Tạp chí âm nhạc

Châu Âu chính thức bước vào làn sóng phong tỏa thứ hai đối với Covid-19, nền công nghiệp âm nhạc đứng trước mối đe dọa mới. Tuy nhiên, ca sỹ trẻ Dua Lipa có lời giải mới trước mối đe dọa này. Tổ chức stream live thay vì các chuyến lưu diễn, sự kiện âm nhạc Studio2054 của Dua Lipa là hiện tượng âm nhạc của tháng 11 năm 2020.

Ý tưởng táo bạo và mới mẻ

Bóng đêm của Covid-19 bao trùm lên nền công nghiệp âm nhạc chưa hề thoái trào, mà thậm chí còn trở nên u ám hơn với số lượng các live concert trong nhà cũng như ngoài trời phải hủy bỏ. Không ngoại lệ, Dua Lipa buộc phải từ bỏ các chuyến lưu diễn 2021 cho album mới của mình, Future Nostalgia. Nhưng không vì thế, nữ ca sỹ 25 tuổi có thể dễ dàng bỏ cuộc chơi. Trên kênh Instagram, Lipa phát đi thông điệp cô sẽ tổ chức stream live trên nền tảng của LiveNow. Với mức vé rẻ nhất 11,99 đô la đến 27,50 đô la, kỳ vọng của nữ ca sỹ sẽ lôi kéo được khán giả trên toàn cầu tham dự concert phát trực tuyến (stream-live) của mình.

Do ảnh hưởng giãn cách xã hội, xu thế làm việc tại nhà kết hợp họp trực tuyến với công cụ Zoom hoàn toàn áp đảo hình thức văn phòng truyền thống. Vậy tại sao nền công nghiệp âm nhạc lại không dịch chuyển cùng xu thế đó? Theo kịch bản Lipa đề xuất, ngày 27 tháng 11, chương trình biểu diễn trực tuyến của cô sẽ phát trên 4 kênh khác nhau, tương ứng với 4 khu vực: Anh và Châu Âu; Nam Mỹ; Trung và Bắc Mỹ; châu Á-Thái Bình Dương, theo các múi giờ khác nhau.

Điều thú vị mà Lipa truyền tải chính là không gian âm nhạc sôi động kết hợp thực tế và thế giới ảo sẽ hứa hẹn bùng nổ. Địa điểm ghi hình diễn ra tại một nhà kho vào ngày 24 tháng 11. Như vậy, concert này không phải phát trực tiếp mà nó sẽ được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng. Theo mô tả của Lipa, Studio2054 sẽ quy tụ nhiều nhạc công, vũ công, nghệ sỹ trượt băng, xiếc để biến hóa concert thành một chương trình TV siêu thực, sàn nhảy disco hay khiêu vũ, phòng trang điểm của diva ca nhạc.

Lời quảng cáo từ stream live khá hấp dẫn và không có gì nghi ngờ. Cô đã phải nhiều lần dời lịch lưu diễn sang tháng 1 và 9, 10 năm 2021. Đồng thời, các bài hát mới từ album thứ hai, Future Nostalgia bị rò rỉ trên internet trước khi đại dịch xảy ra. Trước những biến cố đó, dường như Lipa muốn dồn hết sức lực và ý chí cho sự ra đời của Studio 2054. Đây hứa hẹn là sự kiện âm nhạc quan trọng đối với riêng Lipa và nền công nghiệp biểu diễn nói chung.

Phát trực tuyến (Stream-live) hay Concert trong xe hơi (drive-in concert)?

Vào đợt sóng Covid-19 lần thứ nhất, lời giải cho bài toán khó nền công nghiệp biểu diễn dần được hé lộ. Thứ nhất, xuất hiện rải rác các concert trực tuyến trong thời gian cách lý như sự kiện OneWorld: Together At Home gây quỹ ủng hộ của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO). Thứ hai, nhen nhóm xuất hiện các concert trực tiếp nhưng khán giả buộc phải lái xe tới và thưởng thức âm nhạc trong xe hơi để đảm bảo giãn cách xã hội. Đơn cử như live concert của ca sỹ nhạc đồng quê Keith Urban hay Ban giám khảo The Voice, Blake Shelton.

Đến giờ phút này, hình thức stream live dường như thu hút đông đảo khán giả hơn nhờ sự tiện lợi, chi phí cạnh tranh hơn hẳn. Giá vé stream-live chỉ từ 11,9 đô la trong khi giá concert ngồi trong xe hơi tối thiểu 99 đô la, chưa kể việc di chuyển vùng miền gặp nhiều khó khăn.

