Tạp chí âm nhạc

Ca sĩ Cher trong tour biểu diễn Here We Go Again tại KFC Yum! Center, Louisville, bang Kentucky, Hoa Kỳ, ngày 04/02/2019.

Ở tuổi 74, ca sỹ kiêm diễn viên Cher vẫn sung mãn và năng lượng cho các show trình diễn quy mô lớn. Nếu thưởng lãm Cher trình diễn trên sân khấu, không ai dám nghĩ một nữ danh ca ở tuổi bà ngoại lại có thể trình diễn nhiệt huyết đến vậy.

Tỏa sáng năm đại dịch năm 2020

Bóng đêm của dịch bệnh năm 2020 không phải là lý do chính đáng để Cher nghỉ ngơi. Cher phải hủy nhiểu buổi diễn trong tour Here we go again trên khắp nước Mỹ, đặc biệt show ngày 12 tháng 3 tại Oklahoma do một nhạc công chơi jazz nhiễm virus. Cách ly tại nhà nhưng giọng ca của Believe đẩy mạnh hoạt động xã hội trên bình diện rộng. Cher là một nghệ sỹ giải trí hàng đầu với gu thời trang dị thường, khuấy động không gian bằng những bản nhạc dance/pop sôi động.

“Tôi biết mình cần phải làm gì. Tôi đã bắt đầu học và nghe thử bản nhạc khi tôi ở Anh năm ngoái nhưng nó rất khó”. Bản nhạc Chiquitita bất hủ của nhóm ABBA, ra đời năm 1979 được Cher thể hiện chính thức ra mắt vào tháng 5/2020. Ca sỹ sinh năm 1946 đã phát hành bản cover bằng tiếng Tây Ban Nha để ủng hỗ tổ chức UNICEF. Cher ghi hình video tại nhà riêng và sau đó ghép với phần dựng trẻ em trên toàn thế giới. Tiết lộ với báo giới, cô nói : “Một trải nghiệm tuyệt vời đầy lạc quan. Điều này thực sự tích cực trong bối cảnh hỗn loạn chúng ta đang sống chung.” Không những vậy, cô còn tham gia với các nghệ sỹ khác như Kylie Minogue, Robbie Williams trong bản thu thanh Stop Crying Your Heart Out cho BBC Children.

Gần đây, Cher còn bay sang tận Pakistan để giúp chú voi cô đơn Kavaan tìm được tổ ấm mới tại khu bảo vệ động vật hoang dã tại Campuchia. Mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Ca sỹ đoạt giải Grammy còn sáng lập ra quỹ từ thiện CherCares CCPRRI (Sáng kiến Phản hồi và Nguồn lực cho Đại Dịch) với tiến sỹ Irwin Redlener trường đại học Colombia. Kế hoạch ban đầu sẽ phân bổ 1 triệu đô la Mỹ cho những người bị tác động bởi đại dịch trong ngành công nghiệp giải trí. Cùng với Dolly Parton, người tặng 1 triệu đôla cho việc nghiên cứu vac-xin, trái tim nhân hậu của nữ ca sỹ không có biên giới khi đấu tranh hết mình cho phân biệt chủng tộc, bình đẳng giới. Phải chăng dòng máu da đỏ và lực lượng fan đông đảo LGBT ủng hộ nên nữ ca sỹ 74 tuổi quên tuổi nghỉ hưu?

Nguồn năng lượng đổi mới

Mặc dù không còn xa lạ với nền công nghiệp giải trí, ở độ tuổi bà ngoại, Cher vẫn có sức hút kỳ lạ như bản nhạc dance thành công như Believe, Song for The Lonely, After All. Nữ ca sỹ biết cách hâm nóng sân khấu và giữ lửa hâm mộ cho khán giả bằng chất giọng contralto dày và khó bị nhạt nhoà.

Kể từ năm 1979, Cher tách ra hát solo và có tour diễn đầu tiên. Thành công bản hit kim cương Believe năm 1998 mở đường cho Cher lên đường với tour diễn Do You Believe? Từ 2002 đến 2005, tour diễn Living Proof: Farewell Tour (Bằng chứng sống: Tour Tạm biệt) trở thành tour diễn thành công nhất khi thu về hơn 250 triệu đô la tiền vé. Sự thành công ngoài mong đợi này khiến cho báo giới đặt câu hỏi : “Bao giờ cô ấy mới chính thức nghi hưu khi tour diễn mang tên Tạm Biệt?”. Tiêu thụ hơn 100 triệu đĩa hát trên toàn cầu, khó ai tin rằng đây là kỷ lục của nữ ca sỹ ở tuổi 70 ko phải là tuổi 17.

Vì sao sự tạm biệt của nữ thánh nhạc pop lại thu hút công chúng đến vậy? Có phải Cher là ngôi sao đa diện, thành công trên nhiều lĩnh vực? Không chỉ ca hát, Cher lấn sân sang điện ảnh, phim truyền hình. Cô từng đoạt giải Oscar xuất sắc nhất trong phim Moonstruck năm 1987. Đây là kỷ lục hiếm có của một siêu sao ca nhạc khiêm diễn viên điện ảnh, lịch sử chỉ ghi nhận siêu sao Barbara Streisand mới sánh ngang với cô. Ngoài ra, cùng với người chồng cũ, Sonny, Cher từng tham gia show truyền hình kênh CBS The Sonny and Cher Comedy Hour với hơn 30 triệu lượt xem hàng tuần trong những năm 70.

