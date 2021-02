Tạp chí âm nhạc

Chuyện hai nghệ sỹ hợp tác song ca hay đồng sản xuất một ca khúc không có gì mới. Nhưng sẽ đáng nói nếu họ là một cặp tình nhân ngoài đời hoặc bén duyên sau lần hợp tác đó. RFI Tiếng Việt điểm lại một số cặp đôi đẹp nhất làng âm nhạc trong dịp lễ Tình nhân - Valentine.

John Lennon và Yoko Ono : Tình yêu nổi loạn

Cặp đôi huyền thoại đã sát cánh bên nhau trước khi Beatles ran rã vào năm 1968. John và Yoko cùng sáng tác nhiều bản nhạc đi cùng năm tháng, trong đó có Imagine và Give Peace a chance. John từng chịu chỉ trích khi bỏ người vợ cũ Cynthia Lennon để theo đuổi Yoko Ono, nữ họa sỹ người Nhật không hề xinh đẹp. Yoko Ono cũng bị các fan Beatles thù ghét vì cho rằng bà là “tội đồ” cho sự tan rã của Bộ Tứ Huyền Thoại. Tuy nhiên, sợi dây gắn bó vô hình giữa hai nghệ sỹ rất mạnh mẽ. Họ có sự đồng điệu về tâm hồn, ý tưởng sáng tạo, đặc biệt khái niệm nổi loạn.

Hai nghệ sỹ cho ra đời album Unfinished Music No.1: Two Virgins (Âm nhạc chưa hoàn thiện: Hai trinh nữ) năm 1968 và thành lập ban nhạc Plastic Ono Band một năm sau đó. Ono và Lennon kết hôn trong năm 1969, một năm trước khi Beatles chính thức tan rã. Cặp uyên ương chia sẻ sự nổi loạn trong sự nghiệp sáng tác, biểu diễn trong âm nhạc. Họ từng xuất hiện khỏa thân trong bìa album Two Virgins (Hai trinh nữ) và bức ảnh trăng mật trên giường tại Amsterdam.

Cho dù John Lennon đã mãi lìa xa khán giả sau vụ ám sát năm 1980, hình ảnh lãng mạn của cặp đôi không có gì suy xuyển. Album cuối cùng của họ, Double Fantasy ra mắt vào năm 1980, chỉ ba tuần trước vụ ám sát của Lennon. Thông điệp họ truyền tải không đơn thuần là tình yêu xuyên biên giới. Mạnh mẽ hơn, họ thắp sáng tư tưởng phản chiến, yêu chuộng hòa bình. Cho đến giờ, John và Oko vẫn là hình mẫu bền vững nhất của những cặp uyên ương trong âm nhạc.

Tim McGraw và Faith Hill : Tình yêu bền vững

Tim McGraw và Faith Hill là một cặp đôi lý tưởng trong dòng nhạc country. Hai ca sỹ cùng sinh năm 1967 luôn tự hào đã sát cánh bên nhau hơn hai thập kỷ. McGraw và Hill cùng hợp tác trong nhiều giai điệu lãng mạn và dịu êm nhất trên sân khấu và ngoài đời.

Hai người gặp nhau lần đầu tại Nashville năm 1994. Tại thời điểm đó, McGraw đang hẹn họ với Kristine Donahue, Faith Hill vừa hoàn tất vụ ly hôn với Daniel Hill (ca sỹ gắn với bản hit Sometime when we touch). Hai năm sau, Hill cùng McGraw lưu diễn chung trong tour Spontaneous Combustionvà tình yêu bắt đầu nảy nở. McGraw chính thức ngỏ lời cầu hôn Hill trong phòng thay đồ của festival âm nhạc country. Chuyện tình đẹp như mơ đem đến cho họ ba cô con gái Grace, 1997, Maggie 1998 và Aubrey năm 2001.

Sự nghiệp solo của hai nghệ sỹ cũng khá thành công. Trên sâu khấu, hình ảnh McGraw đóng đinh với chiếc mũ cao bồi, quần jean giản dị, còn Faith Hill quyến rũ như diva hàng đầu nhạc country. Đáng chú ý, Faith Hill không đổi sang họ chồng sau khi kết hôn mà vẫn giữ họ của người chồng cũ.

Khi họ cùng song ca, chia lửa sân khấu, các bản song ca hầu hết có nội dung về tình yêu, sự chia sẻ. Đáng chú ý gồm có Keep Your Eyes on Me (2017), Just to hear you say that you love me (1998), Let’s make love (2002) và Like We Never Loved At All (2005). Đôi tình nhân cùng chia sẻ tượng vàng Grammy năm 2000 và 2005 với giải thưởng Hợp tác Trình diễn nhạc country xuất sắc nhất. Đến nay, khán giả vẫn trầm trồ về hình ảnh viên mãn hạnh phúc của cặp trai tài gái sắc này.

