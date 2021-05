Tạp chí âm nhạc

Điểm chung của các bản ballad nổi tiếng thập niên 1990-2000 như Unbreak my heart, How do I live, Because you loved me là gì? Tất cả đều được nhào nặn qua bàn tay vàng của phù thủy âm nhạc - Diane Warren.

Sau 35 năm hợp tác với các ngôi sao ca nhạc sáng giá như Celine Dion, Cher, Whitney Houston, nữ nhạc sỹ Diane Warren sắp trình làng tuyển tập đầu tiên Diane Warren: The Cave Sessions Vol. 1.

Sự nghiệp lừng lẫy trải dài 35 năm

Tên tuổi của Diane Warren tỏa sáng từ đầu thập niên 1980 nhờ bản hit Solitaire. Bản nhạc viết cho nữ ca sỹ Laura Branigan leo lên hạng 7 bảng xếp hạng Billboard. Tính đến hiện tại, nữ nhạc sỹ 65 tuổi có quyền tự hào về những đứa con tinh thần xuất sắc: 9 ca khúc xếp hạng 1, 32 ca khúc nằm trong top 10 bảng xếp hạng Billboard 100.

Hơn thế nữa, Warren rất có duyên sáng tác nhạc cho điện ảnh, với hơn 100 tác phẩm. Nhờ tài nghệ kể chuyện, những bản nhạc phim của Diana Warren nhanh chóng trở thành các hit xuất sắc, có sức sống mãnh liệt. Đơn cử như Music of my heart (Âm nhạc từ trái tim) do N’Sync và Gloria Estefan trình bày, How do I live (Làm sao em sống nổi thiếu anh) trong phim Con Air, I don’t want to miss a thing do Aerosmith thể hiện trong phim Amargeddon (Ngày tận thế), There you’ll be do Faith Hill trình bày trong phim Pearl Habour (Trân Châu Cảng).

Ca khúc Nothing can stop us now (Không gì ngăn cản chúng ta) phim Mannequin (1988) là điểm khởi đầu thuận lợi cho Warren. Bài hát đem lại tiếng vang lớn, giúp bà giành 1 đề cử Grammy đầu tiên. Chín năm sau đó, ca khúc Because you loved me do diva Celine Dion thể hiện mới giúp Warren chạm tay vào giải Grammy duy nhất Ca khúc viết cho phim xuất sắc nhất.

Thế mạnh của bà là những ballad viết về tình yêu có giai điệu nồng cháy, với ca từ hoa mỹ. Bà tiết lộ về album mới nhất: “Tôi sáng tác những bài hát mới liên tục, tôi thực sự nghĩ rằng mình đang viết những ca khúc xuất sắc nhất”. Dàn sao quy tụ trong album mới của Diana bao gồm John Legend, Celine Dion, Mary J. Blige, Jason Derulo, Ty Dolla $ign, Jhené Aiko. Đồng thời, single đầu tiên Times Like This đã được lên sóng vào tháng 11/2020 do danh ca Darius Rucker thể hiện. Đó là một ca khúc pha trộn giữa country và rock, hoàn toàn chinh phục khán giả: “Ca khúc đem đến hy vọng và giúp bạn có tinh thần chiến đấu tốt”.

Những bộc bạch về đứa con tinh thần

Nếu nói Diane Warren là một huyền thoại sống hay "Phù thủy âm nhạc", có lẽ không quá lời. Catalogue âm nhạc của bà gồm hơn 1.000 ca khúc đem cho bà khoản thu nhập 20 triệu đô la bản quyền xuất bản mỗi năm.

Trả lời phỏng vấn tạp chí, Warren tiết lộ về kỹ thuật sáng tác, thường bà bắt nguồn từ ý tưởng, viết nhạc sau đó mới viết lời. Mặc dù có thể xuất phát từ ý thơ hay giai điệu, bà cho rằng viết lời tốn khá nhiều thời gian, đòi hỏi sự cẩn trọng phát triển ý tưởng công phu. Thông thường, Warren chỉ mất 1 tuần để sáng tác xong 1 ca khúc.

Những sáng tác của phù thủy âm nhạc phá vỡ mọi ranh giới về giới tính, tuổi tác và thể loại. Cùng một bản pop ballad If you asked me to của Celine Dion thể hiện, nữ ca sỹ R&B Patti Labelle thể hiện cũng thành công không kém. Điều đó toát lên sức cuốn hút và độ lan tỏa trong giai điệu, ca từ trong từng bài hát của Diane Warren.

Một điểm thú vị khác là các ca khúc, nếu bị các ca sỹ chê hoặc từ chối, đều thành công rực rỡ ngoài sức tưởng tượng. Trong số đó, có bản hit xuất sắc của Cher hay Toni Braxton.

1. If I Could Turn Back Time - Cher (1989)

Warren cho rằng bài hát quá tuyệt vời với Cher nhưng cô ấy ghét nó. Bà phải đến tận phòng thu, van lạy Cher để thử hát cho đến khi nào cô ấy đồng ý: “Tôi đồng ý sẽ trả tiền cho ca khúc này, nếu nó không hiệu quả, tất cả tiền túi của tôi. Tôi biết rằng nó dành cho cô mà”. Kết cục là Cher đã đồng ý thử hát ca khúc. Dĩ nhiên nó trở thành ca khúc biểu tượng của Diane Warren và vực dậy tên tuổi Cher với dòng nhạc dance.

