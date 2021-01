Tạp chí âm nhạc

Trong năm 2020, làng âm nhạc thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, không vì thế mà chất lượng âm nhạc hay số lượng các album xuất sắc giảm sút.

RFI điểm lại 5 album xuất sắc và đáng nghe nhất năm 2020 trong Top 50 album do các tạp chí Rollingstone, New York Times, Guardian bình chọn. Đáng chú ý là số lượng các nghệ sỹ nữ hoàn toàn áp đảo phái mạnh trong danh sách bình chọn.

Dua Lipa - Album “Future Nostalgia”

Dua Lipa là một trong những nghệ sỹ thành công nhất năm 2020 nhờ album mới Future Nostalgia, cũng như nhờ sự kiện biểu diễn trực tuyến vào tháng 11. Đáng chú ý có hơn 5 triệu lượt khán giả truy cập livestream Studio2054 của Lipa để hòa nhịp với vũ đoàn sôi động.

Album mang nặng ảnh hưởng nhạc disco, pop thập niên 70, 80. Có thể liệt kê một số nghệ sỹ mà Dua Lipa chịu ảnh hưởng không nhỏ như Olivia Newton-John, Madonna, INXS, Lily Allen và The WHO. Điểm nhấn của album hình ảnh gợi cảm, giọng hát ngọt ngào nhưng đầy cá tính của ca sỹ gốc Albania-Kosovo.

Mười một ca khúc trong album sẽ luôn sẵn sàng biến ngôi nhà bạn thành một sàn nhẩy disco nhờ tài năng của Dua Lipa. Chắc chắn rằng khi sản xuất album, trong đầu nữ ca sỹ xuất hiện hình ảnh các hộp đêm và sàn nhẩy cuồng nhiệt, gợi nhớ ký ức trước khi đại dịch phủ bóng đêm. Cái tên Dua Lipa trong album mới hoàn toàn lấn lướt các tên tuổi gạo cuội của Lady Gaga hay Kylie Minogue.

Taylor Swift - Album “Folklore”

Không còn nghi ngờ, Folklore được đánh giá là album xuất sắc nhất sự nghiệp Taylor Swift cũng như danh sách album hay nhất năm 2020. Kết quả của việc hủy các tour lưu diễn toàn cầu của Swift không quá tệ hại như khán giả lầm tưởng. Trái lại, album thứ 8, Folklore, là trái ngọt của cô ca sỹ nhờ thứ âm nhạc lãng mạn, đằm thắm và ca từ khúc triết. Đáng nói là trong album này, cô xoay trục chỉ trích các bạn trai cũ sang các nhân vật tưởng tượng. Hơn thế, Taylor còn trải rộng đường biên cảm xúc và kỹ năng sáng tác nhạc.

Nhờ vậy, trong bối cảnh tối tăm của xã hội quay cuồng với đại dịch, người nghe vẫn cảm nhận âm nhạc lóe sáng và tươi đẹp. Cụ thể, cô đã xây một ngôi nhà bị ma ám ở Pennysylvania trong Seven, biến một người phụ nữ khác thành người hùng bi kịch trong August, vinh danh chiến thắng nhỏ nhoi trong thời khủng hoảng trong This Is Me Trying và thú nhận khát vọng được ổn định và làm mẹ trong ca khúc Peace.

Vì thế, Folklore là mũi tên bắn trúng nhiều đích khác nhau của Swift và hơn nữa gây bất ngờ cho khán giả hâm mộ. Ở tuổi 31, công chúa nhạc pop/country Taylor Swift vẫn duy trì được động lực sáng tạo và lao động nghệ thuật bất chấp việc giãn cách xã hội.

Bob Dylan - Album “Rough and Rowdy Ways”

Tên tuổi của nghệ sỹ kỳ cựu Bob Dylan được xướng tên trong năm nay, sau 8 năm vắng bóng. Như châm ngôn “gừng càng già càng cay”, sự chín muồi của Dylan được phản ánh hết trong các ca khúc đầy sự khôn ngoan và nhịp điệu chậm rãi.

Trong ca khúc dài nhất album, Murder Most Foul, ông như giãi bày ý nghĩ trên trang Facebook của thế hệ babyboomer: sự nuối tiếc với thập kỷ rock n roll, lịch sử nước Mỹ cũng như các học thuyết âm mưu. Ca khúc này có độ dài đáng kinh ngạc hơn 16 phút, trong đó Bob Dylan đóng vai người kể chuyện lịch sử.

