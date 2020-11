Tạp chí âm nhạc

Miley Cyrus, ngôi sao tuổi teen của kênh Disney giờ đã khác xưa. Ca sỹ 28 tuổi luôn chứng tỏ sự nổi loạn, gây sốc cả về đời sống cá nhân lẫn gu âm nhạc. Album mới nhất của Miley - Plastic Hearts ra mắt vào ngày 27/11/2020 là sự kiện được giới trẻ chờ đợi.

Thần tượng tuổi teen đã bị xóa

Ký ức còn sót lại về Miley vẫn là ngôi sao nhí nhảnh dễ thương trên kênh Disney với bộ phim Hannah Montanah do cô thủ vai chính năm 14 tuổi. Bộ phim truyền hình ăn khách từ năm 2006 đến 2011 là bệ phóng cho tên tuổi của Miley nhờ tài năng ca hát và diễn xuất. Hầu hết khán giả biết cha cô là ca sỹ nhạc country Billy Ray Cyrus. Chính vì điều kiện thuận lợi này, Miley được nuôi dưỡng trong thế giới nghệ thuật từ nhỏ. Thử vai trên kênh Disney từ năm 11 tuổi nhưng bị từ chối vì quá nhỏ và non cho vai diễn. Tuy nhiên, may mắn vẫn mỉm cười với Miley nhờ năng khiếu nghệ thuật. Sự thành công của bộ phim kéo theo hàng loạt hợp đồng được ký với các hãng truyền hình, phim truyện, sản phẩm tiêu dùng và cả hãng ghi âm.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng luôn đi kèm với rắc rối khi ca sỹ trẻ đang ở tuổi mới lớn. Ngoài chuyện tình cảm ồn ào với tài tử Liam Hemsworth, Miley công khai mình là pansexual (không thuộc giới tính cụ thể) và sử dụng cần sa, lạm dụng rượu. Sự biến đổi của cô gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ do các phụ huynh sợ ảnh hưởng tiêu cực tới con cái họ. Bước sang tuổi 20, Miley hoàn toàn lột xác thành một con người mới trong làng giải trí. Táo bạo hơn, nude đột phá, và tìm cách thu hút sự chú ý của truyền thông nhờ bản hit Wrecking Ball năm 2013. Mặc dù gây tranh cãi về hình tượng gợi dục, bản pop ballad này đánh dấu thành công đột phá về mặt thương mại.

Album được chờ đón nhất của năm 2020

Sau thành công của Wrecking Ball và những ồn ào đời sống cá nhân, Miley vẫn duy trì hình ảnh nối loạn vì chịu ảnh hưởng lớn từ đàn chị Madonna, Britney Spears. Sau gần 3 năm vắng bóng ở phòng thu, album được chờ đợi nhất của Miley Cyrus cũng hé lộ. Tựa đề album Plastic Hearts (Trái tim bằng nhựa) gợi nhớ album kinh điển của nhóm Tứ quái The Beatles năm 1965 - Rubber Soul (Tâm Hồn cao su). Phải chăng đây là một ẩn dụ ngầm về sự trưởng thành cái tôi trong âm nhạc của Miley?

Cô nói : “Tôi đã bắt đầu sản xuất album này từ 2 năm trước. Khi các công việc chính đã hoàn thành, tất cả đều bị xóa bỏ kể cả những gì liên quan tới âm nhạc”. Miley muốn ám chỉ tới vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà ở Malibu năm 2018, đây là tổ ấm với người yêu cũ Liam Hemsworth. “Tôi đã mất đi ngôi nhà trong trận hỏa hoạn nhưng lại tìm được chính bản thân mình trong đống tro tàn”.

Vụ tai nạn này cũng xóa sổ nhiều công sức của đội ngũ sản xuất khi toàn bộ máy tính, tài liệu ghi chép, đĩa EP đều biến thành mây khói. Tuy nhiên, sức nóng của trận hỏa hoạn dường như lan truyền sang cả album mới của Miley Cyrus. Chất giọng khàn, hơi đục, chiếm lĩnh sân khấu, được phát huy hết công suất.

Đòn bẩy sự nghiệp bằng các classic hit

Trong album mới này, Miley đã sử dụng đòn bẩy marketing đặc biệt nhờ các ngôi sao kỳ cựu, trong đó có Steve Nicks. Giọng nữ đình đám của nhóm Fleetwood Mac đã bật đèn xanh cho Miley sử dụng các khúc Edge of Seventeen cho album Plastic Hearts. Điều thú vị là Miley không hoàn toàn cover lại bản hit lừng lẫy của đàn chị có chất giọng khàn ấm như cô. Nữ ca sỹ 28 tuổi đã khéo léo đan cài bản hit mới Midnight Skyđể ráp với Edge of Seventeen thành một bản nhạc hoàn toàn mới là Edge of Mighnight.

