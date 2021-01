Tạp chí âm nhạc

Hai nhóm nhạc country đình đám Lady Antebellum và Dixie Chicks đồng loạt tuyên bố đổi tên ban nhạc trong năm 2020. Việc đối tên nhưng không thay đổi các thành viên đã hé lộ nhiều chi tiết thú vị. Đó là những thay đổi mạnh mẽ về văn hóa ứng xử trước làn sóng phản đối nạn phân biệt chủng tộc trên xứ sở cờ hoa.

Lady Antebellum - Lady A

Bộ ba nhạc country Lady Antebellum giờ đã thay tên mới, Lady A, ngắn gọn hơn trước rất nhiều. Đồng thời, nhóm chính thức tuyên bố trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội, kênh Spotify, Apple Music, về sự thay đổi này. Với cái tên ngắn gọn, dễ nhớ, nhóm nhạc country không chỉ muốn nhấn vào sự đơn giản mà còn ý nghĩa sâu sa khác. “Antebellum” là cụm từ ám chỉ nô lệ, xoáy vào thời kỳ nội chiến nước Mỹ.

Trên Instagram, nhóm tỏ ra tiếc nuối và xin lỗi khán giả vì không cân nhắc tới việc tên gọi này liên quan tới lịch sử đen tối nước Mỹ. Đổi sang tên mới Lady A, nhóm có những thay đổi cần thiết để xóa đi vấn đề phân biệt chủng tộc nhức nhối sau sự kiện Black Lives Matter hồi tháng 5 năm 2020. Hơn thế nữa, nhóm quyên góp vào quỹ từ thiện Equal Justice Initiative như minh chứng nỗ lực bình đẳng xã hội : “Trái tim chúng tôi bị khuấy đảo bởi sự kết tội, đôi mắt chúng tôi mở rộng ra để thấy chân lý, sự bất bình đẳng với phụ nữ và nam giới da đen luôn xảy ra trước mắt và phải đối diện hàng ngày”.

Thành lập từ năm 2006 tại thủ phủ nhạc đồng quê, Nashville, Lady A rất ngẫu nhiên chọn một tên “antebellum” như phản ánh chất liệu âm nhạc quê hương họ. Đó là thứ âm nhạc đậm chất miền Nam: rock, blues, gospel, R&B và không thể thiếu sự cô đặc của country.

Ba thành viên của nhóm gồm giọng nữ chính và bè Hillary Scott, Charles Kelley (giọng nam chính, hát bè và guitar) và Dave Haywood (hát bè, chơi guitar, piano, mandolin). Sức hút của Lady A đến từ những bản ballad dịu ngọt, man mác buồn như Need you now, Just a kiss chinh phục trái tim khán giả. Ca khúc Need You Now được coi là đĩa đơn hạng bạch kim ở Mỹ, lọt top 2 bảng xếp hạng Billboard. Nhóm từng đoạt 5 giải Grammy trong số 10 đề cử.

Với những thành công nhất định, việc thay đổi tên của ban nhạc chắc chắc sẽ tạo được thiện cảm hơn với khán giả. Tuy nhiên, nhóm Lady A dính vào rắc rối không nhỏ với việc trùng nghệ danh ca sỹ nhạc blue/jazz của nữ ca sỹ Anita White. Nữ ca sỹ người Mỹ gốc Phi này khẳng định sử dụng tên Lady A trong 20 năm qua với chất âm nhạc soul, funk, gospel.

Câu chuyện trùng tên kéo theo việc kiện tụng kéo dài về tranh chấp thương hiệu. Anita đòi bồi thường hơn 5 triệu đô la Mỹ kèm theo 5 triệu đô la quyên góp cho quỹ từ thiện Seattle, chuyên bảo vệ pháp lý cho các nghệ sỹ độc lập và Black Lives Matter. Mặc dù hai bên Lady A đã gặp gỡ, trao đổi nhưng không đi đến thống nhất. Nhóm nhạc dành phần thắng pháp lý nhưng ca sỹ Lady A chưa chịu bỏ cuộc. Nữ ca sỹ vẫn tiếp tục kháng cáo yêu cầu bồi thường do mất thu nhập vì bị trùng tên. Xem ra câu chuyện đổi tên có nhiều vướng mắc hơn ý nghĩ tốt đẹp sơ khai của ban nhạc country Lady A.