Jay Z và Beyonce : Tình yêu quyền lực

Tách ra khỏi nhóm Destiny Child, Beyonce sẽ khó có sự nghiệp solo rực rỡ nếu thiếu đi sự nâng đỡ của người chồng, rapper Jay Z. Họ là cặp đôi trời phú trong dòng nhạc R&B, hip hop. Về âm nhạc, Jay Z chủ yếu phụ trách sản xuất, biên tập cho Beyonce hơn là xuất hiện trong vai trò ca sỹ song ca. Khi họ biểu diễn chung bản hit Crazy in Love và Drunk in love, sân khấu tràn ngập trong nguồn năng lượng sáng tạo vô biên. Đồng thời, Jay Z là người có óc kinh doanh nhạy bén cả trong âm nhạc lẫn đầu tư tài chính. Do vậy, khối tài sản đồ sộ của cặp đôi không ngừng lũy tiến.

Theo thống kê của Forbes, cặp đôi Jay Z và Beyonce đang sở hữu tổng gia tài trị giá hơn 1,35 tỷ đô la Mỹ. So với người chồng, tài sản Beyonce có phần khiêm tốn, chỉ khoảng 355 triệu đô la. Nguồn tài chính của Beyonce chủ yếu đến từ tour lưu diễn, nhãn thời trang thể dục riêng và dịch vụ giao đồ ăn chay.

Khối tài sản đồ sộ của Jay Z xuất phát từ việc kinh doanh hơn là ca hát. Anh từng đầu tư vào hãng gọi xe thông minh Uber với khoản đầu tư 70 triệu đô la, hãng rượu Armand de Brignac champagne, cognac D’Ussé trị giá 100 triệu đôla, trang phát nhạc trực tuyến Tidal trị giá 100 triêu đô la. Hãng giải trí riêng Roc Nation là con gà đẻ trứng vàng cho Jay Z, anh vừa ký hợp đồng 10 năm trị giá 200 triệu đô la với Live Nation năm 2020.

Ngoài ra, Beyonce và Jay Z đang sống tại biệt thự hạng sang trong danh mục bất động sản, trị giá đến 50 triệu đô la. Khi hai cá nhân xuất sắc thành đôi uyên ương, họ biến sự nghiệp và cuộc sống riêng tư thành cuộc hôn nhân quyền lực nhất.

Camila Cabello và Shawn Mendes : Tình yêu nên thơ

Shawn Mendes và Camila Cabello chính thức trở thành cặp đôi quyến rũ nhất làng giải trí vào mùa hè năm 2019. Bốn năm trước, họ mới chỉ là bạn bè khi hợp tác trong ca khúc I Know What You Did Last Summer (Em biết anh làm gì mùa hè năm trước). Tình yêu nảy nở giữa chàng trai điển trai Canada và cô ca sỹ gợi cảm người Mỹ gốc Cuba trong bản hit sexy Senorita. Ca khúc này chiếm sóng trên đài phát thanh và Spotify thời gian dài.

Trước đó, cả Mendes và Cabello đều được coi là hai ca sỹ trẻ đầy triển vọng trong làng âm nhạc. Tách ra khỏi nhóm Fifth Harmony, nữ ca sỹ sinh năm 1997 đã gặt hái thành công vang dội với bản single Havana năm 2017. Ngoài bản hit hợp tác với Shawn Mendes, Cabello còn hợp tác với Ed Sheeran trong ca khúc South of Border tạo được ấn tượng tốt đẹp. So với người yêu, Shawn Mendes trẻ hơn một tuổi và nổi tiếng sớm hơn khi có album đầu tay năm 2015. Ngoài việc xuất bản các album nhạc liên tiếp, Shawn lọt vào mắt xanh các hãng thời trang và thực phẩm lớn với nhiều hợp đồng quảng cáo.

Sự hợp tác giữa Mendes và Cabello nhanh chóng thu hút sự quan tâm của fan hâm mộ cả đôi bên. Ngay từ khi bài hát ra mắt, đã xuất hiện tin đồn về mối quan hệ lãng mạn của cặp đôi. Ca từ bài hát song ca ám chỉ phần nào sự dịch chuyển mối quan hệ từ bạn bè sang tình yêu : “You say we're just friends. But friends don't know the way you taste” (Anh nói rằng chúng ta chỉ là bạn bè. Nhưng bạn bè không thể nào hiểu được anh thú vị đến vậy). Cabello xác nhận họ đã phải lòng nhau khi cùng hợp tác trong ca khúc này. Họ được đề cử giải Grammy Trình diễn Pop Song ca xuất sắc cho lần hợp tác bén duyên này.

Chuyện tình yêu trên khuông nhạc dịch chuyển sang tình yêu đời thực luôn bất ngờ hơn mọi dự tính. Phải chăng âm nhạc khiến họ dễ dàng xích lại gần nhau? Hay đó là môi trường phù hợp nhất để gửi gắm thông điệp tình yêu?