Điều gì làm nên sức sống bản nhạc từ năm 1981 và bản nhạc mới toanh sản xuất năm 2020 ? Sự biến tấu rất hòa hợp trên nhiều phương diện: màu sắc giọng hát của hai ca sỹ, giai điệu mạnh mẽ, ca từ triết lý. Trong bài hát, Miley cất giọng : "I was born to run, I don't belong to anyone". (Tôi sinh ra để chạy, tôi không thuộc về ai cả). “Just like the white winged dove sings a song sounds like she’s singing”. (Như cánh chim bồ câu trắng, hát một bài hát, những âm thanh như chim hót). Trong phần ghi âm, dường như Steve Nicks cùng hòa giọng với Miley Cyrus trong phần điệp khúc tạo nên một con sốt mới. Riêng phần ghi âm trên Youtube, có khoảng 2 triệu lượt xem khi mặc dù album chính thức chưa ra mắt cho đến cuối tháng 11.

Vốn dĩ coi Steve Nicks là thần tượng, giờ đây Miley trở thành người bạn, đồng sản xuất với Steve. Mặc dù ý tượng trộn bài (mash-up) không quá mới mẻ, nhóm Destiny Child từng sử dụng đoạn chơi guitar mở màn của Edge of Seventeen trong ca khúc Bootylicious năm 2011. So với Bootylicious, bản mashup của Miley có chiều sâu và độ thẩm thấu cao hơn hẳn do độ dài và sự ăn nhập của đoạn cắt. Midnight Sky lọt vào top 10 trong top 100 ca khúc hay nhất năm 2020 cho Tạp chí Rolling Stone bình chọn.

Hoài niệm và trải nghiệm

Trước Midnight Sky và bản mash-up Edge of Midnight, Miley đã trải qua cuộc phẫu thuật thanh quản năm 2019. Giọng hát của Miley vẫn ổn định sau phẫu thuật nhưng sự thay đổi chính là cảm xúc và hoài niệm sâu bên trong. Nữ ca sỹ từng gây bất ngờ với hình ảnh thiện cảm trong ca khúc Slide Away. Sự đằm thắm, dịu ngọt trong Slide Away tương phản với nhiệt huyết bốc lửa trong Midnight Sky. Ca từ man mác buồn như muốn cứa sâu vào chuyện tình một thập kỷ đầy sóng gió giữa cô và Liam Hemsworth. Đó là góc nhìn khác biệt của Miley khi cái tôi trưởng thành và trải nghiệm nhiều biến động trong cuộc sống.

Once upon a time, it was paradise ; One upon a time, I was paralyzed ; Think I’m gonna miss these harbor lights ; But it’s time to let it go

Ngày xưa, đó là cả thiên đàng ; Ngày xưa, em từng bị tê liệt ; Em từng nghĩ rằng mình sẽ luôn nhớ ngọn đèn ở bến cảng ; Nhưng giờ chính là lúc quên đi tất cả

Không chỉ hoài niệm về cuộc sống cá nhân, âm nhạc của Miley dịch chuyển xuyên thời gian, trở lại về thập niên 70-80. Cùng với việc giãn cách xã hội, các concert trực tuyến của Miley thể hiện lại các ca khúc kinh điển của Pearl Jam, Britney Spears, The Cranberries và The Cure trong Festival Save our stage (Hãy cứu lấy sân khấu). Sự khám phá mới mẻ của cô là một điểm cộng vì nó đánh trúng tâm lý hiếu kỳ khán giả. Liệu ký ức ngôi sao pop Disney sẽ xử lý sao với ca khúc hard rock/metal như Nothing else matters của nhóm Metallica. Thực tế, Miley đã biến hóa những bản hit kinh điển như Heart of Glass của nhóm Blondie hay Wish you were here của Pink Floyd thành dấu ấn riêng.

Album Plastic Hearts có thể coi là một chương mới trong sự nghiệp âm nhạc của Miley Cyrus. Mặc dù ngôi sao của Hannah Montana thích nổi loạn, nhưng đó là sự nổi loạn đầy tính toán để tạo nên gu âm nhạc của một nghệ sỹ trưởng thành.

(Theo Rollingstone, Variety, Entertainment Weekly)