Năm 2010, Cher quay trở lại phim ảnh với phim ca nhạc Burlesque sau nhiều năm vắng bóng ở thể loại musical. Theo đà tiếp diễn, sự hóa thân của Cher trong vai bà nội của cô gái trẻ Sophie trong phần 2 phim ca nhạc Mama Mia: Here we go again là điểm nhấn xuất sắc. Hai ca khúc Cher thể hiện lại của nhóm ABBA là Fernando và Super Truper được Bjorn, thành viên nhóm ABBA khen hết lời. Anh nói : “Giờ đây Fernado thuộc về cô ấy”. Điều đó chứng minh rằng Cher không ngại đổi mới và đôi khi sự đổi mới gây kinh ngạc cho người xem như những trang phục kỳ dị, táo bạo tốn nhiều giấy mực.

Từ phụ thuộc đến độc lập

Thành công của Cher không thể thiếu vai trò dẫn dắt của người chồng đầu tiên Sonny Bono. Họ là bạn bè, tình nhân, vợ chồng để tạo nên bản hit I got you babe (Giờ anh đã có em). Bản nhạc sản xuất năm 1965 lên hạng 1 Bảng xếp hạng Billboard. Cú hích đầu tiên đã mở đường cho Cher phát triển sự nghiệp solo song song với hát song ca với người chồng. Hàng loạt hit tiếp nối như Bang Bang (My Baby Shot me Down) trong thập niên 60. Bước sang thập niên 70, tên tuổi Cher và Bono trở nên mờ nhạt trước làn sóng heavy rock với âm thanh mạnh mẽ của Led Zeppelin, Eric Clapton, bên cạnh trào lưu giải phóng tình dục và bài trừ ma túy.

Hôn nhân với Bono trục trặc nhưng họ vẫn sát cánh bên nhau trong 4 album xuất bản liên tiếp trong thập niên 70. Ly dị với người chồng Sonny, Cher đã có mối quan hệ dài 2 năm với nhà sản xuất âm nhạc David Geoffen. Nhờ có điều kiện này, cô ký hợp đồng mới Warner Bros, David định biến Cher thành ngôi sao nhạc rock thay vì ca sỹ pop đơn thuần. Ý tưởng này thất bại cho dù Cher khám phá nhiều thể loại khác nhau.

Sự nghiệp âm nhạc chìm lắng từ khi xa rời Bono, nhưng con đường đến với màn bạc của Cher thênh thang rộng mở từ cuối thập niên 70 đến cuối thập niên 80. Năm 1988, cô được coi là một trong các ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất Hollywood với cát-xê 1 triệu đô la một phim truyện (tại thời giá lúc đó).

Tuy nhiên, sự kiên trì không bao giờ thiếu đối với Cher. Cô quay trở lại với âm nhạc với bản hợp đồng năm 1987 với hãng Geffen Records. Sau đó, bản hit If I could turn back time năm 1989 thành công vang dội về thương mại, bất chấp chỉ trích trang phục thiếu vải, biểu diễn trên chiến hạm USS Missouri.

Gần 10 năm sau, ở độ tuổi xấp xỉ lục tuần, bản hit Believe lại oanh tạc các bảng xếp hạng trên toàn cầu. Ca khúc mang lại giải Grammy cho Ghi âm Dance xuất sắc nhất, tiêu thụ hơn 1,8 triệu bản trên khắp nước Mỹ. Believe tạo dựng kỷ lục đối với nghệ sỹ nữ tại Anh và Mỹ. Bài hát giai điệu lôi cuốn, phối khí trẻ trung, và kỹ thuật làm méo tiếng đến mức người ta gọi là hiệu ứng Cher.

Nhìn tổng thể, Cher trẻ trung rất nhiều so với tuổi thật và chất giọng cô bền màu theo năm tháng. Nhờ Believe, cô định hình tốt hơn gu âm nhạc và tập trung vào pop/disco là điểm mạnh, hơn là tấn công tràn lan sang các thể loại khác.

Không chi nối tiếng với âm nhạc, phim ảnh, Cher còn nổi tiếng về đời sống cá nhân. Hình xăm tranh cãi, gu thời trang phô diễn, phẫu thuật thẩm mỹ và những mối tình với trai trẻ như Val Kilmer, Tom Cruise, tay guitar nhóm Bon Jovi Richie Sambora. Phải chăng đó là thứ xúc tác, hay gia vị cần thiết cho đầu bếp nghệ thuật cừ khôi như Cher?

Thú vị hơn nữa, mỗi khi Cher nhấn mạnh đây là tour diễn cuối cùng của cô kể từ năm 2002, lịch diễn của cô ngày càng dầy thêm. Chúng ta có thể phỏng đoán rằng tuổi nghỉ hưu với người đàn bà hát 74 tuổi còn rất xa vời!

(Theo Los Angeles Times, Billboard, Variety)

