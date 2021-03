Tạp chí âm nhạc

Nổi tiếng với chất giọng khàn mạnh mẽ, Bryan Adams của bản ballad bất hủ Everything I do, I Do it for you giờ bước sang tuổi 62. Ông vừa là ca sỹ, nhạc sỹ sáng tác, thợ nhiếp ảnh, nhà hoạt động xã hội. Sức sáng tạo của nam ca sỹ người Canada vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau gần 40 năm đỉnh cao trong làng âm nhạc thế giới.

Sự nghiệp âm nhạc trải dài bốn thập niên

Năm 1991, bản hit trong bộ phim ăn khách Robin Hood, Everything I do đã đưa tên tuổi Bryan Adam nổi tiếng trên toàn cầu. Ca khúc trụ hạng nhất trong 16 và 18 tuần liên tiếp tại Anh và châu Âu và tiêu thụ đến hơn 15 triệu bản. Chính vì thành công quá lớn này, khán giả lầm tưởng Adams chỉ có duy nhất bản hit để đời trong sự nghiệp. Trên thực tế, vô số các bản hit của Adams được đón nhận từ sự nghiệp âm nhạc chớm nở từ giữa thập niên 1970 đến nay.

Năm 1983, album Cuts like a knife (Cắt như vết dao) chính thức đưa tên tuổi Bryan Adams chinh phục giới phê bình và khán giả. Album có hai đĩa đơn ăn khách lọt vào bảng xếp hạng Billboard top 10 và 15. Sau đó, một loạt các bản ballad mạnh mẽ ra đời, khẳng định tên tuổi của ngôi sao nhạc rock như Heaven, Summer of 69, Run to You, It’s only love (song ca với Tina Turner).

Hơn 30 năm sau, ngọn lửa âm nhạc của Adams vẫn tiếp tục bùng cháy trên sân khấu và trong phòng thu. Adams đã chia lửa sân khấu trong bản hit Summer of 69 với công chúa nhạc pop Taylor Swift trong tour lưu diễn Reputation tour năm 2018. Năm 2019, ông trình làng album Shine a Light (Toả sáng) cộng tác với ngôi sao trẻ Ed Sheeran và ngôi sao La-tinh Jennifer Lopez. Album này leo lên hạng 1 tại bảng xếp hạng Canada và hạng 2 tại Anh Quốc. Nguồn năng lượng sáng tác và biểu diễn của nam danh ca chưa có dấu hiệu suy xuyển kể cả khi ông đã kỷ niệm sinh nhật tuổi 60.

Chất giọng khàn ấn tượng

Điểm đặc biệt nhất của Bryan Adams chính là giọng khàn khoẻ khắn và nam tính. Khán giả dễ dàng nhận ra chất giọng của ông giữa vô vàn chất giọng nam khác. Nhờ sự giúp đỡ của nhà sản xuất kỳ cựu Wallace, nam ca sỹ đã luyện tập được chất giọng đặc trưng mang dấu ấn cá nhân. Hơn thế với giọng khàn, Adams được coi là một trong những rocker vĩ đại nhất mọi thời đại, đặc biệt khi trình diễn live.

Giọng Bryan Adams luôn được đem ra so sánh với các chất giọng khàn nổi tiếng như Richard Marx, Rod Stewart, Joe Cockers, Bruce Springsteen. Chuyên gia luyện giọng Matt Williams đã mô tả : “Nổi tiếng với chất giọng khàn sát thủ, Bryan Adams, người chuyên mặc áo thun, quần jeans, đã viết nên giai điệu không thể nào quên”. Có lẽ vì thế, khi bộ ba rocker Bryan Adams, Rod Stewart, Sting hợp tác trong bản ballad All for love (Tất cả vì tình yêu) trong bộ phim Three Musketeers (Ba chàng lính ngự lâm) tạo nên hiệu ứng đặc biệt. Từng đem ra so sánh với Rod Stewart, giọng khàn của Adams vẫn có bản sắc riêng, nhờ thế giữ thế “kiềng ba chân” trong bản hit thành công này.

Những mối quan hệ tình cảm

Những bản tình ca đẹp của Adams dường như phản ánh trung thực hàng loạt mối quan hệ tình cảm ngoài đời. Bryan Adams từng bị nghi ngờ có mối quan hệ với công nương Diana khi sáng tác hẳn một ca khúc tựa đề Diana như để tặng riêng bà. Cho dù bạn gái cũ xác nhận điều này, Bryan Adams chỉ khẳng định với báo giới đó là mối quan hệ bạn bè “rất thân thiết”. Hơn thế nữa, các bóng hồng gắn bó với Bryan Adams đều rất nổi tiếng. Hai người mẫu sáng giá thập niên 1990 là Elle MacPherson (người Úc) và Linda Evangelista (người Canada) đều xác nhận.

