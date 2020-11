Tạp chí âm nhạc

Nhóm nhạc Maroon 5 tại New Orleans Jazz và Heritage Festival, thành phố New Orleans, Mỹ, ngày 29/04/2017.

Hiếm có ban nhạc nào có lịch sử tồn tại trên hai thập kỷ mà vẫn giữ được phong độ đỉnh cao như nhóm Maroon 5. Với những bản hit đậm chất soul, R&B, Maroon 5 cũng từng khiến nhiều khán giả lầm tưởng đây là boyband thập niên 2000 như các nhóm Backstreet Boys hay Boyzone.

Tiêu điểm giọng ca chính - Adam Levine

Maroon 5 là ban nhạc khá đặc biệt, gồm bảy thành viên nhưng thủ lĩnh ban nhạc Adam Levine được biết đến nhiều nhất. Anh là linh hồn và biểu tượng ban nhạc, sở hữu chất giọng đáng chú ý. Đó là chất giọng nam tenor cao vút, có thể chuyển giọng từ cuống họng lên giọng mũi một nhanh chóng như trong ca khúc Payphone.

Ngoài ra, lý lịch hoành tráng của Adam như bóng mây che phủ toàn bộ sáu thành viên còn lại. Kết hôn siêu mẫu nội y Victoria Secret, Behati Prinsloo, tham gia show truyền hình The Voice Mỹ, bén duyên điện ảnh cùng hai ngôi sao Keira Knightlyvà Mark Ruffalo trong phim Begin Again. Đồng thời, Levine được coi là tay chơi sát gái nhất làng giải trí. Trước khi trao nhẫn cưới cho chân dài Behati, danh sách hẹn hò của anh tụ hợp đầy đủ các ngôi sao hạng A như Jessica Simpson, Cameron Diaz.

Đáng ngạc nhiên là ca sỹ sinh năm 1979 không tách ra sự nghiệp solo như các thủ lĩnh nhóm nhạc khác mà vẫn chung thủy với cái tên Maroon 5. Lối tư duy chiến lược giữ được lửa cho ban nhạc trong nhiều năm qua. Levine là người dẫn dắt nhóm qua nhiều thay đổi lớn, chuyển dịch về mặt ghi âm, thay đổi nhà sản xuất, kích thích doanh số hàng triệu đĩa hát tiêu thụ được khắp toàn cầu.

Lầm tưởng Ban nhạc thời kỳ hậu boyband

Sinh sau đẻ muộn hơn với các boyband thập niên 90 nhưng Maroon 5 luôn bị lầm tưởng là một boyband thập niên 2000. Adam Levine chứng tỏ nhiều điểm khác biệt với boyband. Họ chơi được nhạc cụ, sáng tác thành công, không cần biểu diễn vũ đạo và không còn trẻ để hấp dẫn các thiếu nữ mới lớn. Khả năng sáng tác của nhóm là điều đáng nể phục với hàng loạt hit thời thượng. Tuy nhiên, họ gần như nói không với thể loại rock, mà chủ yếu xoáy sâu vào pop, soul, R&B, hip-hop với yêu cầu cao về chất lượng.

Levine từng chia sẻ : “Kiểm soát chất lượng là ưu tiên số một của chúng tôi. Nếu bài hát không có gì đặc sắc, chúng tôi sẽ không đưa nó vào album. Mục đích của chúng tôi không phải theo cách rẻ tiền, mà sẽ là câu hỏi : Liệu bài hát này có gì kết nối với thế giới, và có phải một bản hit của chúng tôi hay không?”

Không phải boyband nhưng nhóm bị ảnh hưởng không nhỏ bởi kiểu thưởng thức âm nhạc mang nặng cả nghe-nhìn. Cụ thể, Maroon 5 tìm cách trau chuốt hình ảnh bằng sự kết hợp với nhiều tên tuổi lớn. Ca khúc Girls Like You, tập hợp được hầu hết các ngôi sao trong làng giải trí, MC nổi tiếng Ellen Degeneres, Chloe Kim, vận động viên Aly Raisman, ngôi sao điện ảnh Gal Gardot bên cạnh việc hợp tác với giọng hip hop đình đám Cardi B.

Bài hát có giai điệu rất giản dị, mộc mạc nhưng đánh trúng tâm lý khán giả vào những ngôi sao khách mời danh tiếng trên video clip. Ưu điểm nổi bật của nhóm chính là giai điệu bài hát giản dị, nhưng rất bắt tai, khán giả có thể ghi nhớ lâu. Levine từng nhắc đến tiêu chí sáng tác của mình : “Tôi muốn bài hát của mình sống mãi với thời gian, 10 năm sau nghe vẫn không cũ”.