Dixie Chicks - The Chicks

Tiếp bước Lady A, nhóm nhạc nữ Dixie Chicks cũng tuyên bố đổi tên sang một cái tên đơn giản và dễ nhớ hơn, The Chicks. Họ bỏ đi từ “Dixie” vì nó gắn liền với biệt danh của cuộc nội chiến miền Nam nước Mỹ. The Chicks chính thức phổ cập trên phương tiện truyền thông, video clip mới phát hành, đồng thời người đại diện nhóm chính thức xác nhận thông tin này. Nhóm nhạc nữ từng đoạt 13 giải Grammy này may mắn hơn so với Lady A vì không dính vào nhiều rắc rối pháp lý. Họ cũng dàn xếp với nhóm nhạc pop trùng tên ở New Zealand thập niên 1960 nhưng đạt kết quả êm thấm hơn nhiều.

The Chicks gồm ba thành viên chính Natalie Maines, Emily Strayer và Martie Maguire, từng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ tổng thống George W. Bush về chiến dịch tấn công Irak năm 2003. So với Lady A, bề dày thành tích và mức độ phủ sóng của The Chicks nổi trội hơn hẳn. Thành lập ở Dallas, Texas từ năm 1989, sự nổi tiếng của nhóm chỉ khởi sắc khi Natalie Maines gia nhập nhóm năm 1995. Giới phê bình đánh giá họ đã đem hơi thở pop sôi động vào dòng nhạc bluegrass hoài cổ.

Nhóm từng đoạt giải Grammy Album xuất sắc nhất năm cho album Taking The Long Way năm 2006. Đây là một album phản đối chiến tranh với thông điệp sắc từ Natalie Maines : “Chúng tôi không muốn cuộc chiến tranh này, bạo lực này, và đáng hổ thẹn và tổng thống nước Mỹ (lúc đó là George W. Bush) cũng đến từ Texas”.

Một thời kỳ vàng son, The Chicks bám trụ trên sóng radio Mỹ với các bản hit xuất sắc như Wide Open Spaces, Without You. Tuy nhiên, sau vụ chỉ trích năm 2006, bộ ba đã hứng chịu sự tẩy chay khá gay gắt từ phía khán giả, gạt bỏ các bản hit lừng lẫy của nhóm ra khỏi danh sách phát nhạc. Hơn thế nữa, hiệu ứng lan truyền của The Chicks còn ảnh hưởng tới các ngôi sao khác như Taylor Swift, vì ca sỹ tóc vàng từng mời nhóm diễn chung trong album Lover. Trong phim tài liệu Miss Americana, Taylor Swift cũng tiết lộ lo lắng bị khán giả quay lưng khi bắt tay hợp tác với nhóm The Chicks.

Rõ ràng, thông điệp phản kháng mạnh mẽ như con dao hai lưỡi. Nó có thể đặt nghệ sỹ lên tầm cao mới nhưng cũng có thể phá bỏ thành quả lao động nghệ thuật của họ bấy lâu nay. Ở góc nhìn khác, tinh thần lao động và sáng tạo không mệt mỏi vẫn tìm được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Với nghệ danh mới, trong video clip mới phát hành March, March, ban nhạc đến từ bang Texas tái hiện chân thực đầy đủ cuộc phản kháng hiện tại quá khứ về quyền lợi của phụ nữ, của người đồng tính, phá hủy môi trường và Black Lives Matter.

Sự kiện đổi tên này diễn ra trước khi nhóm giới thiệu album mới nhất Gaslighter vào tháng 7 năm 2020. Album mới nhất, Gaslighter của The Chicks được đón nhận và được xếp hạng trong top album xuất sắc nhất năm 2020.

Việc đổi tên ban nhạc cũng như thay đổi nhận thức khán giả không hề dễ dàng vì nghệ sỹ vẫn phải duy trì cả hai tên cũ và mới trên các kênh Youtube hay Spotify. Nhưng đây là ví dụ điển hình nhất của các ban nhạc tầm cỡ phải điều chỉnh hành vi ứng xử trước những biến cố lịch sử và xã hội. Đồng thời, thông điệp đổi tên nói lên sự tôn trọng nét đa dạng của tầng lớp khán giả và nền văn hóa đa sắc tộc Hoa Kỳ.

(Theo Rollingstone, New York Times, The Guardian)