Cách làm của nữ ca sỹ Dua Lipa rõ rằng nhắm tới phần lớn số đông khán giả trẻ tuổi nhờ chi phí hợp lý. Ngoài ra, Lipa còn khéo léo lồng vào các gói phụ trợ để hấp dẫn các “Thượng đế” thế hệ Z. Với giá vé combo 27,5 đô la, khán giả còn được truy cập vào Behind-the-scenes, video ghi hình phía sau hậu trường cũng như lời mời tham dự Bữa tiệc Ảo sau concert với Lipa và các DJ.

Chia sẻ với báo giới, cô nói: “Ý tưởng đến từ việc giãn cách xã hội ở nhà. Chúng tôi khao khát được kết nối xã hội trở lại dù chỉ nhỏ và vì thế, tôi muốn tổ chức biểu diễn. Nó thực tế không khác gì xem tôi biểu diễn trực tiếp vì tôi không thể làm thế lúc này. Chúng tôi sẽ thực hiện ở một nhà kho khổng lồ”.

Sống chung với đại dịch, nữ ca sỹ chủ động không để tác động tiêu cực lên sự nghiệp âm nhạc của mình. Cụ thể, cô phát hành album sớm hơn dự kiến để khán giả có thể thưởng thức khi bị cách ly xã hội. Hơn thế nữa, không ghi hình video clip ca nhạc, cô quyết định thực hiện video clip hoạt hình thay thế cho clip người đóng. Điểm mấu chốt là concert ảo, Studio2054 ra đời khi các tour lưu diễn buộc phải hủy bỏ vì sự kiện bất khả kháng. Tiếp bước ngôi sao country/pop Taylor Swift, Lipa đang phần nào định hình xu thế giải trí trực tuyến cho nền công nghiệp biểu diễn đang ngấm đòn nặng nề với đại dịch Covid-19.

Tài năng không đợi tuổi

Quay trở lại với lý lịch của Lipa, ca sỹ từng đoạt giải hai giải Grammy, trong đó có giải Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất năm 2019. Sinh ra trong gia đình gốc nhập cư từ Kosovo - Albany theo Đạo Hồi, giọng ca sinh năm 1995 đã theo đuổi giấc mơ âm nhạc từ năm 15 tuổi. May mắn mỉm cười với Lipa khi cô ký với hợp đồng với quản lý của ca sỹ Lana Del Rey và sau đó với hãng Warner Music.

Chất giọng khàn, dày và đầy nội lực của Lipa được coi là thỏi nam châm cho thứ âm nhạc disco, dance, pop trẻ trung. Bản thân Lipa cũng nhận thấy mình may mắn hơn thế hệ người nhập cư trẻ hơn vì cô được sống tại London, thực hiện giấc mơ với quy mô toàn cầu. Cô tỏ ra thất vọng với sự kiện Brexit (Anh rời khỏi châu Âu): “Là một đứa trẻ sinh ra ở Kosovo, tôi hiểu cảm giác như là một phần của châu Âu và được chấp nhận”. Cô là một bằng chứng sống của sự thích nghi với môi trường khắc nghiệt, điều Lipa luôn ngưỡng mộ cha mẹ mình. Không những thế, nhận thức của Lipa đi kèm với việc bất bình đẳng trong thế giới âm nhạc.

Mô tả album Future Nostalgia là vui nhộn khi hiểu rằng giới phê bình chỉ thích nữ nghệ sỹ đóng khung với hình ảnh ủy mị bên cây đàn piano. Một số ca khúc viết chung với Ed Sheeran, 17 ca khúc trong album mới đều vui nhộn, nhất quán với nỗ lực đưa khán giả đến sàn nhảy disco cho năm 2020: “Thời gian sẽ trả lời. Tôi muốn thực hiện một album mà bạn không muốn bỏ qua bất cứ ca khúc nào”.

Nhờ bản năng thích nghi và sinh tồn của người nhập cư, Dua Lipa vươn lên trở thành ngôi sao nhạc pop thành công nhất nước Anh. Ý tưởng của cô về stream-live concert và sàn nhảy tại gia đem đến một luồng sinh khí mới cho thế giới giải trí. Rõ ràng, Dua Lipa đang chứng minh sự kiện âm nhạc Studio2054 là lời giải cho bài toán hóc búa của nền công nghiệp biểu diễn chìm trong bóng đêm của đại dịch Covid19.