Bề dày lịch sử thành lập

Tồn tại sau gần một phần tư thế kỷ, thành phần nòng cốt của Maroon 5 không có nhiều xáo trộn. Nhóm nhạc pop/rock xuất phát điểm tại California (Mỹ) với bốn thành viên sáng lập Levine, Carmicheal, Madden, Dusick quen nhau từ hồi học trung học.

Ban đầu nhóm thành lập năm 1994 với cái tên xa lạ Kara Flowers. Nhóm ký được hợp đồng với hãng Reprise Record ra mắt album The Forth World năm 1997. Năm 2001, ban nhạc chính thức đổi tên thành Maroon 5, sau khi chào đón tân binh, cây guitar Valentine và tung ra album Songs about Jane năm 2002. Trong đó single She will be loved thành công vang dội, đem về cho ban nhạc giải Grammy Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất.

Tính đến hiện tại, ban nhạc có tất cả 7 thành viên, sau sự trở lại của tay keyboard Carmicheal. Với thành công của Songs about Jane, cơ duyên đưa họ làm việc với phù thủy âm nhạc, Robert John Mutt Lange, năm 2008 đến 2010. John Mutt Lange là “kiến trúc sư” làm nên thành công vang dội hai album của siêu sao nhạc country Shania Twain. Tương tự, Lange cũng kiến tạo được đòn bẩy cho album thứ 3 Hands All Over của nhóm thành album hạng bạch kim.

Những scandal nghề nghiệp

Không chỉ thành công, Maroon 5 còn dính nhiều thị phi trớ trêu. Vì phương châm tấn công vào sở thích nghe-nhìn của khán giả, nhóm từng bị chỉ trích gay gắt với các video clip gây sốc. Ca khúc Animals với điệp khúc “Baby, I’m preying on you tonight / Hunt you down eat you alive” (Em yêu, anh sẽ săn lùng em tối nay. Truy sát em, ăn tươi nuốt sống).

Video clip khai thác hình ảnh khêu gợi, mặn nồng của cặp đôi Adam Levine và người vợ Behati Prinsloo thủ vai, nhưng máu me đẫm trên khắp cơ thể họ. Tổ chức Chống Cưỡng hiếp, Lạm dụng Quốc gia Mỹ cho rằng video này độc hại, mô tả sự lãng mạn với hành động phạm tội. Ngoài ra, hàng loạt tạp chí âm nhạc phê phán video đầy bạo lực tình dục và hành hung phụ nữ.

Hơn thế nữa, nhóm bị đồn đại cấm diễn tại hai thành phố lớn Bắc Kinh và Thượng Hải, Trung Quốc năm 2015 sau khi hai concert bị hủy bỏ vô căn cứ. Theo tiết lộ tờ Guardian, tay keyboard của nhóm, Carmicheal đã gửi lời chúc sinh nhật lần thứ 80 tới đức Đạt Lai Lạt Ma trên Instagram. Có vẻ như sự kiện này khiến cho giới chức sắc Trung Quốc nổi giận. Ngoài ra, sự cố ở sự kiện Viña del Mar Festival tại Chilê diễn ra vào tháng 2 năm 2020 cũng gây ra phiền toán. Sau màn trình diễn khá tệ hại của ban nhạc, Adam Levine phải đăng đàn xin lỗi khán giả vì sự hời hợt.

Âm nhạc và reality show

Sự thành công của Maroon 5 cho thấy sự gắn kết hữu cơ giữa công nghiệp âm nhạc hiện đại và các nền tảng kết nối, điển hình show truyền hình thực tế The Voice. Sự xuất hiện Adam Levine trong The Voice mang dấu ấn cá nhân nhưng anh đã biến nó thành sân chơi cho ban nhạc. Mức cát xê của Levine trị giá 13 triệu đôla/mùa là công cụ thương mại quảng bá đắc lực cho sản phẩm của nhóm. Ca khúc Payphone trình diễn lần đầu trong The Voice đã thu hút hơn 493.000 lượt tải về. Mặc dù bị hạn chế thời gian do cam kết với The Voice, Levine vẫn lưu diễn không biết mệt cùng ban nhạc như cỗ máy kiếm tiền bền bỉ.

Maroon 5 là một minh chứng sinh động cho sự tồn tại lâu bền của nhóm nhạc, điều khán giả luôn hoài nghi về sự tàn lụi nhanh chóng của các ban nhạc lớn. Phải chăng người thủ lĩnh Adam Levine đã làm được việc không hề nhỏ: Hài hoà giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể?

(Theo BBC, EW, Billboards, Variety)