2. Unbreak my heart - Toni Braxton (1996)

Bà đã nghĩ ra tựa đề bài hát đó, chơi thử điệp khúc với những hợp âm của bài. Một tựa đề khá kỳ lạ, vì bà chỉ dùng một từ “Un-break” thay vì hai từ “Don’t break”. Ông chủ hãng đĩa Columbia, Clive Davis muốn bà thay đổi đổi hai từ vần nhau trong hai câu đầu bài hát “pain” và “rain”, nhưng Warren không đồng ý. Tuy nhiên, cả hai đều nghĩ tới giọng nữ trầm R&B Toni Braxton, ca khúc này đo ni đóng giầy cho Toni: “Cô ấy không thích bài này. Lịch sử lại lặp lại, có thể cô ấy ghét bài này hơn nữa, nghĩa là phải hát nó trong 20 năm tới”.

3. Because you loved me - Celine Dion (1996)

Bài hát được viết cho bộ phim tình cảm lãng mạn Up Close and Personal (1996). Warren từng nói: “Nhưng tôi luôn cảm ơn cha mình luôn tin tưởng âm nhạc của tôi, ủng hộ tôi. Kịch bản phim có thể trở thành đề tài quấy rối tình dục #metoo. Liệu bây giờ họ có thể sản xuất một phim như vậy không?”

4. How Do I Live - LeAnn Rimes/Trisha Yearwood (1997)

Lúc đầu, bà viết cho bộ phim Con Air, nhưng sau đó chơi thử cho nhà sản xuất Jerry Bruckheimer khiến ông ấy thích thú. Warren chợt nghĩ tới LeAnn Rimes, người vừa đoạt giải Grammy Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất và mời LeAnn trẻ thể hiện. Họ cùng thu âm, và ghi hình cho video clip ca nhạc và tiêu hết ngân sách.

Tuy nhiên, Jerry đổi ý sau khi nghe ca khúc. Ông muốn Trisha Yearwood hát ca khúc này. Warren từ chối chuyển từ LeAnn sang Trisha, kể cả cho phiên bản nhạc phim Con Air. Giữa họ xảy ra bất đồng, cả LeAnn và Jerry đều nổi khùng với Warren vì sự thay đổi này. Nhưng sau đó mọi chuyện trở lại bình thường. Warren hài hước nói rằng “Đó là tác dụng các bản hit. Mọi người đều yêu quý bạn”.

5. I Don’t Want to Miss A Thing - Aerosmith (1998)

Sau bất đồng với Jerry Bruckheimer, hai người hợp tác trở lại trong bộ phim bom tấn Armageddon (1998) do Jerry đã đổi ý. Warren chưa bao giờ nghĩ sẽ mời nhóm hard rock Aerosmith trình diễn, mà hình dung rằng phải là một giọng nữ thể hiện. Nhưng không ai có chất giọng mạnh mẽ, gây tổn thương như Steven Tyler diễn tả lời bài hát. Warren nói: “Tôi nhớ lần đầu tiên nghe nó, suýt bật ra khỏi ghế ngồi vì mức độ thẩm thấu. Bài hát đó đáng lẽ phải đoạt giải Ghi âm của năm vì nó quá xuất sắc”.

Niềm đam mê âm nhạc không cạn

Một nhạc sỹ chuyên sáng tác bản nhạc tình cảm lãng mạn chưa từng một lần kết hôn. Bà từng có mối quan hệ với nhà sản xuất, sáng tác nhạc Guy Roche nhưng sớm kết thúc vào năm 1992. Dường như sự thiếu vắng đời sống lãng mạn khiến Warren trở thành nghệ sỹ sáng tác đặc biệt nhờ trí tưởng tượng trong sự cô đơn.

Rất hiếm khi bà hợp tác với nghệ sỹ sáng tác nào khác. Warren thích sáng tác độc lập, vì bà không muốn thỏa hiệp nếu xảy ra vấn đề. Ngoài ra, Warren từng đau khổ và trắng tay sau trận động đất phá hủy nhà cửa năm 1994. Nhưng bi kịch của thực tại không thể bóp nghẹt những sáng tác ngọt ngào, đầy hưng phấn của bà. Trái lại, "Phù thủy âm nhạc" coi đó là liệu pháp vực dậy tinh thần, với niềm đam mê âm nhạc. Bà có thể làm việc 12-16 tiếng một ngày.

Một nhạc sỹ tài năng như Diana Warren dường như kém may mắn với giải thưởng âm nhạc lớn. Bà từng được đề cử 11 giải Oscar nhưng đều ra về tay trắng. Lần này, nữ nhạc sỹ đang hào hứng với giải thưởng Bài hát xuất sắc nhất trong phim nhờ hai ứng cử viên sáng giá. Ca khúc Free do Charlie Puth thể hiện cho bộ phim The One and Only Ivan (Ivan người duy nhất) và ca khúc lo Si (Seen) do Laura Pausini thể hiện trong bộ phim hãng Netflix The Life Ahead có siêu sao Sophia Loren thủ vai.

Với bề dày hơn ba thập kỷ sáng tác, hiếm có nhạc sỹ nào nuôi dưỡng được nguồn đam mê bất tận trong âm nhạc như Diane Warren. Bà được coi là nghệ sỹ độc lập, tiên phong trong ngành công nghiệp âm nhạc. Warren còn là chủ nhân duy nhất của hãng đĩa Realsongs, công ty ăn nên làm ra. Bà xứng đáng với danh hiệu “Phù thủy” của các bản tình ca để đời.

(Theo Rollingstone, Variety, NPR, Billboard)