Đặc điểm nổi bật trong âm nhạc của Bob Dylan chính là ca từ khúc triết và nội dung sâu sắc trong từng bài hát. Trong ca khúc Key West (Philosopher Pirate), ông đóng vai một người già ngân nga ca khúc cuối đời tại miền viễn xứ nước Mỹ với ly bia trong tay. Hay ở một góc nhìn khác, ông bị bỏ lại một mình bởi người bạn đã qua đời hoặc người tình (Tôi ước gì được bạn đưa đi cùng tới bất cứ nơi đâu bạn đến) trong ca khúc My Own Version of You. Bước sang tuổi 80 vào năm 2021 nhưng Dylan vẫn thiết lập chuẩn mực sáng tác cho nền âm nhạc xứ sở cờ hoa.

Twas a dark day in Dallas, November '63 ; A day that will live on in infamy ; President Kennedy was a-ridin' high ; Good day to be livin' and a good day to die ; Being led to the slaughter like a sacrificial lamb.

Một ngày đen tối ở Dalas năm 1963 ; Một ngày sẽ như vết nhơ trong lịch sử ; Tổng thống Kennedy rất hạnh phúc và phấn khích ; Một ngày đáng sống và đáng qua đời ; Dẫn tới kẻ sát nhân như một chú cừu tế thần

Fiona Apple - Album “Fetch the Bolt Cutters”

Cùng với Bob Dylan, sự tái xuất của Fiona Apple là điểm sáng cho làng âm nhạc bằng album mới Fetch the Bolt Cutters. Album cho thấy một tài năng bị giằng xé, đau đớn không thể thỏa hiệp. Được ghi âm trong vòng 5 năm tại nhà riêng Apple ở California, album này được giới phê bình đánh giá rất cao, coi nó như một tác phẩm kinh điển của tương lai. Cô đã phá tan sự kìm kẹp, chông gai và lột trần cảm xúc một cách mạnh mẽ để che giấu sự lạm dụng. Cần lưu ý rằng Fiona Apple luôn bị ám ảnh vì bị lạm dụng tình dục từ nhỏ.

Album mới cho thấy sự kết hợp hiếm thấy của những cải tiến, sáng tạo và những cảm xúc sâu thắm. Các nhà phê bình âm nhạc của các tờ báo uy tín như New York Times đã tặng cho album mới của Apple như “sự khôn ngoan”, “không biết sợ hãi”, “hợp tuyển nghệ thuật dễ bị tổn thương”. Tạp chí Rolling Stone nhận định đây là “phát ngôn chiến thắng của sự khám phá bản thân và tính đoàn kết”.

Sau 8 năm vắng bóng trong làng âm nhạc kể từ album The Idler Wheel (2012), album này được đánh giá thành công trong sự nghiệp của cô và có thể tỏa sáng hơn nữa. Âm nhạc của Fiona Apple không dễ nghe vì nó mang tính tự sự, giai điệu trầm bổng, khó đoán. Album này không phải ngoại lệ, không phù hợp để phát trên radio hàng ngày. Bạn không thể hấp thụ nhanh mà nó dành cho nỗi sợ hãi, hoan hỉ và cảm nhận.

Halsey - Album “Manic”

Khá bất ngờ khi Halsey, ngôi sao nhạc pop 26 tuổi người Mỹ, góp mặt trong danh sách bình chọn album hay nhất năm 2020. Album Manic (2020) của Halsey được đánh giá là triển vọng và nỗ lực mạnh mẽ nhất của ca sỹ kiêm nhạc sỹ sáng tác. Không chỉ vậy, tên của Halsey được tạp chí Time bình chọn trong danh sách 100 người ảnh hưởng lớn nhất trong năm 2020.

Trong album này, Halsey chứng tỏ cô sinh ra để viết nhạc với tâm hồn nhà thơ. Cô đã khắc họa chân dung nhiều mặt, đa màu sắc của người phụ nữ hiện đại luôn thay đổi như trong ca khúc mang dấu ấn cá nhân nhất album, 929.

I've got a long way to go until self-preservation ; Think my moral compass is on a vacation ; And I can't believe I still feed my fucking temptation ; I'm still looking for my salvation.

Tôi phải trải qua một quãng đường dài cho tới khi gìn giữ cái tôi ; Nghĩ rằng la bàn đạo đức đang trong kỳ nghỉ. Tôi không thể tin rằng mình đang tiếp sức cho khát vọng tồi tệ. Tôi vẫn đang tìm kiếm sự giải cứu.

Ở chiều hướng khác, ca khúc You should be sad (Anh nên tỏ ra buồn bã) là một dẫn chứng sinh động để Halsey dọn đến ở Nashville, thủ phủ nhạc đồng quê, bằng chất liệu âm nhạc mộc mạc. Nhìn chung, Halsey dẫn dắt khán giả tới cảm xúc trực diện bằng thú nhận mạnh mẽ, hoặc đối diện với khía cạnh đạo đức trong album này.

(Theo Rolling Stone, Guardian, Billboard)