Ngoài ra, ông còn có mối quan hệ với người mẫu, diễn viên Đan Mạch, Cecilie Thomsen. Thomsen từng xuất hiện trong vai Bond girl, phim Tomorrow Never Dies (1997). Cô là người duy nhất trong số người tình của Bryan Adams xuất hiện trong video clip ca nhạc Have you ever really loved a woman? Ca khúc được chọn là nhạc bộ phim tình cảm lãnh mạn Don Juan DeMarco (1995) do nam tài tử Johnny Depp thể hiện. Một lần nữa, Adams bén duyên với màn bạc với tài năng viết nhạc phim cùng hai nhạc sỹ khác là Micheal Kamen và John Mutt Lange.

Hiện tại, Bryan Adams đang chung sống với trợ lý riêng Alicia Grimaldi kém ông 20 tuổi. Hai người gắn bó với nhau từ năm 2011 có chung hai con gái sinh năm 2011 và 2013.

Nghề sáng tác và biểu diễn lão luyện

Trong album gần nhất Shine A Light, Bryan Adams chứng tỏ tài năng sáng tác lão luyện và chắc tay. Việc hợp tác của Adams với các nghệ sỹ trẻ cũng khá trôi chảy và mang tính xây dựng. Ca khúc chủ đề album dành tặng cho cha mẹ Adams vì cha ông mất sớm. Dựa trên ý tưởng bài hát tặng cha, Bryan Adams chia sẻ ý tưởng với Ed Sheeran qua email. Họ cùng gặp gỡ tại Ailen trong tour lưu diễn, trao đổi ý tưởng. Adams viết phần điệp khúc và gửi lại để Ed Sheeran viết tiếp. Cả hai cùng hoàn thiện sau khi trao đổi với nhà sản xuất của Bryan Adams.

Còn chuyện hợp tác với Jennifer Lopez chỉ sau một cú điện thoại trao đổi với người quản lý J.Lo. Tương tự, sau khi song ca với Taylor Swift với Summer of 69, Adams cho rằng The Last Night On Earth sẽ là bản nhạc phù hợp để hợp tác với Swift. Bản nhạc Driving Under The Influence Of Love (Lái xe trước áp lực tình yêu) được Adams viết để tặng cho nam danh ca Joe Cocker trước khi Cocker qua đời.

So với việc hợp tác, Bryan Adams cũng rất sắc bén khi sáng tác một mình. Nhạc cảm tốt và tài năng thiên bẩm mới có thể xây dựng sự nghiệp bền vững đến thế. Kỷ lục sáng tác nhanh nhất của Adams là bản hit Everything I do khi ông chỉ mất 45 phút để hoàn thiện bản nhạc. Adams bày tỏ sự thích thú với việc viết nhạc phim. Ông nhấn mạnh vào việc chuyển những câu chuyện trên màn bạc thành giai điệu với nhiều cung bậc cảm xúc. Điều đó thực sự làm nghệ sỹ này hưng phấn và đam mê.

Trước khi nổi tiếng vào thập niên 1980, Adams từng viết nhạc cho nhiều nghệ sỹ tên tuổi như nhóm hardrock Kiss và nữ nghệ sỹ Bonnie Ratt. Nguồn năng lượng sáng tạo và biểu diễn của ông đã khiến ông bứt phá mạnh mẽ để khiêm nhiệm hai vai trò ca sỹ - nhạc sỹ sáng tác. Tuổi tác không giảm sút sự nhanh nhạy của Adams trong việc mở rộng mối quan hệ tốt, đặc biệt với nhà sản xuất Bob Rock. Rock từng là đạo diễn cho sự thành công của các nhóm rock tên tuổi Bon Jovi, Metallica và danh ca Michael Buble.

Ca khúc Don’t look back (Đừng ngoảnh lại) kể về một người đàn ông gặp khó khăn khi tìm kiếm kết cục hạnh phúc. Nhưng điều đó không mô tả sự nghiệp Bryan Adams, một ngựa chiến hoang dã không bao giờ chịu dừng cuộc chơi. Đó là một thái độ kiên trì và đam mê không bỏ cuộc của nghệ sỹ lớn : “Tôi không tin vào kết thúc, tôi muốn tiếp tục đi tiếp”.

