joe Biden - đảng Dân chủ

So với tỷ lệ ủng hộ ông Trump, số lượng nghệ sỹ công khai ủng hộ ông Joe Biden và Đảng Dân chủ hoàn toàn áp đảo. Hàng loạt ngôi sao tên tuổi như Neil Young, REM, The Rollingstones, John Legend, Shakira chỉ trích Trump kịch liệt trên trang cá nhân Twitter.

Có hai điểm mấu chốt trong việc chỉ trích Trump để ủng hộ Đảng Dân chủ. Thứ nhất, các nghệ sỹ không ủng hộ việc Trump sử dụng ca khúc của họ do lo ngại ảnh hưởng tiêu cực tới yếu tố thương mại. Thứ hai, hầu hết nội dung chỉ trích đều xoáy vào sự phân biệt chủng tộc, bài xích người nhập cư của ông Trump. Vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của nghệ sỹ và tập khán giả hâm mộ.

Nhưng không phải nghệ sỹ nào chọn cách công khai tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho Biden như cách công chúa nhạc pop/country Taylor Swift thực hiện. Ngày 7 tháng 10, giọng ca của Bad Blood tuyên bố trên tạp chí V Magazine mình sẽ bỏ phiếu cho Joe Biden.

Với tầm vóc một ngôi sao ca nhạc có ảnh hưởng lớn với xã hội Mỹ, tuyên bố của Taylor Swift muốn nhấn mạnh vào vấn đề sắc tộc, màu da, nhân quyền của xứ sở cờ hoa : ”Sự thay đổi chúng ta cần để chọn một tổng thống nhận ra người da màu cảm thấy an toàn và được là chính họ, phụ nữ có quyền chọn những gì với cơ thể họ, cộng đồng LGBT được thừa nhận và bao bọc”. Ngoài ra, ca sỹ tóc vàng còn xoáy sâu vào cách ông Trump đối phó với đại dịch Covid-19 : “Mọi người xứng đáng với một chính phủ đương đầu với rủi ro đại dịch toàn cầu một cách nghiêm túc và đặt tính mạng con người lên trên hết”.

Chung tiếng nói với Taylor Swift, còn có Madonna, Cardi B và ngôi sao kỳ cựu Cherlên tiếng sẽ bỏ phiếu cho Biden. Ở tuổi 75, biểu tượng nhạc pop với nguồn năng lượng dồi dào không những công khai chỉ trích Trump, mà còn đồng thời lên tiếng ủng hộ Biden hết mực. Không có gì ngạc nhiên vì các fan hâm mộ của Cher phần lớn thuộc cộng đồng LGBT nên họ tôn thờ thần tượng có phong cách thời trang dị biệt với những ca khúc sôi động về tình yêu.

Trên trang cá nhân Twitter, Cher tặng những lời có cánh cho Joe Biden như “người đàn ông tốt, khôn ngoan, tử tế” và chúc ông may mắn “ngày hôm nay và mỗi ngày trôi qua.”. Đồng thời, giọng ca Believe cũng chỉ trích Trump sau màn tranh luận nảy lửa với Biden : “Tối qua, Trum giống như gã hề (Joker) hơn là Tổng Thống. Xin lỗi Joaquin.” Ngụ ý nhắc đến nhân vật gã hề Joker trong bộ phim cùng tên, do nam tài tử Joaquin Phoenix thủ vai, đã đoạt giải Oscar Nam chính xuất sắc nhất năm 2019.

Những tuyên bố gây sốc khác

Tuyên bố của Cher khá tương đồng với phần lớn giới nghệ sỹ vì hầu hết khán giả thuộc tầng lớp trí thức, trung lưu của nước Mỹ. Do vậy, ủng hộ đảng Dân Chủ và ông Biden là xu hướng phổ thông với điểm nhấn vào hệ thống chăm sóc sức khỏe và bình đẳng giới. Tuy nhiên, thu hút số lượng lớn khán giả, họ quên rằng mình được xếp vào tầng lớp triệu phú nghệ thuật với thu nhập hàng trăm triệu đô la từ tour lưu diễn và bản quyền âm nhạc. Vì thế, một số nghệ sỹ như rapper 50 Cent, soi xét thấu đáo hơn, đã lên tiếng phản đối Biden vì kế hoạch tăng thuế hơn 64% cho cư dân tại New York có thu nhập trên 400.000 đô la/năm. Kết quả là 50 Cent chuyển sang ủng hộ ông Trump với việc phát triển kinh tế hơn là đánh thuế người siêu giàu.

Liên quan tới kế hoạch bốn năm tới, ngôi sao nhạc rock Bruce Springsteentuyên bố sẽ chuyển tới sống tại Ailen nếu ông Trump thắng cử. Rocker 71 tuổi mô tả bốn năm tồi tệ dưới thời kỳ ông Trump nắm quyền. Vì thế, giọng ca Thunder Road tin tưởng chắc chắn vào thắng lợi của Biden : “Nếu tôi dự báo chuẩn xác, tổng thống Trump sẽ thua cuộc, Joe Biden sẽ làm tổng thống nhiệm kỳ tới. Nếu không đúng, hãy cho tôi một khoảng không gian ở Ailen.”

Việc di cư khỏi Mỹ sang nước khác như Hy Lạp cũng là thông điệp đáng chú ý của tay trống Tommy Lee của nhóm metal rock Motley Crue. Ngoài ra, nữ danh ca đình đám Broadway, Barbara Streisand ngắm nghía Úc hoặc Canada để định cư, trong khi Canada được xem là miền đất hứa cho hai ngôi sao R&B và rap, Ne-Yo và Snoop Dogg vì khoảng cách địa lý.

Thời gian hạ màn cho kết quả tổng thống Mỹ chỉ tính bằng giờ, vào ngày 3 tháng 11. Sự chia rẽ sâu sắc trong giới nghệ sỹ Hoa Kỳ chỉ ra rằng mọi phát ngôn ủng hộ đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa đều có những toan tính riêng. Đó là phương châm thu hút những khán giả trung thành và khẳng định tuyên ngôn nghệ thuật rõ nét.

(Theo CNBC, People, Variety, Los Angeles Times)

Danh sách các ca khúc trong chiến dịch tranh cử Trump bị phản đối (Theo L.A Magazine)

Adele - “Rolling in the Deep” Aerosmith - “Living on the Edge” The Beatles - “Here Comes the Sun” Bruce Springsteen - “Born in the U.S.A.” Eddie Grant - “Electric Avenue” Elton John - “Rocket Man” Guns N’ Roses - “Live and Let Die” Hans Zimmer - “Why Do We Fall?” John Fogerty - “Fortunate Son” Leonard Cohen - “Hallelujah” Linkin Park - “In the End” Luciano Pavarotti - “Nessun Dorma” Neil Young - “Rockin’ in the Free World” Nickelback - “Photograph” Panic! at the Disco - “High Hopes” Prince - “Purple Rain” Queen - “We Are the Champions” R.E.M. - “It’s the End of the World As We Know It” Rihanna - “Don’t Stop the Music” The Rolling Stones - “You Cant Always Get What You Want” Tom Petty - “I Won’t Back Down”

