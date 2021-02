Tạp chí âm nhạc

Bộ phim âm nhạc Giai điệu hạnh phúc (The Sound of Music), sản xuất năm 1965, luôn có chỗ đứng đặc biệt trong nguời hâm mộ. Một cốt chuyện cổ điển về âm nhạc giành 5 tượng vàng Oscar và chinh phục hàng triệu trái tim người xem hơn nửa thế kỷ qua.

Tác phẩm điện ảnh vượt thời gian

Chuyển thể từ cuốn hồi ký Memoirs of Maria Augusta von Trapp, nhà sản xuất Rodgers và Hammerstein đã mua lại bản quyền để phát triển thành phim ca nhạc. Tác phẩm kể về hành trình của nhân vật Maria trước hai lựa chọn, làm quản gia cho gia đình thuyền trưởng Georg von Trapp hay trở thành nữ tu.

Tình yêu với trẻ nhỏ và vị thuyền trưởng đã giúp Maria đưa ra quyết định đúng đắn. Họ thành lập ban nhạc gia đình thành công nhất nước Áo. Đã hơn một nửa thế kỷ trôi qua, The Sound Of Music vẫn là bộ phim ca nhạc được yêu thích nhất mọi thời đại. Cuốn phim khiến chúng ta thấy yêu đời, dí dỏm, ấm áp nhờ danh sách bài hát đặc sắc và cả kho cảm xúc không thể chối bỏ.

Đây là một bộ phim có motip rất cổ điển, hoài cổ ở thời điểm năm 1965. Vậy điều gì làm nên sức cuốn hút của phim? Nữ diễn viên Julie Andrews đã thổi vào bộ phim sự chân thành đến mức ngọt ngào trong những giai điệu nhạc bay bổng. Nam diễn viên chính Christopher Plummer giũ bỏ hình ảnh nghiêm khắc để trở thành ông bố ấm áp, tình cảm cho lũ trẻ tinh nghịch.

Sự qua đời của Christopher Plummer ở tuổi 91 khiến người hâm mộ nuối tiếc. Ông là người có sự nghiệp trải dài nhất Hollywood xuyên suốt nhiều thập kỷ. Đồng thời, Plummer là một trong những trụ cột để tạo nên thành công vang dội của tác phẩm Giai điệu hạnh phúc. Quan trọng hơn, Plummer và Andrews góp phần tạo nên hình ảnh đại gia đình hạnh phúc gắn kết bởi tình yêu và âm nhạc.

Chuyện kể sống động bằng âm nhạc

Bộ phim mở màn bằng cảnh nữ tu sỹ Maria, do nữ diễn viên Julie Andrews thể hiện, chào đón thiên nhiên nước Áo tươi đẹp trong ca khúc chủ đề The Sound of Music. Tâm hồn lãng mạn được khắc họa rõ nét trong ca từ bài hát, và trong chất giọng trong trẻo của Maria. Ca khúc đã báo hiệu trước một hành trình thú vị cho nữ tu sỹ có tâm hồn bay bổng này. Cô không thể thuộc về một nơi uy nghiêm như tu viện mà là thế giới sôi động bên ngoài.

The hills are alive with the sound of music ; With songs they have sung for a thousand years ; The hills fill my heart with the sound of music ; My heart wants to sing every song it hears ; My heart wants to beat like the wings of the birds that rise from the lake to the trees.

Những ngọn đồi thao thức cùng giai điệu âm nhạc ; Những bản nhạc đồi núi hát hàng nghìn năm nay ; Những ngọn đồi khiến tim tôi tràn ngập trong âm nhạc ; Tim tôi muốn cất tiếng hát từng lời ca đã lắng nghe ;Tim tôi muốn đập như cánh chim bay từ mặt hồ lên trên ngọn cây.

Như dự báo, tính cách thiếu kỷ luật đã gây phiền toái cho Maria. Mẹ bề trên Abess, cử cô đến làm quản gia cho nhà thuyền trưởng Georg von Trapp. Maria trông coi, chăm sóc 7 đứa trẻ thiếu vắng hình bóng người mẹ do mất sớm, sống trong kỷ luật quân đội hà khắc. Tại đây, tâm hồn bay bổng của Maria như được truyền thêm sức mạnh với lũ trẻ. Cô dạy chúng hát, múa, chơi đùa đạp xe khắp thành phố Salzburg bằng những ca khúc dễ thuộc, dễ nhớ và rất dễ thương như Do Re Mi. Âm nhạc trở thành nhân vật phụ, đa màu sắc trong tác phẩm.

Câu chuyện âm nhạc sẽ thiếu lửa nếu không có nhân vật và diễn viên xuất chúng. Julie Andrews là linh hồn của bộ phim, khi nữ diễn viên thổi vào đó sự phá cách khỏi khuôn mẫu tu sỹ. Tình yêu với âm nhạc của Maria vượt khỏi làn ranh giới giữa thực tế và mơ mộng. Cô là người truyền cảm hứng âm nhạc cho lũ trẻ, quây quần bên chúng, dạy cho lũ trẻ sự tự tin và tinh thần lạc quan như trong ca khúc Điều tôi thích nhất (My favourite thing).

Xuyên suốt bộ phim, kho cảm xúc và năng lượng của Maria dạt dào mỗi khi cô cất tiếng hát và được lũ trẻ hưởng ứng nhiệt liệt. Có lẽ vì thế, khán giả có thể theo dõi bộ phim gần 3 tiếng đồng hồ mà không thấy mệt mỏi. Trái lại, họ cảm giác được tưới tắm trong sự thích thú và nhẹ nhàng, hòa cùng những giai điệu âm nhạc bình dị và hồn nhiên.

Ở khía cạnh ngược lại, vai thuyền trưởng Georg von Trapp (do Christopher Plummer thể hiện) là đối trọng tính cách với Maria. Ông là người kỷ luật và đôi khi có phần hơi hà khắc với con cái.

Tuy nhiên, tình yêu âm nhạc và lũ trẻ của Maria đã cảm hóa được tảng băng trong con người vị thuyền trưởng. Mặc dù Georg không hài lòng vì trang phục và hoạt động ngoài trời của 7 người con, ông bất ngờ và thích thú khi nghe chúng hát vui vẻ và hòa đồng. Mọi ánh mắt tò mò đã đổ dồn vào nhân vật nam chính khi lần đầu ông cất tiếng hát sau nhiều năm. Chuyển biến về mặt tâm lý thể hiện bằng âm nhạc là những bất ngờ thú vị của bộ phim. Hơn thế, Maria không kìm nén được cảm xúc để hòa giọng cùng vị thuyền trưởng khi nghe ông hát. Quả thực, âm nhạc của The Sound of Music thực hiện rất tốt vai trò cầu nối cảm xúc cho các tuyến nhân vật chính và tổng thể bộ phim.

Cho dù bộ phim có motip cổ điển, hai nhân vật chính của The Sound of Music lại có sự phá cách nhất định. Maria tìm kiếm sự tự do, đam mê của bản thân khi cô không chịu bó hẹp trong khuôn khổ truyền thống. Vị thuyền trưởng Georg dám từ bỏ vị hôn thê danh giá để theo đuổi một nữ tu sỹ nghèo, không xứng đôi vừa lứa. Cả hai nhân vật đều được gắn kết và thăng hoa bằng tình yêu với âm nhạc.

Tiếng hát đầy bản năng của Maria chạm tới nhiều vạch đích mà cô không ngờ tới. Mẹ bề trên Abess thấu hiếu được tâm hồn lãng mạn của cô. Đồng thời, tình yêu đó đã giúp cô thắp lửa cho gia đình sống trong sự khô khan và cứng nhắc. Hơn hết họ sống bằng tình cảm hơn là lý trí. Đó là một thông điệp quan trọng của bộ phim sau một hành trình phiêu lưu trong âm nhạc.

Sự lung linh của bối cảnh Salzburg, nước Áo

Bên cạnh âm nhạc, thành công của bộ phim không thể quên sự cảm ơn của bối cảnh thành phố Salzburg, nước Áo xinh đẹp. Khung cảnh thiên nhiên xanh tươi cùng với nét kiến trúc cổ kính khiến cho âm nhạc có sự cộng hưởng. Hơn thế nữa, bối cảnh phim gợi nhớ tháng ngày tươi đẹp nhất, ít có dấu ấn chiến tranh hay thù hận.

Salzburg là quê hương nhà soạn nhạc cổ điển danh tiếng Mozart. Phải chăng vì thế là các ca khúc trong phim luôn giản dị, dễ nhớ và có tầm ảnh hưởng lớn như âm nhạc của Mozart vậy? Tương tự như nhạc Mozart, có lẽ The Sound of Music lay động trái tim khán giả chính là nét đẹp nhân văn của tình người và âm nhạc.

